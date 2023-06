Einzigartiges Engagement: Ehrenpreise und Kinderfonds-Jubiläum in Markt Schwaben

Von: Helena Grillenberger

Die Ehrenpreisträger: (v.l.) Bgm. Michael Stolze, Waltraud Kraxner, Walter, Matthias, Miriam und Bettina Daschner und Johannes Piller. © J.Dziemballa

Für außerordentliches Engagement wurden am Sonntag drei Ehrenpreise an Markt Schwabener Bürger vergeben. Außerdem wurde der Fonds „Hilfe für Kinder in Not“ ausgezeichnet.

Markt Schwaben – Gleich zwei tolle Großereignisse fänden an diesem Sonntag im Bürgersaal im Unterbräu statt, erklärte Markt Schwabens Bürgermeister Michael Stolze zu Beginn der Veranstaltung. Zum einen ging es um die Ehrenpreisverleihung an verdiente Markt Schwabener Bürger. Zum anderen wurde der Fonds „Hilfe für Kinder in Not“ für sein 20-jähriges Bestehen ausgezeichnet.

„Dieses Engagement kann nicht angedacht werden“, betonte Stolze. „Weder von der Politik noch von der Kirche.“ Es entstünde allein aus der Gesellschaft heraus und könne von außen nur bei der Entfaltung unterstützt werden. In Markt Schwaben erlebe er eine Vielfalt und Buntheit an Menschen und Vereinen, die sich ehrenamtlich engagieren – „das ist einzigartig“.

Widderskulptur als Preis

Waltraud Kraxner, Walter, Bettina, Miriam und Matthias Daschner und Johannes Piller überreichte er daher die drei Widderskulpturen für ihr außerordentliches Engagement. „Der Widder zeichnet sich durch seinen Tatendrang, Optimismus und seine Energie aus“, erklärte der Bürgermeister die Wahl der Skulpturen, die von Markt Schwabener Künstlern und Künstlerinnen angefertigt wurden.

Von 20 Jahren Kinderfonds berichteten (v.l.) Angela Freise, Bettina Ismair, Ursula Fleischer und Jörg Domke. © J.Dziemballa

Mit ihren 35 Jahren Musikpädagogin an der Musikschule, „verkörpert sie das Idealbild einer Lehrkraft“, lobte Stolze Kraxner. „Sie lässt den Taktstock nicht fallen, wenn die Stunde vorbei ist, sondern ist darüber hinaus für ihre Schüler ansprechbar.“ Unter tosendem Applaus und Pfiffen nahm die Musiklehrerin ihren Widder entgegen.

Stolze: „Das verdient Respekt und Anerkennung.“

Johannes Piller, als Kind selbst beim FC Flake Fußball gespielt, später dort als Trainer angefangen. Ein soziales Jahr bei der Marktgemeinde, er organisierte Fußballworkshops, entwickelte seine eigene Sportschule und ist fester Bestandteil im Markt Schwabener Jugendzentrum. „Aber das alles ist vielleicht nicht genug, um den Ehrenpreis zu rechtfertigen“, sagte Stolze. „Was Johannes auszeichnet, ist alles, was dazwischen passiert.“ Er sei ein 24/7 Streetworker, der für die Jugendlichen der Marktgemeinde stets ansprechbar sei und helfe, wo er könne.

Der dritte Ehrenpreis: Beide Eltern schon seit Kindheit und Jugend an in der Kolpingfamilie aktiv, auch die Tochter mittlerweile seit fünf Jahren im Vorstand und der Sohn unter anderem beim THW aktiv: „Es ist so beeindruckend, wie der Funke von den Eltern auf die Kinder übergesprungen ist“, erklärte Stolze, weshalb die Wahl des Komitees auf die Familie Daschner gefallen war. „Ohne Druck der Eltern, sondern authentisch vorgelebt und damit zum nachahmen animiert. Das verdient Respekt und Anerkennung.“

Symbolischer Ehrenpreis an Engagierte für den Schwabener Kinderfonds

Einen vierten, symbolischen Ehrenpreis verlieh der Bürgermeister allen, die sich seit 20 Jahren für den Schwabener Kinderfonds engagieren. Vom damaligen Bürgermeister Bernhard Winter, EZ-Redakteur Jörg Domke sowie Verwaltungsangestellten und Frauen, die durch ihre Tätigkeit in der Mittagsbetreuung ganz nah an den Kindern waren, initiiert, konnten für den Fonds bis heute beinahe 143 000 Euro gesammelt werden. Dabei legt der Fonds den Fokus besonders auf die Kinder, deren Eltern „den berühmten Euro zu viel haben“, erklärte Bettina Ismair, also keine Förderung mehr vom Staat bekommen.

Auch Spender waren am Sonntag zur Ehrung in den Bürgersaal eingeladen. © J.Dziemballa

So habe man beispielsweise eine Jahreskarte für den Wildpark gekauft, für Kinder, die einen Elternteil verloren haben, so Angela Freise. Damit sie auf diese Weise ein paar unbeschwerte Stunden mit dem verbleibenden Elternteil im Grünen verbringen können, ohne dass das Geld eine Hürde darstelle.

„Es tut gut, helfen zu können.“

Die Freude der Eltern und Kinder, die Tränen der Freude seien es, die einen weitermachen ließen, betonte Ursula Fleischer. „Es geht um die Kinder und es tut gut, da helfen zu können.“

Der besondere Dank der Fonds-Verantwortlichen Angela Freise ging an: Georgine Mohr, Nadine Faßbender, Bettina Ismair, Ursula Fleischer, Jörg Domke, Andreas Kleebauer, Michael Stolze, Bernhard Winter, Georg Hohmann und Martha Biberger.

