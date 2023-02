Jugendliche Vandalen wüten in Schule in Vaterstetten

Einbruch mit Gullideckel

Von Robert Langer schließen

Laut Polizei Poing sind Jugendliche in die Grund- und Mittelschule Vaterstetten eingebrochen, haben einen Raum verwüstet und einen Schaden von rund 15 000 Euro angerichtet

Vaterstetten - Am vergangenen Freitag waren gegen 20 Uhr mehrere Mitteilungen bei der Polizei in Poing eingegangen. Mehrere Jugendliche sollten demnach in die Räumlichkeiten der Grund- und Mittelschule Vaterstetten eingedrungen sein.

Mit Gullideckel Scheibe eingeworfen

Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen noch gesehene, dass mindestens drei Jugendliche, alles schwarz gekleidet, in Richtung des kleinen Wäldchens südöstlich der Schule wegrannten. Einer der Täter habe eine schwarze Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen getragen, Die bislang unbekannten Täter habe laut Polizei mit einem in der Nähe ausgehobenen Gullideckel die Dreifachglasscheibe des Lehrerzimmers eingeworfen, um hineinzugelangen.

Raum wurde regelrecht verwüstet

Im Anschluss sei der Raum dann regelrecht verwüstet worden. Unter anderem beschädigten die Täter zwei Großkopiergeräte. Schubläden wurden herausgerissen, Computer zu Boden geworfen, Mobiliar wie Tische und Stühle umgeworfen, etliche Kaffeebecher heruntergeschmissen und Kaffee auf den Boden geschüttet. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 15 000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden weder Geld noch Wertgegenstände entwendet.

Polizei sucht Zeugen

Der Hausmeister konnte die Scheibe provisorisch sichern. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei Poing unter Telefon (08121) 99 17-0 melden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.