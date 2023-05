Emmering kommt bei Baugebieten voran – Glasfaser-Ausbau und Radweg stocken

Bericht von der Bürgerversammlung

Einige wichtige Infrastrukturprojekte in der Gemeinde Emmering (Kreis Ebersberg) schreiten voran. Bei anderen holpert es noch.

Emmering – Bayerisches Sushi hat Martin „Finse“ Finsterwald, der Wirt von Bruckhof, bislang nicht in seine Speisekarte aufgenommen – da ist er sich nach seinem nervenaufreibenden Gastspiel bei „Verstehen Sie Spaß?“ treu geblieben. Die rund 50 Besucher der Emmeringer Bürgerversammlung ließen sich im Wirtshaus-Saal lieber Wammerl, Wurstsalat oder Donauwelle schmecken. Bürgermeisterin Claudia Streu-Schütze trug ihren Teil dazu bei: Sie hatte am Donnerstag wenig zu berichten, was den Leuten der Appetit hätte verderben können.

Baugebiete in Bruckhof und Schalldorf: Es geht vorwärts

Der ins Siebenstellige ausgeuferte Umbau des Raiffeisengebäudes zum neuen Rathaus nähert sich der Vollendung, teilte die Bürgermeisterin mit. Die Kosten hatten sich auf rund eine Million Euro fast verdoppelt – dennoch ist dem Dachstuhl keine PV-Anlage zuzumuten (wir berichteten). Das ist aber schon bekannt. Auf der Agenda der Bürgerversammlung landete das Thema als einer von zwei großen Kostenposten für die Gemeinde. Der zweite, und mit rund 1,7 Millionen Euro Volumen noch umfangreichere, sind die Investitionen ins Wohn- und Gewerbegebiet Bruckhof. Dort ist die Gemeinde, nachdem die Planung jahrelang vor sich hin dümpelte, nun in der Auslegungsphase und will dann in die konkrete Planung einsteigen.

Pro-Kopf-Verschuldung in Emmering steigt

Gestiegen ist durch die Investitionen die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde, auf nun 1864 Euro. 2019 waren es nur 430 Euro gewesen. „Wir wollen, dass das wieder runtergeht“, sagte die Bürgermeisterin. Schließlich sollen sich die Investitionen ins Baugebiet durch die anschließenden Grundstücksverkäufe auszahlen – mit dem Risikofaktor Immobilienmarkt.

Apropos Baugebiete: Weiter als in Bruckhof, konnte Streu-Schütze der Zuhörerschaft berichten, ist die Gmoa beim Wohngebiet Schmiedgarten am westlichen Ortsrand von Schalldorf. Die Erschließung soll laut Bürgermeisterin im Spätsommer beginnen, damit dann die bauliche Nutzung der Grundstücke entsprechend dem Bebauungsplan aus 2022 machbar ist.

Gehweg und Radweg werden noch nicht gebaut - aus verschiedenen Gründen

Heuer nichts mehr wird es dagegen mit zwei Projekten für den nicht motorisierten Verkehr. Eigentlich hätte Schalldorf einen neuen Gehweg im Ort bekommen sollen. Nun habe aber das Straßenbauamt Rosenheim dem Rathaus signalisiert, dass es mit der eigentlich erst in einigen Jahren geplanten Straßendeckensanierung für die St 2079 schneller gehen könnte als geplant. Um dann nicht einen frisch gebauten Gehweg wieder aufreißen zu müssen „warten wir erst einmal ab“, so Streu-Schütze. Im Sommer wisse man mehr. Abgelehnt wurde ihr zufolge ein Förderverfahren für einen Radweg Emmering–Aßling, weshalb hier ein neuer Anlauf nötig sei.

Breitbandausbau in Emmering (EBE): schwierig

Auch beim Breitbandausbau in der Gemeinde hakt es noch. Die Bürgermeisterin äußerte sich nicht zu konkreten Zeitplänen. Beim Ausbau der Kernorte gebe es Schwierigkeiten wegen der schlechten Erreichbarkeit der ausführenden Firma. Bei der Glasfaser-Erschließung der Weiler sei man noch auf der Suche nach einem Unternehmen, das sich das zutraue. Dass ein entsprechendes Bundes-Förderprogramm überraschend eingestampft worden sei, erschwere das Vorhaben, so die Bürgermeisterin über ihre ländliche Gemeinde: „Wir sind kein lukrativer Ausbauort.“

Von Bürgerseite kam am Ende noch die Frage nach der Blackout-Vorsorge der Gemeinde. Falls der Strom länger ausfallen sollte, werde das Feuerwehrhaus als Anlaufstelle dienen, so Streu Schütze. Die Gemeinde warte auf bereits bestellte Stromaggregate. Die Bürgermeisterin sagt: „Wir haben einen Plan.“

