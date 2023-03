Dorfladen für Egmating: Einkaufen dahoam

Von: Peter Kees

Machen sich für den Dorfladen stark (v.l.): Bernhard Wagner, Karin Oberschachtsiek, Stefan Müller, Peter Ribinski, Daniel Bachmeier und Hans Heiler. © Kees

Die Egmatinger Dorfladen-Idee bekommt neuen Schwung. Im Mai ist ein Dorfladen-Tag geplant, um weitere Mitstreiter zu finden.

Egmating – Die Idee für einen Dorfladen in Egmating existiert schon seit einigen Jahren. Gescheitert ist die Umsetzung bislang an einem geeigneten Raum. Und dann kam Corona. Inzwischen aber scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Die längst gewählten Beiräte des Dorfladenteams laden für den 13. Mai zu einem Dorfladen-Tag ein. Räume nämlich hat man zwischenzeitlich in Aussicht: in der ehemaligen Raiffeisenbank in der Ehamo-Straße. Dort leben zwar zur Zeit ukrainische Kriegsflüchtlinge, doch das soll keine Dauerlösung sein.

Bis Ende Oktober sind die Dorfladen-Räume reserviert

„Die Gemeinde reserviert uns die Räume bis Ende Oktober und schreibt sie nicht zur Vermietung aus,“ sagt Dorfladenbeirat Bernhard Wagner. Was man sich wünscht, ist, weitere Mitstreiter zu finden. Zwar hat man inzwischen durch über 100 Anteilszeichner ein Eigenkapital von 40 000 Euro zusammen, doch die Dorfladen-Aktivisten würden das gerne verdoppeln, rechnet man doch mit einem nötigen Startkapital von etwa 200 000 Euro, das durch Abzug von Eigenleistung freilich noch etwas geringer wird. Aber man will das Risiko möglichst gering halten. Umso mehr Eigenanteil, desto sicherer, schließlich weiß man heute noch nicht, wie der Dorfladen in Egmating angenommen werden wird.

Eines allerdings weiß man: Egmating braucht einen Dorfladen, um die Einkaufsmöglichkeiten im Ort zu stärken, die Kaufkraft zurückzuholen und einen sozialen Treffpunkt im Dorf zu schaffen, einen Treffpunkt, den es nicht gibt, „derzeit allenfalls am Wertstoffhof“, wie sich Wagner ausdrückt. „Es geht um die Grundversorgung im Ort, auch darum, dass ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, in Egmating einkaufen können.“

Kooperation mit bestehendem Laden „schwierig“

Zwar existiere ein Lebensmittelladen, doch dessen Öffnungszeiten seien schwierig. „Natürlich haben wir versucht, eine Kooperation einzugehen, doch das war nicht möglich.“

Nun also lädt man zu einem Fest vor das Gemeindehaus. Dort soll das Konzept noch einmal vorgestellt werden; Vorträge und ein Unterhaltungsprogramm wird es geben. Eingebunden sind ortsansässige Vereine. Und: „Mögliche Lieferanten können sich an diesem Tag vorstellen,“ erklärt Peter Ribinski von der Dorfladenmannschaft. Acht Aktive sind es, die sich für die Sache stark machen. Vier davon sind gewählte Beiräte: Bernhard Wagner, Hans Heiler jun., Daniel Bachmeier und Uwe Kowolik. Die rechtliche Situation ist längst geklärt. Man arbeitet nach dem Genossenschaftsprinzip. Mit 250 Euro kann man Anteilseigner werden. Die offizielle rechtliche Gründung allerdings steht noch aus, weswegen die Anteilseigner bislang nur Anteilszeichner heißen. Doch das wird sich bald ändern, denn unmittelbar nach dem Dorfladentag geht es zum Notar und dann wird die Sache juristisch wasserdicht.

„Wir haben viel Zeit reingesteckt,“ so Wagner, „und noch immer engagieren sich Leute, um etwas Gutes für die Bevölkerung zu tun.“ Was wenn sich keine weiteren Anteilseigner finden? „Wir werden es auf alle Fälle versuchen, nur wollen wir nicht, dass uns die Luft ausgeht. Ein risikoarmer Start wäre uns lieber als ein wackliger.“ Darüber sind sich alle einig.

