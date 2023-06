Einfach mal grillen? Im Landkreis Ebersberg nicht so einfach

Ausnahme: In Oberpframmern hat die Gemeinde vor allem auf Wunsch der jüngeren Bürger eine Grillstelle am Volleyballplatz nahe der Mehrzweckhalle eingerichtet.

Rostfreie Zone

Von Josef Ametsbichler schließen

Öffentliche Grillplätze sind im Landkreis Ebersberg dünn gesät. Es gibt viele Bedenken - und ein paar Ausnahmen, wo es funktioniert.

Landkreis – Rauchzeichen steigen dieser Tage auf über dem Landkreis Ebersberg. Mit eindeutiger Botschaft: Es herrscht gutes Wetter – und die Menschen haben Hunger auf Gegrilltes. Doch wer keinen Balkon, keine Terrasse, keinen Garten hat, schaut in die Röhre oder in die Pfanne. Aus dem Ofen oder vom Herd schmecken Grillpaprika und Halsgrat zwar auch – aber es ist halt nicht dasselbe wie vom Rost. Für solche Fälle gibt es vielerorts öffentliche Grillplätze. Am Münchner Flaucher zum Beispiel, so frotzelt man, sieht man stellenweise vor Grillrauch kaum die Hand vor Augen.

Braucht es öffentliche Grillplätze? Viele haben eigene Gärten und Terrassen

Im Landkreis Ebersberg ist das anders. Einrichten, oder zumindest genehmigen, müssten solche Flächen die Gemeinden. Eine stichprobenartige Umfrage in den Rathäusern ergibt: Öffentliche Grillplätze sind hier dünn gesät. Steinhöring: nichts. Glonn: nichts. Baiern: nichts. Egmating: nichts. „Bei uns gibt es nicht viele Geschosswohnungen“, sagt Marianne Heimbuchner, Geschäftsleiterin in Glonn, vermutlich stellvertretend für viele ländliche Gemeinden im Landkreis. Will heißen: Die meisten dort haben selber Platz zum Grillen.

Problemthema Müll

Doch auch in den städtischeren Orten Kirchseeon, Ebersberg oder Zorneding gibt es keine öffentliche Grillmöglichkeit, lautet von dort die Antwort. Grafing und Poing haben ihr jeweiliges Angebot wieder eingestampft, berichten die Rathäuser. In Grafing etwa habe es bis vor etwa zehn Jahren einen Grillplatz am Parkplatz an der Kapellenstraße gegenüber der Grundschule gegeben, so Bürgermeister Christian Bauer (CSU). „Leider gab es aber erhebliche Probleme durch Verschmutzung und Glasscherben.“ Zu seinem Bedauern, bekundet der Rathauschef: „Ich würde das eigentlich befürworten. Aber die Probleme sind dann leider wieder programmiert.“ Ähnlich argumentiert sein Kollege Thomas Stark (parteilos) in Poing und fügt hinzu: „Ein besonderer Bedarf, den man aus Bürgeranfragen ableiten könnte, ist jedoch aktuell nicht erkennbar.“

Landkreis Ebersberg: Diese Gemeinden haben einen Grillplatz

Ausnahmen, wo es mit dem Grillen unter freiem Himmel klappt, gibt es auch: In Oberpframmern hat die Gemeinde vor allem auf Wunsch der Jüngeren eine Grillstelle am Volleyballplatz nahe der Mehrzweckhalle eingerichtet, so Andreas Lutz (CSU), Bürgermeister der 2500-Einwohner-Gemeinde. „Der wird gut angenommen“, sagt er. Das liege auch daran, dass die Busfahrer des Groß-Arbeitgebers Ettenhuber, die zum Teil auf dessen Gelände wohnen, das Angebot ebenfalls nutzten, teils sogar für die Mittagspause.

Zufrieden gibt sich auch das Rathaus der bevölkerungsreichsten Gemeinde, das ist Vaterstetten. Dort gibt es am Offenen Haus (OHA) der Awo am Hans-Luft-Weg einen öffentlichen Grillplatz. Da dieser nah an die soziale Einrichtung angegliedert sei und auch von deren Nutzern genutzt werde, „haben wir auch mit Müll und Lärm keine Probleme“, so Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU).

Auf ausdrücklichen Wunsch der örtlichen Jugend entsteht derzeit in Markt Schwaben am Sportpark ein Grillplatz mit wetterfesten Sitzmöbeln. „Experimentcharakter“ schreibt Bürgermeister Michael Stolze (parteilos) dem Vorhaben zu: Die Jugendlichen sollen ihr eigenes Regelwerk erarbeiten, damit der Betrieb ohne Störung des Umfelds vonstattengeht. Und auch Familien aus dem Ort, die sonst keine Möglichkeit haben, sollen den Platz mitnutzen dürfen.

Einfach so irgendwo grillen: Keine gute Idee

Auf eigene Faust irgendwo eine Grillstelle einzurichten, ist übrigens keine gute Idee. Die meisten Gemeinden verbieten offenes Feuer auf ihren Flächen unter Androhung von Bußgeldern.

Feuergefahr: Spezielle Regeln gelten für den Wald

Und selbst auf privaten Flächen braucht es oft noch mehr als nur die Erlaubnis des Eigentümers: Wenn sie näher als 100 Meter an einem Waldstück grillen möchten, brauchen sogar Privatleute auf ihrem eigenen Grundstück eine Erlaubnis des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Es geht darum, die Waldbrandgefahr zu mindern. „Dass man zum Autofahren einen Führerschein braucht, weiß jeder“, sagt Maximilian von Stern vom AELF. Dass aber illegale Feuerstellen am und im Wald bis zu 10.000 Euro Strafe nach sich ziehen können, anscheinend nicht.

Eine entsprechende Genehmigung, auch für eine dauerhafte Feuerstelle, koste um die 20 Euro und sei mit entsprechenden Auflagen zu Art und Beaufsichtigung des Feuers verbunden. „Den Aufwand unternehmen in der Regel nur Veranstalter“, sagt von Stern über die Vorlaufzeit von rund vier Wochen. Fürs spontane private Grillen im Grünen ist das nichts.

Öffentliche Grillplätze im Landkreis Ebersberg: Tabuzone Ebersberger Forst

Komplette Grill-Verbotszone ist übrigens der Ebersberger Forst. Das größte Naherholungsgebiet des Landkreises ist einfach nicht feuerfest genug, argumentiert Heinz Utschig, Betriebsleiter des zuständigen Staatsforstenbetriebs Wasserburg. Außerdem bleibe so schon zu viel Müll liegen. „Wir sind nie auf den Gedanken gekommen, so etwas einzurichten“, sagt er der EZ. „Wir sind nicht an der Isar.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.