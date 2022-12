Weg vom Einweg: To-Go-Essen künftig nur noch mit Mehrweg-Alternative

Von: Helena Grillenberger

Schluss mit dem To-Go-Müll. Ab Januar müssen Gastronomen auch Mehrweg-Alternativen bieten. © Arnulf Hettrich/imago

Wer Essen zum Mitnehmen verkauft, muss künftig nach EU-Vorschrift Alternativen zum Plastikmüll bieten. Die Gastronomen im Landkreis erklären, was sie geplant haben.

Landkreis – Um die Flut an Plastikmüll in den Griff zu bekommen, hat die EU im Sommer 2021 die Herstellung von Einwegplastikgeschirr verboten. Das hieß, keine Plastikstrohhalme und Kunststofflöffel mehr. Ab Januar 2023 gilt nun aber auch: Zusätzlich zu den Einwegbehältern, in denen man sein Essen sicher nach Hause bringen kann, müssen Gastronomen auch eine Mehrweg-Alternative anbieten – oder in mitgebrachte Dosen füllen.

Die Bereitstellung von Mehrwegverpackungen ist für alle Pflicht, die mit Essen oder Getränken befüllte Take-away-Verpackungen verkaufen: Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen, Supermärkte oder Cateringbetriebe. Pizzakartons und Alu-Schalen bleiben erlaubt. Eine Alternative für den Rest sollte mittlerweile aber jeder parat haben.

Gemischte Gefühle bei den Gastronomen im Landkreis

Im Landkreis Ebersberg blicken die Gastronomen dem neuen System mit gemischten Gefühlen entgegen: Steinbergers Marktblick in Glonn beispielsweise kann entspannt ins neue Jahr starten. Das Lokal ist bereits vor über einem Jahr auf das deutschlandweite Gastronomie-Pfandsystem „Rebowl“ umgestiegen, erklärt Ilonka Steinberger. Für Essen und Getränke. Gegen ein Pfand bekommen die Kunden bei diesem System Kunststoff-Mehrwegdosen; wer sie ins Lokal zurückbringt, bekommt sein Pfand wieder ausgezahlt. Die Leute seien zwar nicht immer begeistert über das neue System, sagt Steinberger, aber im Grunde werde es gut angenommen. „Es ist ja auch ein Supersystem.“

Aber es gibt auch andere Stimmen im Landkreis. Wirte, die nicht namentlich in der Zeitung genannt werden wollen, die am Telefon aber deutlich machen, was sie von dem neuen System halten. „Das ist mir ziemlich wurscht“, erklärt einer von ihnen. Noch nichts geplant zu haben, andere. Wieder andere wirken – auf die bevorstehende Änderung angesprochen – völlig überrascht und reagieren mit der Nachfrage, wie die neue Regelung denn genau aussehe.

Es gibt Ausnahmen von der Regel

Das „Landlust – Wirtshaus am Reitsberger Hof“ in Vaterstetten hingegen reiht sich unter die Vorbereiteten ein: Das Lokal nutzt das Rebowl-System bereits seit zwei Jahren, wie eine Mitarbeiterin erklärt. Außerdem habe man versucht, die Akzeptanz für das Mehrweg-System zu fördern: Wer sein Essen mit eigenem Behälter abholt, bekommt einen Rabatt von zehn Prozent.

Gänzlich vertreiben wird die neue Regelung die Einwegbehälter vermutlich nicht, denn es gibt auch Ausnahmen: Kleine Betriebe wie Imbissbuden, die höchstens fünf Beschäftigte haben und deren Verkaufsfläche maximal 80 Quadratmeter beträgt, sind nicht von der Pflicht betroffen. Aber sie müssen selbst mitgebrachte Behälter der Kunden befüllen.

Bei Laufkundschaft vermutlich nur im kleinen Umfang

Rosi Lemke, von der Metzgerei Hilscher in Aßling, erklärt, die Metzgerei werde die Mehrwegverpackungen natürlich auch anbieten. Beim Kaffee sowieso. Ob das Angebot beim Essen von der Kundschaft allerdings genutzt werde, ist die Frage, meint sie. Denn: „Wir haben ja viel Laufkundschaft“, so Lemke. „Da wird das Angebot dann wahrscheinlich nur im kleinen Umfang genutzt werden.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.