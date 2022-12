Wegen Pfusch-Bau muss Grab versetzt werden

Von: Josef Ametsbichler

Dieses Grab direkt neben dem Pfuschbau muss versetzt werden, sonst fehlt Platz für das Westtor. © JA

Auf den ersten Blick ist das Feuerwehrhaus in Münster immer noch eine Baustelle. Auf den zweiten Blick bestätigt sich dieser Eindruck. Doch das informierte Auge sieht: Es ist einiges vorwärts gegangen.

Egmating/Münster - Als Pfusch-Bau hatte das halb fertige Gebäude in dem Egmatinger Gemeindeteil ein bundesweites Medien-Hallo hervorgerufen – weil einfach gar nichts passte. Der Hangbau, der im ersten Stock zudem die örtliche Aussegnungshalle beherbergt, ist zu hoch. Er ragt zu weit in den Friedhof hinein. Eine falsch platzierte Tür, Plastik-Fenster, an denen sich der Denkmalschutz störte, eine fehlende Innentreppe: Überall musste nachgebessert werden. Kostenpunkt: rund 300 000 Euro. Zwischenzeitlich stand sogar der Abriss im Raum.

Juli 2023 soll das Haus endlich fertig sein

Eigentlich waren der Abschluss dieser Umbauarbeiten und die Eröffnung für den vergangenen Sommer geplant. Nun soll es Anfang Juli 2023 klappen, sagt Egmatings Bürgermeisterin Inge Heiler (ABE). „Wir sind jetzt gut im Zeitplan.“ Dass es im zurückliegenden Jahr wohl kein Bauherr leicht hatte, sei auch der Grund gewesen, weshalb die Feuerwehr Münster ihr neues Haus noch nicht beziehen kann. Heiler lobt, dass sich die Feuerwehrler selber viel mit angepackt hätten: „Sie haben so viel Herzblut und Arbeit hineingesteckt, dass wir uns alle wirklich freuen können, wenn das fertig wird.“

So sind die vom Denkmalschutz bemäkelten Plastik-Fenster durch hölzerne ersetzt. Die Eingangstür ist von dem ursprünglichen Platz rechts neben dem Rolltor an die Nordseite des Gebäudes verlegt – sonst hätte sich der Laufweg der Feuerwehrler gefährlich mit dem ausfahrenden Fahrzeug gekreuzt, so die Kritik. Im Friedhof dominiert ebenfalls Eichenholz die Tür-Optik. Auch gibt es nun eine Innentreppe zu den Sanitäranlagen, die im ersten Stock liegen.

Barrierefreiheit nur mit Dauer-Provisorium

Bei der Barrierefreiheit der Aussegnungshalle werden sich die Egmatinger mit einem Dauer-Provisorium abfinden müssen: Weil das Gebäude rund 70 Zentimeter höher geraten ist als der Friedhof und für eine feste Rolli-Rampe nicht genügend Platz sei, werde eine mobile Rampe angeschafft, sagt die Bürgermeisterin.

Eine besonders prekäre Konsequenz aus dem Bau-Pfusch habe man dank der Kooperation der Eigentümer gütlich lösen können: Ein Grab direkt neben dem Gebäude muss verlegt werden: Wegen der ungünstigen Drehung der Aussegnungshalle in den Friedhof hinein wäre sonst nicht genügend Platz für das Westtor des Friedhofs. Durch dieses zieht traditionellerweise bei Beerdigungen der Trauerzug. Zudem musste die Gemeinde bei der Kirche auf gut Wetter machen, da das Gebäude in fremden Grund ragte. Das gelang.

Bürgermeisterin: Juristische Aufarbeitung fängt jetzt an

Die Münsterer haben sich also mit der Kirche als Nachbar geeinigt und den Grundriss des Hauses so umgebaut, dass es passt. Doch ausgestanden ist die Sache damit nicht. „Die juristische Aufarbeitung fängt jetzt an“, sagt Bürgermeisterin Heiler. „Wir sind verpflichtet, den Schaden für den Steuerzahler so gering wie möglich zu halten.“

Das heiße, dass Egmating zunächst per Zivilforderung an den längst geschassten Architekten des Baus herantreten werde. Ob auch der bei der Planung regierende und zwischenzeitlich abgewählte Bürgermeister Ernst Eberherr (CSU) mit einer Regressforderung rechnen müsse, beantwortet Heiler nur ausweichend: „Das kommt auf die Verteidigungsstrategie des Architekten an.“

