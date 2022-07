Alle Altersgruppen machen mit: Riesenansturm auf „Emmeringer Frauen“

Von: Josef Ametsbichler

„Frei, unabhängig, konfessionslos“: der Gründungsvorstand der Emmeringer Frauen (v.li.): Monika Hirl, Sabine Kirchlechner, Christine Obermaier, Brigitte Meilinger , Gertrud Egger, Christine Feicht und Ricarda Ricker. © Stefan Roßmann

Nach der Auflösung der örtlichen kfd ist Emmering nun wieder um ein Vereinsangebot für Frauen reicher: Der Andrang auf die „Emmeringer Frauen“ ist fast überwältigend.

Emmering - Von einer Krise im Vereinsleben der Frauen ist in der 1500-Einwohner-Gemeinde Emmering nichts zu spüren: Mit 103 Beitrittserklärungen rannten die Interessentinnen den „Emmeringer Frauen“, schon bei der Gründungsversammlung die Bude ein, berichtet Gertrud Egger (44), eine von sieben Frauen, die ins Vorstandsteam gewählt sind. „Wir sind frei, unabhängig, konfessionslos“, sagt sie über den neuen Verein „mit. von. für. Frauen“, wie es im Slogan heißt.

Angebot richtet sich an alle Altersgruppen

Stolz sind die Emmeringer Frauen auch auf die große Bandbreite – das Alter der Mitglieder rangiere von 20 Jahren bis ins hohe Seniorenalter, so Egger weiter. „Das war uns ganz wichtig“, sagt sie. Entsprechend sollen Angebote folgen, die sich an unterschiedliche Interessen richten, aber auch solche, die für Alt und Jung gemeinsam gedacht sind, darunter regelmäßige Treffen und Praktisches von Basteltreff bis Brotbackkurs. Wegen des großen Andrangs funktionieren aber sogar Stammtische vorerst nur mit Anmeldung.

Auch Männer dürfen mitmachen: „Bis jetzt hat sich noch keiner getraut!“

Gefreut habe sich Egger, dass auch viele dazugestoßen seien, die zuvor bei der kfd gewesen seien und so nun einen neuen Verein haben. Das Programm wollen die Emmeringer Frauen aber „anders und jünger gestalten“. So sollen Treffen etwa per Smartphone-App vorbereitet werden können. „Wir sind kein Nachfolgeverein“, sagt Egger mit Blick auf die kfd. Der Gemeinderat hat den Start des Vereinslebens mit 1000 Euro unterstützt, auch Bürgermeisterin Claudia Streu-Schütze ist Gründungsmitglied. Übrigens dürfen auch Männer bei den Emmeringer Frauen mitmachen, das erlaubt die Satzung ausdrücklich. Vorständin Gertrud Egger sagt mit einem Schmunzeln: „Bis jetzt hat sich nur noch keiner getraut!“

