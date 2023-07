Gar nicht dröge, diese Tröge! So schön war das Sautrogrennen 2023 in Bruckhof

Von: Michael Seeholzer

Sportlicher Ehrgeiz mit Blick auf die Konkurrenz. © Artist S.ROSSMANN

Das 34. Bruckhofer Sautrogrennen war wieder ein Erfolg – 120 Teams kämpfen nahe Emmering mehr oder weniger ernsthaft um den Sieg. Am wichtigsten war aber die Gaudi.

Bruckhof/Emmering - „Schiam mas obi!“ Der Burschenverein Bruckhof hatte ein Jahr nach seiner Gründung 1986 eine zündende Idee: „Mia machan a Sautrogrennen!“ Das neue Projekt wurde bald zum Zuschauermagneten und so war es auch bei der 34. Wiederholung der nassen Gaudi an der Attel am Sonntagmittag.

Begeisterte Zuschauer beim Sautrogrennen an der Attelbrücke, im Hintergrund der Start. © Stefan Roßmann

Besonders der Rampenstart, bei dem heuer die Anschieber Mathias und Florian Kirchlechner, Johann Englhardt und Sebastian Wimmer alle Hände voll zu tun hatten, gefällt den Besuchern. Wer nach einem Schubs des Quartetts schon wenige Meter nach der Rampe mit seinem Sautrog in der Attel kenterte, durfte mit „aufmunternden“ Kommentaren rechnen. „Die wollen lieber U-Boot fahren!“ Harmlose Schadenfreude gehört bei so einem Ereignis einfach dazu. Wer hier jedes Wort auf die Goldwaage legt, der ist fehl am Platz. Auch an dem umstrittenen Partyhit Layla störte sich niemand – jedenfalls nicht erkennbar.

34. Sautrogrennen Bruckhof 2023: Vom Fest für Jugendliche zur Familienveranstaltung

Das Sautrogrennen an der Attel hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt, vom reinen Fest für Jugendliche zu einem Ereignis für die ganze Familie. Das neue Miteinander ist nicht nur an der gemischten Altersstruktur der Besucher abzulesen, sondern auch darin zu erkennen, dass die beiden Stadionsprecher Christoph Huber (28) und Pankraz Kraißer (52) einen Altersunterschied von fast 25 Jahren haben.

„Wir haben Glück mit dem Wetter“, freute sich Kraißer mit den Besuchern, die in der Mittagshitze am Ostufer der Attel unter den Bäumen Schatten fanden und gleichzeitig einen prima Ausblick auf die Startrampe hatten. Die zu bewältigende Strecke betrug 4,4 Kilometer. Die schnellste Mannschaft braucht dafür immer etwa eine Stunde. Und weil die Burschenvereine aus Rettenbach, Jakobneuharting und Steinkirchen als „Frühaufsteher“ sich die ersten drei Startnummern sicherten, ist davon auszugehen, dass die Profis dieser drei Mannschaften den ersten Platz unter sich ausmachten, für den es eine halbe Sau als Preis gab.

Gerade noch über der Wasserlinie. © Artist S.ROSSMANN

Die Siegerehrung war für 19.30 Uhr im Landgasthof Bruckhof angesetzt, aber an einem solchen Tag wie diesem gibt es ohnehin keine Sieger, sondern nur Gewinner unter den Teilnehmern und den Besuchern. Es geht um die Gaudi. Und wer zu laut lachte, wurde mit der Wasserpistole oder der Schöpfkelle nass gespritzt.

Sommerhitze und eine wohlfühlwarme Attel, die nicht mehr als Bierkühler taugt

Der Bruckhofer Burschenverein hat laut Huber etwa 50 aktive Mitglieder, die für ihre professionelle Vorbereitung mit dem Besuch von Tausenden Zuschauern belohnt wurden. Die Organisation klappte wie immer bestens, dank leistungsfähiger Notstromaggregate. Es gab erstmals nicht nur gut gekühlte Getränke, sondern auch Speiseeis, wie Huber von der Sprecherkanzel stolz verkündete. Familienfreundlich eben. Diesmal wurden ausnahmsweise sogar zu spät gekommene Anmelder noch in die Starterliste aufgenommen, weil sie ihre Eltern als „Fanclub“ mitgenommen hatten.

Ein bisserl zu weit unter der Wasserlinie. © Artist S.ROSSMANN

Insgesamt nahmen über 120 Mannschaften teil, die sich mit ihren an den Bordwänden montierten Bierflaschenhaltern offensichtlich mehr Kühlwirkung von der Attel versprochen hatten, als diese halten konnte. Das Wasser war etwa 20 Grad warm – Wohlfühlbereich, aber eben nicht kalt genug, um Getränke zu kühlen. Unter den Teilnehmern gab es die verschiedensten Charaktere. Die reichten von „mir wurscht, wann wir ankommen“, bis zu „vorwärts um jeden Preis, und wenn wir dabei Gegner versenken müssen“.

Mit Bierkasten und Schirm gut vorbereitet. © Artist S.ROSSMANN

Spektakuläre Aktionen erhielten allerdings ebenso viel spontanen Applaus wie die jüngsten Teilnehmer, denen an ihren Mienen anzusehen war, wie ernst sie ihr erstes Sautrogrennen nahmen. „Das musst du eigentlich trainieren“, sagte ein Familienvater, der selbst schon mal Dritter wurde. Dass das Rennen überhaupt gefahrlos stattfinden konnte, ist dem Einsatz des Bruckhofer Burschen zu verdanken, der nach dem Sturm in der vergangenen Woche den Bach von umgestürzten Bäumen befreiten. Sie hätten sonst eine Gefahr für die Teilnehmer dargestellt.

