Der „steile Zahn“ von Egmating: Bausünde an der Schule bereitet Schmerzen

Von: Josef Ametsbichler

Überragend: Das an die Egmatinger Schule angedockte Treppenhaus sollte eigentlich sieben Dach-Wohnungen erschließen – ein Vorhaben, aus dem nichts wird. Übrig bleibt der „steile Zahn“, sein Schicksal: ungewiss. © Stefan Roßmann

Ein Konzept für die Kinderbetreuung in der Ortsmitte, das sucht die Gemeinde Egmating. Die Planungen für die Schule erschwert dabei eine Bausünde.

Egmating – Der wohl größte Vorteil an Inge Heilers neuem Büro ist, dass sie den steilen Zahn von Egmating nicht mehr vor dem Fenster hat. „Der Raum ist kleiner, aber der Ausblick schöner“, sagt die Bürgermeisterin (ABE) der kleinen Südgemeinde – und meint damit, dass sie vom 2. Stock aus zum Maibaum hinüber blickt. Undiplomatischer formuliert, so wie es Heiler genau deshalb nicht sagen würde, heißt es auch: Die wohl zweitschlimmste Bausünde, die sie vererbt bekommen hat, bestimmt nicht mehr ihr tägliches Panorama.

In den 2. Stock hat Bürgermeisterin Inge Heiler die Gemeindekanzlei verlegt. So ist im Rathaus-Parterre Platz für den Hort. © Josef Ametsbichler

Sieben Wohnungen über die Schule - daraus wird nichts, aber das Treppenhaus steht schon

Der steile Zahn von Egmating ist das neue Treppenhaus, das an die Grundschule andockt und das Gebäude um ein Stockwerk überragt. Anders als beim ebenfalls zu hoch geratenen Feuerwehrhaus in Münster, dem Egmatinger Ober-Pfuschbau, war das aber Absicht. Der Plan von Heilers Bürgermeister-Vorgänger Ernst Eberherr (CSU) wären sieben Wohnungen mit je knapp 30 Quadratmetern unter dem aufgestockten Dach des sanierungsbedürftigen Gebäudes aus den 1970ern gewesen. „Das ist unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise 2015 geplant worden“, sagt Heiler und bleibt damit im Diplomaten-Ton. „Aber man muss sich die Fakten anschauen.“

Die von der Gemeinde konsultierten Architekten seien nicht begeistert von der Idee, weil die Schule durch die Aufstockung in eine andere Gebäudeklasse falle. Das bedeutet etwa aufwendigeren Brandschutz und strengere Prüfvorgaben. Dazu komme, dass sich die potenziellen Mieter das Treppenhaus zumindest zum Teil mit der Schule teilen müssten, für die es als Fluchtweg und Übergang zur Sporthalle dienen würde – ein Querungsverkehr, der Sicherheitsbedenken auslöst.

Von unten mutet der Treppenbau an der Schule auch kurios an. © Josef Ametsbichler

Dann ist da noch die enge Fläche zwischen Friedhofsmauer und Schule, wo beispielsweise Mülltonnen für die neuen Bewohner Platz finden müssten – ganz zu schweigen davon, dass deren Parkplätze vom ohnehin stark ausgelasteten Gemeindeparkplatz gegenüber abgeknapst werden müssten, führt Heiler an. Sie nennt die Idee mit den Wohnungen auf der Schule ein Verquicken verschieden Nutzungen und sagt: „Ich bin froh, dass wir das nicht ausgeführt haben.“

Was tun mit dem „steilen Zahn“ von Egmating?

Bleibt nur die Frage: Soll Egmating sich den schmerzenden, steilen Zahn ziehen lassen, sprich das Treppenhaus zurückbauen?

Bürgermeisterin Heiler nennt das eine Option, aber nicht als Totalabriss. Rund 300 000 Euro Steuergelder stecken ihr zufolge in dem gestoppten Anbau, der bis heute versperrt und im Rohbau-Zustand ist. „Das soll nicht umsonst gewesen sein.“ Eine Möglichkeit sei, nur das oberste Stockwerk abzunehmen. Eine zweite, die Schule doch aufzustocken, aber den Platz für etwas baurechtlich Unkomplizierteres wie eine Lüftungsanlage zu nutzen. „Oder wir lassen es stehen und packen Photovoltaik drauf“, sagt Heiler. „Das wäre nicht die schönste Version, aber wahrscheinlich die billigste.“

Auf Tuchfühlung: Das neue Rathaus (li.) mit Balkon und Vordach, und das alte Rathaus (re.), das abgerissen wird. © Josef Ametsbichler

Schul-Erweiterung nach Abriss des alten Rathauses Thema für den Gemeinderat

Entscheiden muss darüber der Gemeinderat, wenn es im Jahr 2023 darum gehen wird, einen Plan für die Schule zu entwickeln, die sich die Gemeinde mit den Nachbarn in Oberpframmern teilt. Heiler lässt durchblicken, dass ihre Wunschlösung aus einem Anbau anstelle des abbruchreifen alten Rathauses besteht. Mit Platz für zwei Klassenzimmer und eine Aula. Die Bürgermeisterin spricht davon, Entwicklungspotenzial für die kommenden Jahrzehnte zu schaffen, etwa für einen Ausbau des Schulbetriebs von zwei auf drei Parallelklassen-Züge. „Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, sagt Heiler.

In den zweiten Stock des Egmatinger Rathaus-Neubaus – eigentlich auch als Wohnraum geplant – ist sie mit der Gemeindekanzlei gezogen, weil sich die Gemeinde so zwei Millionen Euro für einen Hort-Neubau sparen kann. Dort haben drei Büros und ein großer Konferenzraum Platz. Im Sitzungssaal des Gemeinderats im Erdgeschoss und den anderen ehemaligen Kanzleiräumen spielen nun die Hortkinder, dem Gremium bleibt der Gemeindesaal gegenüber, wie bisher. Im ersten Stock ziehen bald zwei Schulklassen ein, damit das alte Rathaus, in dem sie bisher untergebracht sind, abgerissen werden kann.

Überdimensioniertes Rathaus nutzt der Kinderbetreuung

Die Gemeinde nutzt so auf dem Weg zu einem Gesamtkonzept ihre begrenzte Schwungmasse im Ortskern. So kommt den Egmatingern auch der Prachtbau Neues Rathaus zugute, der für eine Mitgliedsgemeinde in der Glonner Verwaltungsgemeinschaft als Kanzlei für eine Bürgermeisterin plus eine Bürokraft völlig überdimensioniert ist. So sagt es Heiler natürlich nicht laut, sondern bleibt wieder diplomatisch: „Das Rathaus steht in Glonn.“

