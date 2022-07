Egmating: Motorradfahrer kracht gegen Auto

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Beim Überholen hat ein Motorradfahrer bei Egmating einen Linksabbieger übersehen. Der Münchner wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhaus gebracht.

Egmating – Schwere Verletzungen zog sich am vergangenen Samstag ein Motorradfahrer zu. Der 59-jährige Münchner war Ein laut Polizei in der Münchener Straße von Siegertsbrunn kommend in Richtung Egmating unterwegs. Etwa 500 Meter vor Egmating begann er laut Polizei, die vor ihm befindliche Fahrzeugkolonne zu überholen. Hierbei übersah er, dass ein 41-jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit seinem Pkw nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Kolonne überholt

Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizeiinspektion Ebersberg bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere Personen, die sich in der Fahrzeugkolonne befanden, die von dem Motorradfahrer überholt wurden, sich unter der Telefonnummer (0 80 92) 8 26 80 zu melden.