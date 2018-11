Nachwuchs-Trachtler trumpfen auf

Viel zu feiern hatten in diesen Tagen die Nachwuchs-Trachtler und deren Jugendleiter aus Emmering. Beim Gaujugendpreisplattln in Kiefersfelden holten die Neun- bis 14-Jährigen zwei erste und weitere vordere Preise nach Hause.

Emmering - Im Einzel bis zehn Jahre musste Georg Renner wegen Punktgleichheit rittern und belegte dann nach einer sehr guten Leistung den ersten Platz. Ebenfalls unter die ersten zehn des Gauverbandes schafften es hier Felix Jonda (5.) und Maxi Killi (9.). In der Altersklasse 2 (11/12 Jahre) erreichte Philipp Keser den sehr guten 5. Rang. Hoch her ging es auch in der Altersklasse 3 (13/14) Jahre. Hier schafften es gleich vier Buam unter die ersten Zehn. Seppi Niedermaier (4.), Seppi Asböck (5.), Michi Neumayr (7.) und Florian Keser (8.) werden somit den Verein in der neuen Gaujugendgruppe des Gauverbandes vertreten. Die Gaujugendgruppe umfasst die besten zwölf Dirndl und zwölf Buam aus den Wettbewerben dieser Altersklasse. Sie werden den Bayerischen Inngau-Trachtenverband, der von Kiefersfelden bis Simbach am Inn reicht, in den nächsten zwei Jahren vertreten. Auch bei der Jugend ist die Gruppenwertung (vier Paare) immer besonders spannend. Aber auch hier durften die Emmeringer jubeln! Die Kindergruppe bis 12 Jahre musste sich letzten Endes nur dem Kiefersfeldener Nachwuchs geschlagen geben und wurde Zweiter. Noch besser lief es bei der Jugendgruppe bis 14 Jahre: Sie verwies sämtliche Konkurrenz auf die Plätze und holte den 1. Platz. Unser Foto zeigt alle Teilnehmer.