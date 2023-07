Sankt Florian darf endlich einziehen in Münster

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Von heftigen Regenfällen waren die Feierlichkeiten in Münster beim Gerätehaus begleitet. Die Musiker suchten für sich und ihre Instrumente zwischenzeitlich einen schützenden Schirm. © rossmann

So etwas sucht man lange in der Umgebung: Aussegnungsraum und Feuerwehrhaus unter einem Dach. In Münster gibt es so etwas.

Münster/Egmating - Ein Unikum im Landkreis ist das Feuerwehrhaus des kleinen Ortes Münster bei Egmating. Im ersten Stock beherbergt es die örtliche Aussegnungshalle. Lange haben die Münsterer auf den großen Tag warten müssen – nun gab es die feierliche Einweihung.

So klein die Feuerwehr von Münster auch sein mag, so einzigartig ist sie auch. Ihr Alleinstellungsmerkmal: Das zweistöckige Feuerwehrhaus – vom Obergeschoss geht es direkt hinaus auf den Friedhof. Und darum befindet sich oben im Gebäude auch die örtliche Aussegnungshalle. Jahrelang hatten sie im Egmatinger Gemeinderat um einen Neubau gerungen, hatten andere Standorte geprüft und verworfen, bis feststand: Es wird ein Neubau an selber Stelle. Am Sonntag gab es endlich den ganz großen Festgottesdienst mit Festzug, auf den der Ort und die Gemeinde hingearbeitet und hingefiebert haben.

„Das schaut richtig gut aus und ist funktional, wie es sein soll“, sagt Bürgermeisterin Inge Heiler (ABE) über den Bau. Sie lobt das aufopferungsvolle Engagement der Freiwilligen von der Feuerwehr, die bei den Handwerkerarbeiten nach Kräften mitgeholfen hatten: „Es ist ihr Haus!“ Froh zeigt sich die Rathauschefin auch, dass Bestattungen wieder in würdevollem Rahmen stattfinden könnten.

Ein steiniger Weg bis zur jetzt gefundenen Lösung

Andreas Niedermayer, Vereinsvorstand der Feuerwehr, sagt: „Wir freuen uns und schauen nach vorn.“ Die vielen ehrenamtlichen Stunden hätten sich für die Wehr mit rund 50 Mitgliedern, davon rund 30 Aktive, gelohnt. „Wir haben jetzt ein modernes Feuerwehrhaus, das hoffentlich für die nächsten Generationen gut ausgestattet ist“, so der Vereinsvorstand. So gebe es einen neuen Schulungsraum, und auch in Sachen Digitalisierung sei mit dem Bildschirm in der Halle, der etwa zur Alarmierung informiere, der Stand der Technik erreicht. Kommendes Jahr soll, so der Plan, das bisherige, in die Jahre gekommene Fahrzeug durch ein nagelneues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) ersetzt werden, das auch Atemschutz-Ausrüstung an Bord habe.

Bürgermeisterin ist sehr zufrieden

Ein Prunkstück des neuen Feuerwehrhauses an alter Stelle ist das Gemälde des Heiligen St. Florian, Schutzpatron der ehrenamtlichen Retter, an der Nordfassade. Der ortsansässige gelernte Kirchenmaler Sigi Henseler, auch Feuerwehrmitglied in Münster, hat es der Gemeinde als ehrenamtliches Werk zum Geschenk gemacht. „Darüber freuen wir uns sehr und sind stolz, dass wir so einen Künstler bei uns haben“, sagt die Bürgermeisterin. Und Feuerwehrvorstand Niedermayer findet: „Das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn du so jemanden in deinen Reihen hast“.

Das kombinierte Feuerwehr/Aussegnungshaus © Artist S.ROSSMANN

Dass es von der Lieferung der Umkleidespinde bis zu ihrem Einbau gut drei Jahre gedauert hat, liegt an der völlig verpfuschten Erstplanung des kombinierten Feuerwehrhaus-/Aussegnungshallen-Baus. Dieser hatte umfangreiche Nacharbeiten und Mehrkosten in Höhe von rund 600 000 Euro zur Folge (wir berichteten) – ebenso wie ein gerichtliches Nachspiel, das noch nicht abgeschlossen ist. Die Feierlaune ließen sich die Münsterer vom vorangegangenen Trauerspiel am Wochenende aber nicht verderben. „Wir haben das Beste daraus gemacht“, sagt Bürgermeisterin Heiler. „Jetzt überwiegt die Freude!“