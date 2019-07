Fahndung: S-Bahn-Würger greift Frau (23) an - eine Kamera zeichnet alles auf

In einer S-Bahn bei Grafing hat ein Unbekannter eine junge Frau (23) angegriffen und gewürgt. Eine Kamera zeichnete alles auf - und liefert bestes Fahndungsmaterial.

Grafing-Bahnhof – Am 26. April gegen 13:15 Uhr befand sich eine 23-Jährige aus Egmating in einer S4 in Richtung Geltendorf. Sie saß alleine in einer Vierergruppe, hörte Musik mit Ohrstöpseln, berichtet die Bundespolizei. In der S-Bahn nahm sie einen auf- und abgehenden Mann wahr. Kurz vor der S-Bahnstation Grafing-Stadt kam der Unbekannte zu ihr, sprach sie auf ihre laute Musik an.

S-Bahn Grafing: Mann würgt Frau mit Schal

Noch bevor die junge Frau etwas erwidern konnte, packte der Mann den Schal der Frau, den sie um den Hals trug, und zog ihn zu. Als die Frau „Hey“ schrie, ging der Unbekannte weg und drohte ihr. Die 23-Jährige erstattete bei der Polizei in Haar Strafanzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

S-Bahn-Würger in Grafing: Bundespolizei bestätigt Sachverhalt

Die Bundespolizei bestätigte den Sachverhalt: Demnach stieg der Unbekannte gegen 13:07 Uhr in Ebersberg in die S-Bahn ein. Er lief mehrere Minuten in der S4 auf und ab bis er die Egmatingerin ansprach und würgte. Kurz darauf verließ er die S-Bahn in Grafing-Stadt gegen 13:15 Uhr. Die 23-Jährige erlitt durch den Angriff rote Striemen am Hals und klagte zudem über starke Halsschmerzen.

Bundespolizei bitte um Hilfe bei Suche nach Täter

Sachdienliche Hinweise zu dem Täter erbittet die Bundespolizei unter 089/515550-111.

So sieht der S-Bahn-Würger von Grafing aus

männlich - ca. 50 Jahre alt - ca. 170 - 180 cm groß - grau melierte, kurze Haare, hohe Stirn - schlank - trug eine Brille mit dunklem Rahmen - trug eine dunkelbraune Lederjacke, beige Weste, graue Jeans, hellbraune Schuhe - hatte einen mehrfarbigen (rosa-lila, blau und gelb) auffälligen Rucksack über die Schulter hängen.

Auch spannend: S-Bahn bleibt stehen - Lokführer: „Liebe Fahrgäste, ich hab’s verbockt“