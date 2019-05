Maibaumwagen umgestürzt - drei Rettungshubschrauber im Einsatz - 37 Verletzte

Nach einer Maifeier hat es in Egmating einen schlimmen Unfall gegeben. Es gibt mehrere Verletzte, einer davon schwer. Der 16-jährige Fahrer steht unter Schock.

Ein schweres Unglück hat sich am Mittwochabend nach einer Maifeier bei Egmating im Landkreis Ebersberg ereignet.

Ein Traktorengespann mit zwei Anhängern stürzte auf einer Gefällestrecke um. Dabei wurden über ein Dutzend junge Mitfahrer zum Teil schwer verletzt.

Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte, Feuerwehren und drei Hubschrauber im Einsatz.

19.40 Uhr: Laut Polizei steht der 16-jährige Fahrer des Bulldogs unter Schock. Auf den beiden landwirtschaftlichen Anhängern, die mit mehreren Biergarnituren ausgestattet waren, befanden sich rund zwei Dutzend Personen. Die Polizei spricht von insgesamt 19 Verletzten, die von einem Großaufgebot des BRK und zwei Teams der Johanniter vor Ort versorgt und in Kliniken transportiert wurden. Die schwerer Verletzten wurden mit den Rettungshubschraubern abtransportiert. wurden.

19.25 Uhr: An der Unglückstelle herrschte zuerst blankes Chaos. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Egmating, Oberpframmern, Glonn, Aying und Hohenbrunn, sowie zahlreiche Rettungskräfte. Als sich die Einsatzleitung schließlich einen Überblick verschafft hatte, stellte sich die Situation so dar: Verletzt wurden insgesamt 37 Personen laut Kreisbrandrat Andres Heiß, davon eine schwer und eine mittelschwer. Lebensgefahr bestand gottseidank nicht, obwohl am Anfang des Einsatzes davon ausgegangen werden musste. Die Hubschrauber landeten in einer angrenzenden Wiese.

19.15 Uhr: Die jungen Leute, die sich auf dem Gespann befanden, kommen aus dem Raum Taufkirchen im Landkreis München und waren am Abend von Aying aus auf der Rückfahrt nach Hause. Augenzeugen berichten, dass die beiden Anhänger an dem Gefälle Fahrt aufnahmen und ins Schleudern kamen. Dabei kippten sie um und offensichtlich sogar übereinander.

Die mitfahrenden Personen wurden dabei zum Teil so schwer verletzt, dass drei Hubschrauber angefordert werden mussten, wie Kreisbrandrat Andreas Heiß auf Anfrage der Ebersberger Zeitung mitteilte. Auch Egmatings Pfarrer Kurt Riemhofer war an der Unfallstelle.

Update, 18.55 Uhr: Nach weiteren Erstinformationen verunglückte ein Maibaum-Gespann an einem starken Gefälle. Offenbar war dort ein Oldtimer-Bulldog der Marke Eicher mit zwei Wagen unterwegs. An dem Gefälle überholten die Wagen die Zugmaschine - und das gesamte Gespann rauschte aufeinander. Mehrere Personen wurden eingeklemmt.

Update, 18.43 Uhr: Nach ersten Informationen vom Unglücksort gibt es 15 Verletzte, darunter einen schwer Verletzten.

Erstmeldung, 17.55 Uhr

Egmating - In Egmating hat sich am Abend ein Unglück ereignet. Nach Auskunft der Ebersberger Polizei ist ein Maibaumwagen umgekippt.

Einer Erstmeldung zufolge gibt es mehrere verletzte Personen. „Drei Hubschrauber sind auf der angrenzenden Wiese gelandet“, bestätigte der Ebersberger Kreisbrandrat Andres Heiß.

Unglück in Egmating: Mehrere Verletzte bei Maifeier

Momentan finde die „Sichtung der Verletzten“ statt. Einen genauen Überblick habe er noch nicht.

Im ganzen Landkreis Ebersberg wurden am 1. Mai Maibäume aufgestellt. Woher die Verletzten stammen, ist noch unklar.

