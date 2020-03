Nach Bürgermeisterwahl in Egmating: Ernst Eberherr: „Ich habe verloren“

CSU/FWG und ABE im neuen Gemeinderat gleich auf. SPD holt nur zwei Sitze. Ernst Eberherr (CSU/FWG) bitter enttäuscht.

Egmating– Hohe Wahlbeteiligung (70,04 Prozent) und eine Überraschung: Rein den Stimmen nach hat Inge Heiler (ABE) die Egmatinger Bürgermeisterwahl (648) gewonnen, Ernst Eberherr (CSU/FWG) erhielt 520 Stimmen (39,5 Prozent), für Bernhard Wagner stimmten 150 von 1896 wahlberechtigten Egmatinger. Die absolute Mehrheit der Wählerstimmen erreichte Heiler mit 49,2 Prozent aber nicht. Es bleibt weiter spannend in Egmating. Am 29. März entscheiden die Wähler in der Stichwahl, ob sie Inge Heiler das Vertrauen schenken oder Ernst Eberherr im Amt bestätigen.

Inge Heiler freut sich: So klar habe ich das nicht erwartet

Heiler freute sich am Wahlabend sehr über das gute Ergebnis und staunte: „So klar habe ich das nicht erwartet.“ Bis zur Stichwahl will sie nochmal so richtig Vollgas geben. Anders Ernst Eberherr, der ist nach 24 Jahren im Bürgermeisteramt erstmalig bitter enttäuscht: „Ich bin gescheitert und habe verloren.“ Nach Bekanntgabe der Ergebnisse war Eberherrs erste Reaktion, zur Stichwahl erst gar nicht anzutreten.

Wie er der EZ später aber sagte, müsse er aus rechtlichen Gründen antreten. „Wer kandidiert fürs Bürgermeisteramt, muss auch in die Stichwahl.“ Falls er aber auch die Stichwahl verlieren sollte, will er dem Gremium komplett den Rücken kehren. „Als Gemeinderat werde ich nicht einziehen.“ Auch Wagner zeigte sich enttäuscht: „20 Prozent hatte ich mir schon erwartet“, er erhielt 11,4 Prozent der Wählerstimmen.

Der Egmatinger Gemeinderat

CSU/FWG und ABE belegen jeweils sechs Sitze, SPD/Parteifreie zwei Sitze. Gewinnt Eberherr die Stichwahl, rückt Franziska Herbst, CSU/FWG (1007 Stimmen, 6,91 Prozent) auf Platz eins.

Die weiteren CSU/FW-Sitze: Anton Werner (920 Stimmen, 6,3 Prozent), Markus Winter (893 Stimmen, 6,1 Prozent), Georg Stündler-Liebl, (792 Stimmen 5,4 Prozent), Alexandra Ott (746 Stimmen, 5,1 Prozent), Johann Christian Lang (660 Stimmen, 4,5 Prozent) würde nachrücken, sollte Eberherr gewinnen.

Ähnliches bei der ABE: auf Platz eins Inge Heiler (1491 Stimmen, 9,3 Prozent), verliert sie die Stichwahl, bleibt ihr der Sitz im Gremium. Wird Heiler Bürgermeisterin, rückt Uschi Breithaupt für die ABE auf (984 Stimmen, 6,16 Prozent).

Weitere Sitze für die ABE: Andreas Riedl (944, 5,9 Prozent), Michael Egerland, (861, 5,4 Prozent), Maria Theresia Riedl, (751, 4,70 Prozent), Peter Kratzer, (6794,25 Prozent), Johann Riedmaier (672, 4,2 Prozent), rückt nach, falls Heiler gewinnt).

Die beiden Sitze der SPD/Parteifreie erhielten Magdalena Wagner (673 Stimmen, 15,54 Prozent) und Bernhard Wagner (599 Stimmen,13,83 Prozent.

VON SUSANN NIEDERMAIER