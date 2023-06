Weil es viel zu groß ist: In Egmating haben Kinder das Rathaus erobert

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Kindergeschrei statt Kommunalpolitik: Der Sitzungssaal des Rathaus-Neubaus in Egmating dient nun als Spielzimmer für den Kinderhort. Die Gemeinderäte tagen im Gemeindesaal auf der anderen Straßenseite. © Stefan Roßmann

Im Büro der Bürgermeisterin wird Lego gespielt, im Sitzungssaal turnen Grundschulkinder herum: Das überdimensionierte Rathaus in Egmating ist jetzt ein Kinderhort - unter ehrenamtlicher Leitung.

Egmating – Der große Sitzungssaal ist voller kleiner Menschen. Wo einst der große Tagungstisch für die 14 Gemeinderäte aufgebaut war, purzeln ungefähr genausoviele Grundschulkinder auf bunten Teppichen durcheinander. Statt Aktenordnern stapeln sich Malsachen und Spielzeug in den Regalen. Auf dem Boden verstreut liegen „Halli Galli“-Karten. Das Plexiglasschild am Raum nebenan, auf dem „Büro 1. Bürgermeisterin“ steht, übertönen knallorangefarbenen Lettern auf der Tür: „Lego-Raum“. Das Erdgeschoss des Rathauses von Egmating ist fest in Kinderhand. „Das Geilste an der ganzen Nummer ist eigentlich, dass die Kids hier eingezogen sind“, sagt Christian Kleiber.

Überdimensioniertes Rathäuser gibt es viele - Lösungen wie in Egmating nicht

Kleiber, 42 Jahre alt und ehrenamtlicher Chef des Egmatinger Kinderhorts, ist gemeinsam mit Bürgermeisterin Inge Heiler so etwas wie der Strippenzieher hinter dieser Rathaus-Eroberung mit Schuhgröße 28. Überdimensionierte Prunkbauten, die sich Rathauschefs von Winzgemeinden als Denkmal setzen, gibt es landauf, landab. Auch in Egmating, wo abgesehen von einer Teilzeit-Mitarbeiterin und dem Arbeitszimmer der Bürgermeisterin die Verwaltungsmusik im gemeinsamen VG-Rathaus in Glonn spielt.

Bauklötze bevölkern das ehemalige Büro der Bürgermeisterin, die ins Dachgeschoss ausgewichen ist. © Artist S.ROSSMANN

Dass eine Gemeinde es fertigbringt, das Protz-Konzept – drei Stockwerke plus Keller und ungefähr so viele Räume wie Gemeinderäte – so umzuwerfen, dass die Kinder wirklich was davon haben, dürfte bayernweit selten bis einzigartig sein. Dafür brauchte es den politischen Willen einer neuen Bürgermeisterin, viel ehrenamtliches Engagement – und eine Katastrophe.

BRK schließt plötzlich den Hort: Eine Katastrophe als Initialzündung

Die sucht die Gemeinde vergangenes Jahr am letzten Schultag vor den großen Ferien heim. Da teilt der BRK-Kreisverband mit, dass der bisher von ihm getragene Kinderhort nach den Ferien nicht mehr aufmachen wird. Dem Vernehmen nach wegen eines größeren Zerwürfnisses mit dem Träger, das eine Kündigungswelle nach sich zog. Näher erläutert das BRK dies auch auf EZ-Anfrage nicht. Fest steht: Im Hort geht es nicht mehr weiter. „Für manche Familien war das existenzbedrohend“, sagt der jetzige Hortchef über den plötzlichen Wegfall der Nachmittagsbetreuung und meint Alleinerziehende und doppelt Berufstätige.

Der Hortleiter steht auf und drückt das gekippte Fenster zu. Gerade sind die ersten Kinder lärmend daran vorbeigezogen, was ihn aber mehr zu stören scheint, sind die auf der Staatsstraße vorbeidröhnenden Lastwagen. Kleiber lässt sich wieder in den Bürostuhl sinken und sagt: „Dann hatten wir plötzlich Bewerbungen.“

Der Strippenzieher: Christian Kleiber (42, Mitte) hat den Kinderhort ins Leben gerufen, als das BRK absprang. © Artist S.ROSSMANN

Ein Vater aus Egmating kümmert sich ehrenamtlich um die Hortleitung - und hat größere Pläne

Dazu muss man wissen, dass Christian Kleiber vor vielen Jahren den deutschlandweit ersten Waldhort in der Nachbargemeinde Hohenbrunn (Landkreis München) gegründet hat. Unter Trägerschaft der AWO, die ihm nun dankenswerterweise grünes Licht für sein Projekt in Egmating gegeben habe – das er ehrenamtlich nach Feierabend und in einem ganzen Schwung Nachtschichten auf die Beine gestellt hat, wie er erzählt. Sein Vater Andreas (64), der das kaufmännische Know-how einbringt, und er, Sozialpädagoge mit Managementstudium, hätten gar das für eine gemeinnützige GmbH nötige Startkapital von 25 000 Euro eingezahlt.

„Sozialer Kompass“, heißt das Konstrukt, unter dem der neue Egmatinger Kinderhort firmiert. Anders als die Leitung werden die Betreuerinnen – ab September sind es sechs, darunter eine Auszubildende – natürlich bezahlt. „Einen Tick über dem Tarif“, erklärt Kleiber, wie er auf dem leer gefegten Markt für Betreuungspersonal zum Zug gekommen sei. Dazu 32 Tage Jahresurlaub, anteilig auf die samt und sonders Teilzeitverträge angerechnet, eine private Altersvorsorge mit Zuzahlung und eine 50-Euro-Tankkarte, die ist steuerfrei. „Und eine Wertschätzung. Sprit ist teuer“, sagt der 42-Jährige.

„Sonst wären wir auf der Straße gestanden“

Auch Kinderbetreuung kostet. In Egmating zahlen Eltern für vier Tage die Woche 169 Euro im Monat, dazu 81 Euro für das Mittagessen. Viel im Vergleich zu Nachbargemeinden wie Glonn oder Oberpframmern. Wenig im von Betreuungsfirmen beackerten Markt im Nachbarlandkreis München, sagt Kleiber. „Ich wollte hier keinen privaten Träger, der die Leute auslutscht“, erklärt er sein gGmbH-Konzept. Selber Egmatinger, hat er hier schon ehrenamtlich die Kreisklassen-Fußballmannschaft trainiert. Jetzt ist seine Tochter Magdalena sieben – und inzwischen selber Gast im Hort. Ihretwegen hat Kleiber das Ganze überhaupt erst angefangen. „Ansonsten wären wir auf der Straße gestanden wie alle Anderen auch.“ Dank immer besser werdender Buchhaltungssoftware lasse sich der Verwaltungsaufwand ohne bürokratischen Wasserkopf bewältigen.

„Egmating hat ein Potenzial, das ist Wahnsinn!“

„Sozialer Kompass“ – das ist ein Name größer als eine Einrichtung für 52 Kinder. Das klingt nach Ganzheitlichkeit, schließlich kennt eine Kompassrose, wie sie die gGmbH im Logo hat, mehr als eine Himmelsrichtung. Christian Kleiber hofft, in den kommenden zwei Jahren ein Inklusionsprojekt andocken zu können. Und später vielleicht was in Sachen Seniorenarbeit und eine Betreuung für den Jugendraum, mit Mitarbeitern, die flexibel einsetzbar sind. Der Kompass-Chef sagt: „Egmating hat ein Potenzial, das ist Wahnsinn!“

Die Hortkinder sind übrigens nicht das einzige junge Volk, das im Rathaus einzieht. Derzeit berät der Gemeinderat, wie und ob die Grundschule nebenan erweitert wird – und welche Rolle dabei die überdimensionierten Rathausräume spielen können. Mindestens übergangsweise kommen zwei Schulklassen im 1. Stock des Gebäudes unter. Zwei Millionen, rechnet die Bürgermeisterin vor, hat der Verzicht auf einen Hortneubau gespart (wir berichteten). Vielleicht ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Das Kinderhort-Rathaus ist noch eine Baustelle

Rund 50 000 Euro hat der Umzug der Gemeindekanzlei vom Erd- ins Dachgeschoss laut Verwaltung gekostet. 125 000 Euro werden wohl noch fällig für einen barrierefreien Zugang des aufgrund einer falsch eingezeichneten Höhenlinie nicht ebenerdig angelegten Rathauseingangs sowie für einen Lichthof mit Schulhof-Zugang für den Keller, den der Hort als Speiseraum nutzt.

Pfusch: Am nicht ebenerdigen Eingang wird noch nachgebessert. © Artist S.ROSSMANN

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.