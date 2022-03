Egmating bekennt sich zum Dorfladen

Von: Josef Ametsbichler

Steht momentan leer: Das Erdgeschoss des Egmatinger Raiffeisengebäudes. Bank und Arztpraxis sind weg. © sn

Der Gemeinderat Egmating hat ein Zeichen gesetzt: Die Kommune reserviert das Erdgeschoss des ehemaligen Raiffeisengebäudes für einen Dorfladen.

Egmating – Der Wunsch nach einem eigenen Dorfladen ist in Egmating schon länger in der Diskussion, auch mit Blick auf die Nachbarn in Moosach, deren Projekt sich jüngst sogar zu einem Café vergrößern konnte. Egmating, das einen recht erfolgreichen Wochenmarkt ins Leben rufen konnte, wünscht sich eine tägliche Einkaufs-Anlaufstelle im Ort, am liebsten mit einer Möglichkeit für Senioren, um Bargeld abzuheben.

Nun hat der Gemeinderat ein Zeichen gesetzt: Wie die EZ bereits im vergangenen Oktober berichtete, steht das ehemalige Raiffeisengebäude in der Ehamostraße im Fokus des betreffenden Arbeitskreises. Die Räume im Erdgeschoss stehen seit dem Wegzug der Arztpraxis leer – und gehören der Gemeinde.

Dorfladen-Team soll etwas Luft verschafft werden

Der Gemeinderat stimmte am Dienstagabend dafür, dem Dorfladen-Team zeitlich etwas Luft zu verschaffen und die potenzielle Ladenfläche bis Ende Oktober für das Projekt zu reservieren, anstatt sie weiterzuvermieten. „Eine historische Chance“, nannte Johann Christian Lang (CSU/FWG) die Situation. SPD-Rat Bernhard Wagner, selbst involviert, sprach von einem „Signal an die Bevölkerung“. Im Juli soll das Dorfladen-Team den Sachstand im Gemeinderat vorstellen. Bis dahin steht auf der Agenda: das Werben ums Einverständnis der Miteigentümer sowie das Abklären organisatorischer Details.

So hatten sich schon 2018 über 100 Anteilszeichner gefunden, die das Projekt finanziell unterstützen wollten. Nachdem coronabedingt nur wenig voranging, gilt es nun zu klären, ob das Team darauf weiter bauen kann.

Die Gemeinde, die selbst nicht als Betreiberin des Ladens auftreten wird, hat derweil in die Räume eine Dusche eingebaut, so Bürgermeisterin Inge Heiler (ABE). Übergangsweise könnten die Räume als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge dienen.

