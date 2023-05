Polizei sucht vermissten Buben: Wer hat Alsham (13) gesehen?

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Alsham Bereket Asresehey aus Egmating wird vermisst. © Polizei

Spurlos verschwunden ist ein 13-jähriger Bub in Egmating, und das seit dem frühen Dienstagmorgen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

Egmating - Seit den frühen Morgenstunden wird in Egmating ein Kind vermisst. Der Bub namens Alsham Bereket Asresehey (Asresehey ist der Nachname) hatte nach Polizeiangaben sein Elternhaus im Birkenweg ohne bekannte Anlaufadresse verlassen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht.

Verschwundener 13-Jähriger: Polizei sucht im Großraum München

Moglicherweise, so die Ermittler weiter, hält sich Alsham Bereket im Großraum München auf. Er besuche gerne Kirchen. Mehr könne man über mögliche Anlaufstelle nicht sagen, da es das erste Mal sei, dass der Bub abgängig sei. Es sei möglich, dass er den Ort per Linienbus verlassen habe.

So wird der Verschwundene beschrieben: Dunkelblaue Kleidung, dunkelgrüne Sandalen

Der 13-Jährige ist etwa 1,50 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und hat kurze, schwarze Haare. Die Polizei nimmt an, dass er einen dunkelblauen Pullover der Marke Puma mit Reißverschluss trägt, dazu eine dunkelblaue, kurze Hose sowie dunkelgrüne Sandalen der Marke Crocks. Alsham spricht laut Polizei gebrochenes Deutsch.

Schon seit dem Morgen läuft die Suche

Die Ermittlungen liefen zunächst ohne Einbindung der Öffentlichkeit. Bereits kurz nach 13 Uhr veröffentlichte Egmatings Bürgermeisterin Inge Heiler vorübergehend einen Suchaufruf. Auf mehrfache EZ-Anfrage bestätigte die zuständige Polizeiinspektion Ebersberg die Vermisstensuche zwar, nannte zunächst aber keine weiteren Details für einen Zeugenaufruf. Es gebe noch keine Freigabe für eine Öffentlichkeitsfahndung, so die Begründung. Aus demselben Grund verwies die Bürgermeisterin auf die Polizei. Die Presseinformation erfolgte gegen 16.30 Uhr.

Aus Feuerwehrkreisen war zu erfahren, dass diese am frühen Nachmittag noch nicht in die Suche eingebunden gewesen sei. Dafür waren offenbar Suchhunde im Einsatz. Die Polizei bestätigte am späten Nachmittag, dass die Umgebung des Wohnhauses gründlich abgesucht worden sei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebersberg (08092/82680) entgegen - oder jede andere Polizeidienststelle!

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.