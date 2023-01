Diebstähle im Landkreis Ebersberg: Ein Fahrrad pro Tag

Von: Josef Ametsbichler

Jeden Tag wird im Landkreis ein Rad gestohlen. Das belegen die Zahlen der Polizeiinspektionen. © DPA

Fahrraddiebstahl ist im Landkreis Ebersberg ein tägliches Problem – Handeln allerorten gefragt. Doch wie? S-Bahnhöfe sind die häufigsten Tatorte.

Landkreis – Jeden Tag klaut irgendwo im Landkreis Ebersberg jemand ein Fahrrad. Das ist keine verwegene Schätzung: Die Polizei Poing meldet fürs Jahr 2022 in ihrem Dienstbereich 250 Fälle, die Dienststelle in Ebersberg 95. Macht 345 Stück, das reicht statistisch schon ohne Dunkelziffer für fast eines an jedem Kalendertag. Die Statistik fällt in das Jahr, in dem der Landkreis Ebersberg offiziell eine Urkunde als „Fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ vom Verkehrsministerium bekommen hat. Offenbar weitet so mancher Zeitgenosse diese Fahrradbegeisterung auf fremdes Eigentum aus.

Fahrrad-Diebstahl: Meistens am Bahnhof

Scherz beiseite. Der eindeutige Schwerpunkt für Fahrraddiebstähle sind die S-Bahnhöfe, da sind sich beide Inspektionen einig. „Der größte Teil sind Gelegenheitsdiebe“, sagt der Poinger Polizeihauptkommissar Markus Stocker der EZ auf Anfrage. Das fange beim Nachtschwärmer an, der sich ein ungesichertes Fahrrad für die letzten Meter heim greift und es eine Straßenecke vor der Haustür in den Acker wirft.

„Wir vermuten aber auch organisierte Täterbanden“, sagt Stocker weiter. Ein Indiz dafür sei, wenn Fahrräder samt Schloss weggetragen und in ein Fahrzeug verladen würden. Dass aber gleich ein ganzer Schwung Räder auf einmal wegkomme: „Das Phänomen haben wir nicht.“

E-Bikes liegen bei den Dieben schwer im Trend

Es gebe aber durchaus Fälle, ergänzt Ebersbergs Polizeichef Ulrich Milius, in denen Diebe den Griff in eine unversperrte Garage oder ein Gartenhäuschen wagten. Gerade, wenn als Beute ein E-Bike locke. Die liegen zurzeit schwer im Trend, machen laut Polizei aber einen geringen Teil der Fahrraddiebstähle aus, im niedrigen einstelligen Prozentbereich, heißt es etwa aus Poing. „Ein E-Bike lässt man nicht so leicht allein“, sagt Stocker. Und Milius ergänzt: „Das sind keine klassischen Bahnhofsradl, die sind besser gesichert und weggesperrt.“

Dafür ist der Schaden im Klau-Fall umso größer. Weil so ein Pedelec gerne mal 2000 Euro und mehr kostet, peilen Diebe meist den Verkauf ihrer Beute an. Nicht jeder ist dabei so dilettantisch wie ein Kirchseeoner, der Ende 2021 ein geklautes Radl via Kleinanzeige auf eBay verhökern wollte – und statt eines Kaufinteressenten eine Ebersberger Streife vor sich hatte, als er die Haustür öffnete. „Da hatten wir leichtes Spiel“, sagt Polizeichef Milius, als er von dem Fall erzählt.

Auch betonen beide Inspektionen, dass immer wieder Fahrradfahrer kontrolliert würden. Etwa wenn das Äußere des Fahrers nicht mit dem Rad zusammenpasse oder die eingestellte Sitzhöhe darauf schließen lasse, dass der Drahtesel nicht der eigene ist. Sogar Asylunterkünfte habe man schon kontrolliert, berichtet Milius. Ein manchmal bemühtes Radeldieb-Klischee, das sich so nicht bestätigen lasse.

Schwierig werde es, wenn die Räder per Transporter ins Ausland abwanderten. „Da ist ein gutes Rad so gefragt wie bei uns“, sagt Milius und verweist auf regelmäßige Erfolge seiner Kollegen bei Stichprobenkontrollen im Grenzgebiet, besonders Richtung Osten.

Nur zehn Prozent der gestohlenen Räder gehen wieder an Eigentümer

Insgesamt, schätzt der Poinger Hauptkommissar Stocker, finden nur an die zehn Prozent der Räder zurück zu ihrem Besitzer. Das liege aber nicht nur daran, dass sie, einmal geklaut, nicht mehr auftauchen. Die Beamten lassen durchklingen, dass so manches Diebstahlopfer darauf beharrte, sein Fahrrad sei abgeschlossen gewesen, weil dann die Versicherung zahle. Ob das immer stimmt: Schwer zu sagen. „Wenn das Geld geflossen ist, interessiert die Leute das Radl nicht mehr“, sagt ein Anderer, der mit der Sache vertraut ist.

Was viele zudem nicht wissen: Fahrräder, die keinem Besitzer zugeordnet werden können, landen beim Fundbüro der Gemeinde, in der sie aufgetaucht sind. Dort werden sie ein halbes Jahr aufbewahrt, bevor sie verkauft, verschrottet oder für einen guten Zweck verschenkt werden. Die Beamten weisen darauf hin, dass sich eine Nachfrage bei den in Radldistanz liegenden Gemeinden lohnen könnte.

Online-Suche nach dem gestohlenen Fahrrad

Was noch weniger Leute wissen: Ganz viele Gemeinden auch im Landkreis bieten diese Dienstleistung online an – zu finden auf dem Portal freistaat.bayern, Suchbegriff „Fundsachen“.

Anschließen ist besser als abschließen, so lautet eine schlichte Faustregel gegen Fahrraddiebstahl. Die Polizeibeamten betonen, dass ein vernünftiges Schloss die meisten Diebe abschrecke. „Oft reicht schon ein Verkehrszeichen“, sagt der Poinger Hauptkommissar Markus Stocker über sichere Anschlussmöglichkeiten. Den Rahmen anketten, nicht das Vorderrad. „Es muss nur besser gesichert sein als ein anderes“, sagt der Polizist trocken über den klassischen Bahnhofsdiebstahl. Bei E-Bikes sei es zudem sinnvoll, Akku und Display abzunehmen, um den potenziellen Verkaufswert zu schmälern. Falls es doch zum Diebstahl kommt, muss sich Polizeichef Ulrich Milius oft über dünne Verlustanzeigen wundern. Vorsorglich die eigene Rahmennummer zu notieren, sei das Mindeste und erleichtere die Fahndung immens. Und ein Foto vom Fahrrad zu machen, zudem von individuellen Details wie umgebautem Lenker, Sattel, Aufklebern oder Beschädigungen. „Manche Leute fotografieren jedes Essen, damit sie es online posten können“, wundert sich Milius. „Aber mal das eigene Fahrrad zu dokumentieren – da denkt kaum einer dran.“

Zurück zum Thema fahrradfreundlicher Landkreis: Dass zum Radeln nicht nur das Fahren, sondern auch das Parken gehört, weiß auch das Landratsamt. Dass Anschließen sicherer als Abschließen ist (siehe Kasten), auch. „Es gibt bereits vorbildliche Fahrradabstellplätze, jedoch ist an einigen Stellen noch Luft nach oben“, so die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Alexandra Holzfurtner.

Sie sieht die Kommunen, aber auch den Einzelhandel, Arbeitgeber, Gastwirte und Freizeiteinrichtungen in der Pflicht, komfortable Vorrichtungen zu schaffen, an denen radelnde Besucher diebstahlsicher parken können. Dazu gehöre möglicherweise auch die Anordnung von Fahrradstellplätzen bei Neubauten per gemeindlicher Satzung.

