Wichtige Verbindungsstraße: Diese Brücke muss weg - und zwar bald

Von: Josef Ametsbichler

Am Ende ihrer Lebensdauer ist die Attelbrücke Baujahr 1952 an der Ortsausfahrt Bruckhof Richtung Schalldorf. Eine Sanierung hilft nichts mehr – vielleicht schon kommendes Jahr könnte sie abgerissen und neu gebaut werden. © Stefan Roßmann

Die wichtige Verkehrsader St2079 zwischen Aßling und Rott am Inn braucht eine Generalsanierung. Entscheidende Stelle dabei: Eine marode Brücke in der Gemeinde Emmering.

Emmering – Wer zwischen Aßling und Rott unterwegs ist, kommt um sie kaum herum: Die Brücke der Staatsstraße 2079 über die Attel in der Gemeinde Emmering, im Ortsteil Bruckhof, dessen Name nicht von ungefähr kommt. Bereits im kommenden Jahr könnte auf die für die Gemeinde und darüber hinaus wichtige Verbindung eine größere und längere Baustelle zukommen: Die Brücke muss weg.

„Sie weist altersbedingte Schäden auf und entspricht mit ihren schmalen Gehwegen nicht mehr den heutigen verkehrlichen Anforderungen“, erläutert das zuständige Staatliche Bauamt Rosenheim auf EZ-Anfrage. Die sogenannte Plattenbalkenbrücke mit Baujahr 1952 hat das Ende ihres Lebensalters erreicht. „Nach dem derzeitigen Untersuchungsstand kommt eine Sanierung der Brücke aus wirtschaftlichen Gründen voraussichtlich nicht mehr in Betracht“, so das Amt weiter.

Marode Brücke, marode Straße: Sanierung an der St2079 ist fällig

Marode und sanierungsbedürftig ist aber nicht nur die Brücke, sondern die gesamte Straßendecke von Bruckhof bis Schalldorf, beide Orte eingeschlossen. „Gemäß der aktuellen Bewertung soll der Streckenabschnitt Bruckhof–Schalldorf, abhängig unter anderem von der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel, möglichst in 2024 saniert werden“, erläutert eine Sprecherin des Straßenbauamts. Gleiches gelte für die Attelbrücke auf der Strecke – aber nur, falls alles glatt läuft, denn der Brückenbau erfordere noch „Vor- und Detailplanungen“.

Anstehende Sanierung: Gemeinde verschiebt Gehweg-Bau

Bereits bei der jüngsten Bürgerversammlung hatte Emmerings Bürgermeisterin Claudia Streu-Schütze angekündigt, dass die Sanierung der St 2079 überraschenderweise früher erfolgen könnte, als gedacht. Die Gemeinde habe bislang damit gerechnet, dass die Maßnahme noch Jahre auf sich warten lasse. Nun bestätigt das Rosenheimer Bauamt entsprechende Pläne. Als erste Reaktion habe das Rathaus den Bau des lang ersehnten Gehwegs durch Schalldorf doch noch einmal auf Eis gelegt – es sei schließlich vergeudete Liebesmüh, erst etwas zu bauen, das danach möglicherweise wieder aufgebaggert werden müsste. Das kommentiert auch die Straßenbaubehörde: „Die Gemeinde hat den Bau eines Gehwegs stets eng mit dem Staatlichen Bauamt Rosenheim abgestimmt. Den Bau eines Gehwegs mit der Sanierung der St 2079 zusammenzuziehen, wäre von uns aus denkbar.“

Sperren und Umleitungen drohen - vielleicht schon 2024

Zu Kosten und Dauer macht die Behörde noch keine Angaben, genauso wenig verlautbart sie einen verbindlichen Zeithorizont. Man müsse die Maßnahmen im Einzugsbereich priorisieren: „Maßgebend dafür ist die Dringlichkeit als Folge des tatsächlichen Straßenzustandes, daneben müssen Faktoren wie die Verkehrsbelastung, die Verkehrsfunktion, die Verfügbarkeit von Baufirmen und konkrete örtliche Gegebenheiten (Stichwort Schulbus, Erreichbarkeit von Grundstücken etc.) in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden.“

Dass es also tatsächlich 2024 mit dem Neubau der Brücke und der Sanierung der Fahrbahndecke losgeht, verspricht das Amt nicht. Die Emmeringer und der Durchgangsverkehr können sich aber schon einmal auf Umleitungen und Sperrungen einstellen. „Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglichst zu halten, werden deshalb Maßnahmen beider Abteilungen, zeitlich aufeinander abgestimmt beziehungsweise, wenn nötig, gestaffelt“, so die Bauamtssprecherin.

