Egmating: Die nächste Generation braucht Platz

Von: Michael Seeholzer

„Ich stehe hinter diesem Gedanken“, sagte Egmatings Bürgermeisterin Inge Heiler zum geplanten Dorfladen. © SRO

Bürgermeisterin Inge Heiler hat bei der Egmatinger Bürgerversammlung eine transparente und gerechte Baulandpolitik angekündigt.

Egmating – Die Gemeinde Egmating wächst langsam, aber stetig. Das heißt: Freier Wohnraum füllt sich schnell. Weil die Kommune aber kaum über nennenswerte, eigene Grundstücksreserven verfügt, sollen in Egmating grundsätzliche Regelungen zur transparenten und gerechten Baulandentwicklung getroffen werden. Damit werde sich der Gemeinderat weiter befassen, kündigte Bürgermeisterin Inge Heiler bei der Bürgerversammlung an. Denn: Die nächste Generation braucht Platz. Immerhin gab es im vergangenen Jahr fast 30 Geburten in der Gemeinde und etwa 20 Eheschließungen.

Betreuungsplätze sind auch in Egmating heiß begehrt

Heiler präsentierte wichtige Eckdaten der Kommune und verband damit immer wieder einen Dank an alle, die in Egmating für die Gemeinschaft im Einsatz sind. Besonders das Personal der Kindertagesstätten wurde hervorgehoben und in der Präsentation mit Fotos vorgestellt. Das sollte erkennbar Zeichen einer besonderen Wertschätzung sein. In Egmating ist es nicht anders als in anderen Gemeinden. Die Betreuungsplätze sind heiß begehrt. „Die Räume sind nicht das Problem“, sagte Heiler. Aber es fehle eben manchmal am Personal. „Zehn Gastkinder aus den umliegenden Gemeinden stehen auf der Warteliste.“ Teilweise habe die Betreuung im Rahmen einer Notgruppe betrieben werden müssen. Im September wird die Kapazität auf 50 Plätze angehoben.

Spontanen Applaus gab es für den ehrenamtlichen Einsatz der Büchereidamen und vor allem auch der Feuerwehren Münster und Egmating. Die notwendigen Beschaffungen seien „gut angelegtes Geld“, sagte Heiler. „Wir sind froh, dass wir da so gut aufgestellt sind“, bekannte die Bürgermeisterin. Die Konflikte um das Feuerwehrhaus in Münster sind inzwischen so weit wie möglich bereinigt. Der verpfuschte Bau hatte für überregionales Medienecho gesorgt. Jetzt wird nach vorne geblickt. Die Feuerwehrkameraden haben beim Umbau selbst tatkräftig mitgeholfen. Am 2. Juli ist endlich die große Einweihungsfeier geplant. Dass das Feuerwehrhaus auch eine Aussegnungshalle beherbergt, sei „ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis“, sagte Heiler.

Anzahl der Betriebe ist zurückgegangen

In Egmating ist eine stattliche Anzahl von 317 Gewerben angemeldet. Es waren schon einmal mehr, aber die Corona-Pandemie hat dem einen oder anderen Betrieb stark zugesetzt. Trotzdem: Die Kommune hat einen Haushalt im Gesamtvolumen von neun Millionen Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug im abgelaufenen Haushaltsjahr 660 000 Euro. Demgegenüber steht aber eine Kreisumlage von fast 1,3 Millionen Euro. Lichtblick: Die Gewerbesteuer „war mehr als wir gedacht haben“. Ein größerer Posten unter den Investitionen war der Grunderwerb für Ausgleichsflächen. Die sind für ein Ökopunktekonto gedacht. „Deswegen haben wir da zugeschlagen“ und eine Wiese erworben, berichtet Heiler. Damit besteht Spielraum für weitere Baumaßnahmen in der Kommune.

Im Raiffeisengebäude soll ein Dorfladen entstehen. Das ist der Wunsch, den sich die Kommune vor allem auch mit Hilfe einer Initiative von Bürgern erfüllen will. Die Plakate zu dem vorangegangenen Infoabend hingen noch im Saal des Gemeindehauses. „Ich stehe hinter diesem Gedanken“, sagte die Bürgermeisterin. Ein Dorfladen diene nicht nur der Versorgung der Bevölkerung, sondern sei zudem ein sozialer Treffpunkt.

Fortschritte gebe es auch beim Projekt „Windenergie Höhenkirchener Forst“. „Das ist ein reines Bürgerprojekt und eine gute Sache.“ Kleiner Luxus am Rande: Die Gemeinde Egmating hat einen Jugendraum, aber offensichtlich keine Jugendlichen, die ihn etwa zweimal im Monat mit Veranstaltungen oder Treffen bespielen wollen. Gesucht werden übrigens auch noch Wahlhelfer, die am 8. Oktober am Abend nach der Landtagswahl die Stimmen auszählen. Brotzeit und Getränke spendiert die Kommune, animierte Heiler die Bürger zur Teilnahme.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.