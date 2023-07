Egmating will eigenen Brunnen: Kostenschätzung 3,4 Millionen Euro

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Quell der Freude: Die Versuchsbohrung in Egmating 2021 war erfolgreich. Ein Brunnen ist aber teuer. © sro

Eigener Brunnen, oder nicht? Die Frage stellen sich die Egmatinger Gemeinderäte - auch im Hinblick auf eine mögliche Notversorgung.

Egmating/Oberpframmern – Momentan bezieht die Gemeinde Egmating ihr Trinkwasser aus dem Wasserwerk und Brunnen der Gemeinde Oberpframmern. Fallen diese ein mal aus, bleibt den Egmatingern derzeit nur eine Notversorgung der Bürger über Wasseranlieferungen per Tanklastzug. Ein zweites Standbein besteht für beide Gemeinden momentan nicht.

In Egmating sorgt dieser Umstand schon seit längerem für Diskussion. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend war die Trinkwasserversorgung Thema.

„Es ist eine Muss-Bestimmung, dass die Gemeinden einen Plan haben, was passiert, wenn das Wasser ausfällt“, erklärte Bürgermeisterin Inge Heiler (ABE). „Aktuell ist das bei uns der Tanklaster.“ Eine weitere Alternative sei aber sinnvoll.

Brunnen auf Egmatinger Flur möglich

Dabei wurde bei einer Versuchsbohrung festgestellt, dass ein Brunnen auf Egmatinger Gemeindegebiet möglich wäre. Nachdem bereits in der Sitzung Anfang Juli eifrig diskutiert worden war, hatte die Bürgermeisterin für die Sitzung am Dienstag vier mögliche Alternativen zusammengefasst: Die Versorgung der Bevölkerung durch Tanklastzüge, ein Wasserleitungsnotverbund, die Anbindung eines Brunnens auf Egmatinger Flur ans Wasserwerk Oberpframmern – und eine Verbundleitung zum Wasserwerk Oberpframmern mit einem Brunnen auf Egmatinger Flur. In welchem Kostenrahmen sich die erste Variante bewege, sei unklar, stellte Heiler klar, da das Wasser gekauft, und der Preis vertraglich mit einem Unternehmen geregelt werden müsse. Es handle sich dabei weder um ein zweites Standbein, noch um eine langfristigen Lösung – eher eine Option für einige Tage.

Die zweite Möglichkeit werde laut Heiler auf 1,35 Millionen Euro plus Unterhalt und Wasserpreis geschätzt. Sie könne zwar unter Umständen als längerfristige Alternative gelten, erfülle jedoch nicht das Kriterium eines zweiten Standbeins.

Die Anbindung eines Brunnens auf Egmatinger Flur nur nach Oberpframmern koste ca. 825 000 Euro für den Bau des Brunnens, die endgültigen Kosten seien aber nicht schätzbar. Sie böte zwar eine längerfristige Lösung, jedoch kein zweites Standbein und würde als einzige der Optionen nicht die Vorgaben zum Inhalts des Wassermaßnahmenplans gemäß der Tinkwasserverordnung erfüllen.

Geschätzte Kosten: 3,36 Millionen

„Die letzte Alternative wäre definitiv die teuerste Lösung“, so Heiler. Wie viel die Verbundleitung zum Wasserwerk und ein Brunnen auf Egmatinger Gebiet kosten würde, könne noch nicht genau gesagt werden. Geschätzt werden die Kosten aber im Groben auf 3,36 Millionen Euro. Diese Alternative würde sowohl eine langfristige Lösung bieten, sollten das Wasserwerk oder der Brunnen in Oberpframmern ausfallen, wie auch ein zweites Standbein für die Egmatinger bedeuten.

„Es gibt viele Punkte zu berücksichtigen“, merkte Heiler an. „Und wir haben ja auch Partner, mit denen wir das gemeinsam entscheiden.“ Die Oberpframmerner seien vor allem daran interessiert, wie viel die Unternehmung denn kosten solle.

Dass das Ganze Geld kosten werde, stehe außer Frage. Es meldete sich Michael Egerland (fraktionslos) zu Wort: „Ein eigener Brunnen und eigene Leitungen ist der Weg, den wir unbedingt verfolgen sollten.“

Riedl: Eigener Brunnen ist ein Schatz

Ein Brunnen und ein eigenes Wasserwerk seien ein Schatz, stimmte ihm Maria Riedl (ABE) zu. „Klar wird das teuer, aber die Frage sollte sich eigentlich gar nicht stellen.“ Grade in der heutigen Zeit der Wasserknappheit sei die Eigenständigkeit in dieser Hinsicht wichtiger denn je.

Mit einer Gegenstimme beauftragte der Gemeinderat die Bürgermeisterin, Angebote für eine Planung zum Brunnenbau am Standort der Versuchsbohrung einzuholen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.