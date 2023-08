Golfsport heute: Jung, frisch und sogar in Jeans

Besuch beim Probetraining

Vorbei sind die Zeiten von Arroganz und Nase hoch. Der Golfsport ist heutzutage jung und aufgeschlossen. Wir waren beim Probetraining in Egmating mit dabei.

Egmating – Golf – das ist doch was für alte Menschen. Für Ärzte, Anwälte und Leute, die ihre Nase ganz weit oben tragen... Und mit dem Umweltschutz kann das doch auch nicht so ganz vereinbar sein, der Natur so viel Grünfläche zu nehmen? Die ja auch bewässert werden muss... So zumindest die landläufige Meinung.

Dass die aber mittlerweile längst überholt ist, zeigt ein Probetraining bei der Michelbergergolf-Akademie, die auf der Golfanlage Schloss Egmating Kurse vom Schnupperkurs über Platzreife bis zum Einzeltraining anbietet.

Dominic Zrenner, 28 Jahre, gibt das Probetraining der Michelbergergolf-Akademie an diesem Sonntagnachmittag. „Eigentlich scheint in Egmating immer die Sonne“, sagt er mit einem Blick in den regnerischen Himmel. „Aber manchmal erwischt’s uns leider auch.“

Eigentlich besteht das Golfen aus zwei Sportarten, erklärt der junge Mann, der aus dem Profisport kommt. Dem Putten, bei dem mit einem speziellen Schläger der Ball schnell ins Rollen und ins Loch gebracht wird. Und dem Schlagen – „da geht’s drum, den Ball in die Luft zu kriegen“.

Erste Versuche mit dem Golfball einzulochen

Eine kurze Einführung in die verschiedenen Golfschläger später, halten die Kursteilnehmer einen Putter in der Hand und versuchen, auf dem dreieinhalb Millimeter kurzen Rasen den ersten Ball ins Loch zu bekommen. Mit Hilfestellung klappt das noch ganz gut, dann verteilt Zrenner fünf Golfbälle in verschiedenen Abständen auf dem Grün. Am Schluss sollen sie alle im Loch landen.

Auch das Abschlagtraining startet mit einer Einweisung, wie man den Schläger richtig hält – „die Hände sind unsere einzige Verbindung zum Golfschläger, der richtige Griff ist wichtig für die verschiedenen Schläge“ –, wie man sich richtig vor dem Ball positioniert und welche Körperhaltung man einnehmen muss. Dann dürfen sich die Teilnehmer eine halbe Stunde am Abschlag versuchen.

Zwei Stunden dauert das Probetraining insgesamt: Eine Stunde lang übt Zrenner mit den Teilnehmern die Golfgrundlagen, eine Stunde nimmt sich der Geschäftsführer des Egmatinger Golfclubs, Michael Bartl, Zeit, den Golf-Interessierten die Anlage zu zeigen und Fragen zu beantworten.

Naturschutz wird in Egmating groß geschrieben

Zum Beispiel, welche Auflagen ein Golfclub heutzutage erfüllen muss. Und das ist ein ganzer Haufen. Da gebe es ganz klare Vorgaben, wie viele Biotope, wie viele Ausgleichsflächen im Umland, ein Club bereitstellen müsse: „Viele Golfclubs machen mittlerweile groß Werbung mit ihrem Naturschutz“, sagt Bartl. Die Egmatinger müssen damit nicht werben, denn der werde bei ihnen ohnehin groß geschrieben. „Bei uns ist ja rundrum blühende Natur“, sagt der Geschäftsführer mit einer ausladenden Geste in Richtung Wald und Wildblumenwiese, die zwischen zwei Fairways liegt, und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich sag’s mal so, die Naturschutzbehörde geht sehr gern bei uns spazieren.“ Und spazieren gehen kann man auf dem Golfplatz, denn eine weitere Besonderheit der Egmatinger Anlage ist der teils öffentliche Rundweg durch die grüne Oase, der nicht nur den Platz, sondern auch den Sport zugänglicher macht, weil weniger exklusiv.

Über Drainagen wird Regenwasser gesammelt und in Teichen gespeichert. Die werden dann für die Bewässerung des 85 Hektar großen Areals genutzt – „und damit kommen wir sehr gut aus“, erklärt Bartl. Darüber hinaus seien die Egmatinger Greenkeeper absolute Naturliebhaber. Da werde ohnehin dafür gesorgt, dass alles mit dem Naturschutz konform gehe. Und dann gibt es in Egmating auch noch besondere Pfosten, die die Spielbahnen abgrenzen: Diese kennzeichnen Biotope und dienen zum Schutz von Wildtieren, schützenswerten Pflanzen oder Amphibien. Das Betreten der Biotope wird mit sofortigen Platzverweis bestraft und führt bei Turnieren automatisch zur Disqualifikation. Selbst, wenn man den Ball liegen sieht, darf man ihn nicht nehmen, erklärt Bartl.

Ein bisschen kommt man sich vor wie auf Safari, während der Geschäftsführer einen über den Golfplatz fährt. Alles ist ruhig, statt wilder Tiere beobachtet man in diesem Fall zwar Menschen, doch der Vergleich sei trotzdem treffend, findet Bartl, denn vor allem morgens, wenn er nach dem Rechten sieht, tummeln sich die Waldtiere auf dem Platz. „Letztes Jahr hatten wir mal Wildschweine da“, erzählt er. „Die haben zum Glück nicht das Green zertrampelt, sondern sind daneben geblieben.“ Trotzdem gibt er zu: Was nicht reguliert wird, da hätten freilich einige Golfclubs noch Handlungsbedarf.

Strenge Regeln lösen sich auf

Doch nicht nur im Naturschutz hat sich über die Jahre beim Golfen einiges getan. „Ich bin das beste Beispiel dafür, dass sich die strengen Regeln auflösen.“ Mit 32 Jahren Geschäftsführer eines Golfclubs: Noch vor zehn Jahren undenkbar. „Unter 65 Jahren hätte dich da wahrscheinlich keiner erst genommen.“ Der ganze Sport werde mittlerweile verjüngt. Die Jugendarbeit stehe immer mehr im Vordergrund, mit vielen Fördermöglichkeiten, für jeden, der sich den Sport trotzdem nicht leisten kann. Es gibt sogar die Möglichkeit, so Bartl, das Golftraining seines Kindes komplett gefördert zu bekommen. Auch immer mehr Familien gingen heute zum Golfen. Nicht so wie früher, wo es auf dem Golfplatz still zu sein hatte. Kein Reden, kein Lachen. „Mir hat das als Kind auch keinen Spaß gemacht“, gibt Bartl zu. Auch die Regeln, wer an welchem Punkt abschlagen muss, seien mittlerweile um einiges lockerer – Frauen mit härterem Schlag können dort abschlagen, wo früher nur Männer durften; Männer, die die Kraft für die weiten Schläge nicht haben, dürfen mittlerweile auch auf kürzere Distanz spielen. Und auch die Kleiderordnung ist längst nicht mehr so rigide wie früher einmal. Heute mit Jeans auf dem Platz: Alles möglich.

„Es wird noch dauern, bis es komplett in der breiten Bevölkerung angekommen ist“, vermutet Bartl, „aber das Feedback das ich bekomme, ist eigentlich immer: So locker hab ich mir das gar nicht vorgestellt.“

