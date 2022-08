Egmatinger Dorfladen-Team arbeitet am Eröffnungs-Zeitplan

Nach wie vor werden Anteilszeichner für das Projekt gesucht

Für die Eröffnung des Egmatinger Dorfladens soll nun ein Zeitplan erarbeitet werden. Das ist eines der Ergebnisse der Vollversammlung der Dorfladengesellschaft.

Egmating - Zu der Vollversammlung der Anteilszeichner waren auch interessierte Bürger eingeladen. „Von diesen haben sich spontan drei bereit erklärt, ebenfalls einen Anteil zu zeichnen“, freut sich Beirat Bernhard Wagner. Es sei ein neuer Beirat gewählt worden. Die rechtlichen Grundvoraussetzungen seien jetzt wieder gegeben, um das Projekt „Unser Dorfladen“ voranzutreiben.

Das sind die neuen Beiräte

Als neue Beiräte wurden gewählt: Daniel Bachmeier, Bernhard Wagner, Hans Heiler jun., Uwe Kowolik.

Mittlerweile sei die Wohnungseigentümerversammlung des Gebäudes der ehemaligen Raiffeisenbank, in dem der Laden untergebracht werden soll, über das Vorhaben informiert worden. Es habe Bedenken wegen möglicher Lärmbelästigungen gegeben. „Die Zustimmung für unser Projekt überwog deutlich, da die Vorteile für alle Beteiligten offensichtlich sind“, so Bernhard Wagner. Man werde selbstverständlich weiter im Dialog mit den Eigentümern bleiben, „um uns so gemeinsam für den guten Start unseres Dorfladens zu engagieren“.

im Spätherbst 2023 soll‘s losgehen

Da die Räume befristet bis Mitte 2023 zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen vermietet wurden, bleibe genügend Zeit alle Vorbereitungen für den Start des Dorfladens im Spätherbst 2023 zu treffen. Ab Ende September dieses Jahres solle hierzu der Zeitplan erarbeitet werden. Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg des Projektes sei die Unterstützung durch weitere Anteilszeichner, um den finanziellen Grundstock für die Gründung des Ladens zu schaffen. Unter www.egmatinger-dorfladen.de steht das Zeichnungsformular zum Download.

