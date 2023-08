Kuh geht baden - Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Gemeinsam versuchen Feuerwehrler und Landwirte, die Kuh über die Weiherböschung an Land zu ziehen - was mit vereinten Kräften schließlich gelingt.

Tierischer Einsatz

Eine entkommene Milchkuh ist bei Emmering (Kreis Ebersberg) ausgerechnet in das Flüsschen Attel geflüchtet. Die Folge: ein größerer Feuerwereinsatz.

Emmering - „Tier in Gewässer“ - dieses Alarmstichwort holte am Samstagmittag, 5. August, zahlreiche Feuerwehrler vom Mittagstisch oder vom Sofa. Von einem Bauernhof bei Emmering (südöstlicher Kreis Ebersberg) war eine Milchkuh entkommen und nach einer Flucht übers freie Feld in die dort verlaufende Attel geraten.

Einsatz bei Emmering: Kuh flieht ins Wasser und kommt nicht mehr heraus

Das schwere Tier schaffte es aus eigenen Kräften, den Kopf über Wasser zu halten, gelangte aber an der zugewachsenen Flussböschung nicht mehr zurück an Land. Zwei Landwirte stiegen mit ins gemächlich fließende Wasser, um das Tier zu beruhigen, zu stabilisieren und zurück ans Ufer zu lotsen.

Zunächst schien es, als würde das nicht gelingen. Zur Verstärkung der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Emmering waren gegen 13.15 Uhr auf die Alarmierung durch die Leittelle hin auch Kräfte aus Ebersberg und Glonn angerückt, letztere mit einem Boot, das schließlich nicht gebraucht wurde. Ebenfalls wieder abziehen konnten die Drehleiterbesatzung der Freiwilligen Feuerwehr Rott am Inn (Kreis Rosenheim) und Kräfte der Wasserburger Wasserwacht, die sich in Bereitschaft gehalten hatten. Auch die auf Tierrettung spezialisierten Pöringer (Gemeinde Zorneding) konnten auf Anfahrt abalarmiert werden, war an der Einsatzstelle zu erfahren.

Ein Feuerwehrschlauch und vereinte Kräfte

Das lag am Zupacken der Landwirte und der Feuerwehr. Zunächst gelang es nicht, die am Ufer kauernde Kuh mithilfe eines Traktors und Stricken an Land zu ziehen. Erst unter Einsatz eines Feuerwehrschlauchs, der unter dem Bauch des Rinds hindurchgeführt wurde, gelang es, das Tier aus dem Wasser die Böschung hinauf zurück in die Wiese zu bewegen.

Einsatzleiter Mathias Kirchlechner von der Emmeringer Feuerwehr konnte im Nachgang die bestmögliche Nachricht mitteilen. „Der Kuh geht es schon wieder sehr gut. Sie war kurz nach der Rettung schon wieder beim Melken.“

