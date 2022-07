Zwei Millionen gespart: Grundschule zieht ebenfalls ins Egmatinger Rathaus ein

Das neue Rathaus in Egmating so groß, dass auch der Hort dort Platz findet – und übergangsweise Räume der Grundschule.

Der Hort bleibt

Weil das Rathaus ohnehin zu groß ist, stellt die Gemeinde Egmating nun die Räume in Unter-, Erd- und Obergeschoss für Hort und Grundschule zur Verfügung.

Egmating – Die derzeitige Unterbringung des Horts im neuen Rathaus in Egmating bleibt weiter bestehen. Das wurde vom Egmatinger Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Das ohnehin als teils überdimensioniert geltende Gebäude kann so weiter einen Nutzen für Kinder und Erwachsene erbringen.

Im Juli vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat zugestimmt, dass die Räume des Untergeschosses sowie der Ratssaal des neuen Rathauses übergangsweise als Hort für die Schulkinder genutzt werden durften. Im September war der Betrieb bereits verlegt worden.

Gemeinderat Egmating: Hort darf bleiben, Grundschule darf ebenfalls einziehen

In der jüngsten Sitzung wurde nun über einen Vorschlag von Egmatings Bürgermeisterin Inge Heiler (ABE) zur langfristigen Nutzung der Räume im Unter- und Erdgeschoss des neuen Rathauses als Hort beraten.

Das Ergebnis: Neben den Hort-Kindern sollen nun auch Räume der Grundschule im neuen Rathaus untergebracht werden. Damit könne der Abriss des alten Rathauses beschleunigt werden und die Gemeinde in die Lage versetzt werden, die Arbeiten am Schulhaus fortzusetzen, das zur Straße hin, dort wo jetzt das alte Rathaus steht, erweitert werden soll.

Egmating: Gemeindekanzlei zieht ins Dachgeschoss

Die neue Planung sieht vor, den Hort im Unter- und Erdgeschoss des Neubaus unterzubringen. Im ersten Obergeschoss soll während der Sanierungs- und Bauarbeiten am Schulgebäude die Grundschule einziehen. Die Kanzlei des Rathauses selbst soll dauerhaft die Räume im Dachgeschossbeziehen.

Zuvor war auch ein Neubau des Horts auf dem Gelände südlich des Rathauses diskutiert worden. Der würde allerdings knapp zwei Millionen kosten. Weil in dem großen Rathaus jedoch genügend Platz zur Verfügung stehe, erklärte Bürgermeisterin Heiler in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, könne durch die dortige Unterbringung des Horts von einem Neubau abgesehen werden. Die für den Neubau veranschlagten Millionen könnten so in die Sanierung der Schule fließen.

Gemeinde Egmating: 50 000 Euro für Umzug

50 000 Euro betragen die für den Haushalt 2022 gestellten Mittel, die die Gemeindekanzlei für ihren Umzug ins Dachgeschoss zur Verfügung hätte. „Das ist aber wirklich großzügig angesetzt“, so Heiler. „Ich denke nicht, dass wir das brauchen!“ Rollos, das ein oder andere Regal, neue Telefone, führte sie an. Aber: „Von außen müssen wir gestalterisch tätig werden, damit man das Rathaus als solches erkennt.“

Noch bevor es zur Abstimmung über den Antrag der Bürgermeisterin kam, zog Michael Egerland (fraktionslos) seinen Antrag, der im Anschluss hätte diskutiert werden sollen, wieder zurück: „Weil obsolet“, lautete seine Begründung. Die Kernaussage seines Antrags wäre gewesen, die Schulsanierung einem Hort-Neubau vorzuziehen. „Wenn wir aber keinen neuen Hort bauen, braucht’s den Antrag nicht.“

Egmating: Zustimmung aus dem Gemeinderat

Zuspruch kam auch vom restlichen Gemeinderat. Uschi Breithaupt (ABE) zeigte sich erfreut darüber, „dass unser Hauptanliegen, nämlich dass dieses unglückliche Konstrukt ein Ende finden soll“, bald Realität wird. Gemeint ist die räumliche Trennung der Hortgruppen, die momentan noch besteht, erklärt Andreas Riedl, Zweiter Bürgermeister (ABE), am Telefon. „Das ist etwas unglücklich“, meint er, denn die eine Gruppe befinde sich in den alten Hort-Räumen, die andere im neuen Rathaus. Auch personell sei das eine Herausforderung. „Deswegen ist es natürlich besser, wenn die wieder zusammen sind“, sagt Riedl.

Für die Sanierung und den geplanten Anbau der Schule gebe es bereits Vorschläge, erklärte Heiler am Dienstag abschließend. „Da werden wir uns mit dem Architekten zusammensetzen und den besten raussuchen“, versprach sie.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.