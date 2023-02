Fasching 2023: Partys und Umzüge im Landkreis Ebersberg aus allen Gemeinden

Von: Josef Ametsbichler

Der Faschingszug in Ebersberg ist einer der Höhepunkte der närrischen Jahreszeit im Landkreis. © Archivfoto: Stefan Roßmann

Den Fasching gibt es im Landkreis Ebersberg heuer wieder im Vollprogramm. Die Termine für Kinderfasching, Faschingsumzug und Faschingsparty in allen Gemeinden im Überblick.

Landkreis – Nach mageren Jahren aus bekannten Gründen kann der Fasching heuer endlich wieder seine ganze närrische Bandbreite zeigen – die heiße Phase versetzt den ganzen Landkreis in den kunterbunten Ausnahmezustand. In den Faschingshochburgen Ebersberg und Grafing sind eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen angekündigt. Aber auch in den anderen Gemeinden ist eine Menge kostümierter Gaudi im Angebot – von der Mottoparty bis zum Kinderfasching. Eine Auswahl:

Anzing: Der Kinderfaschingszug zieht am Samstag, 11. Februar, ab 13 Uhr durch die Ortsmitte. Die anschließende Party steigt um 14 Uhr in der Grundschul-Turnhalle. Am Rosenmontag feiert der Burschenverein ab 19 Uhr am Schwabener Feld.

Aßling: Der Dirndlverein Eichhofen lädt am Samstag, 18, Februar, zum Kinderfasching ins Dorfgemeinschaftshaus in Lorenzenberg. Im Aßlinger Pfarrzentrum findet am Samstag, 11. Februar, ab 14 Uhr ein Kinderfasching statt. In Steinkirchen steigt beim Wirt am Samstag, 18. Februar, der Ball der Vereine.

Baiern: Der Kinderfasching der KLJB findet am Montag, 20. Februar, ab 14 Uhr beim Wirt in Netterndorf statt.

Bruck: Der Kinderförderverein veranstaltet seinen Familienfasching am Montag, 20. Februar, in der Gemeindehalle Alxing.

Ebersberg: Die Faschingsgesellschaft trumpft auf: Dreimal feiert die Kreisstadt in der Volksfesthalle. Am Unsinnigen Donnerstag, 16. Februar, startet in Kooperation mit dem SV der Kinderfasching um 14 Uhr. Ab 19.30 Uhr steigt dort der Weiberfasching. Am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr beginnt der Gauner- und Ganovenball mit Burlesque-Show. Das bunte Finale ist der Faschingsumzug durch die Innenstadt am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 14 Uhr, ab 15 Uhr öffnet der Alte Speicher für den Kehraus. Die beliebte Bockerlbahn wird sich als letzter Wagen in den Zug einreihen – ohne Passagiere, wie Faschings-Präse Robert Gockner mitteilen muss. Es sei nicht möglich gewesen, rechtzeitig die notwendigen Genehmigungen zu bekommen. Auch beim Kinderfasching werde die Bahn wohl heuer nicht fahren dürfen.

Egmating: Im Haus der Gemeinde veranstaltet der TSV am Freitag, 17, Februar ab 19,30 Uhr einen Gangsterball. Am Dienstag, 21. Februar, findet dort der Kinderfasching des Burschenvereins statt.

Emmering: Der Kinderfasching steigt am Sonntag, 12. Februar, im Landgasthof Bruckhof. Tags zuvor findet dort ab 19.30 Uhr der Faschingsball der Vereine statt, der Unsinnige Donnerstag wird dort ab 19 Uhr gefeiert, zuvor veranstalten die Frauen in der Gaststube ab 13.30 Uhr ein Kaffeekranzerl.

Forstinning: Seinen Kaffeeklatsch im Fasching veranstaltet der kath. Frauenbund am Samstag, 18., ab 14 Uhr im Pfarrheim. Der Kinderfasching der Pfarrgemeinde findet am Montag, 20. Februar, ab 14 Uhr im Rupert-Mayer-Haus statt.

Frauenneuharting: Der Kinderfasching findet am Samstag, 11. Februar, im Gemeindesaal statt. Am Unsinnigen Donnerstag steigt ab 19.30 Uhr im Pfarrheim der Frauenfasching.

Glonn: Die „Glonner Gmoa-Gaudi“ der Kolpingfamilie steigt am Freitag, 17. Februar, ab 19 Uhr im katholischen Pfarrsaal.

Grafing: Die Bärenstadt in der Hand der Faschingsbären: Der Unsinnige Donnerstag, 16. Februar, wird ab 19 Uhr auf dem Marktplatz gefeiert, am Sonntag, 19. Februar, steigt ab 13 Uhr der Kinderfasching in der Stadthalle. Auf die dortige große Rosenmontagsparty am 20. Februar ab 19 Uhr folgt tags darauf ab 18 Uhr der Kehraus auf dem Parkplatz hinterm Mode-Bald-Gebäude.

Hohenlinden: Der Kinderfasching am Sonntag, 12. Februar, steigt ab 14 Uhr im Feuerwehrhaus.

Kirchseeon: Der Kinderfasching in der ATSV-Halle beginnt am Samstag, 11. Februar, um 14 Uhr, veranstaltet vom Kindergarten „Im Dachsbau“. Am selben Abend ab 20 Uhr feiern dort ab 20 Uhr Ü&U 30 mit zwei DJs. Der Kinderfasching der Jugendfeuerwehr Kirchseeon-Dorf beginnt am Samstag, 18. Februar, um 14 Uhr gegenüber dem Spielplatz in der Forstseeoner Straße. In Eglharting feiern die Kinder tags darauf ab 14 Uhr im Schützenheim am Kirchseeoner Weg.

Markt Schwaben: Die „Warm-up-Party“ mit DJ am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr im Unterbräusaal wird gefolgt vom dortigen Weiber- und Baziball am Unsinnigen Donnerstag ab 19 Uhr. Das bunte Faschingstreiben mit den Vereinen steigt am Sonntag, 19. Februar, ab 13.13 Uhr, auch den Kindern wird was geboten.

Moosach: Der TSV veranstaltet einen Kinderfasching in der Rudolf-Obermayer-Halle, am Unsinnigen Donnerstag, 15 Uhr. Tags darauf findet ab 19.30 Uhr im Pfarrheim der Faschingsball des Pfarrverbands Oberpframmern, Moosach und Bruck/Alxing statt.

Oberpframmern: Der TSV-Kinderfasching steigt am Samstag, 18. Februar, in der Mehrzweckhalle.

Pliening: Die Jugendschützen veranstalten ihr Krapfenschießen am Samstag, 11. Februar, ab 19 Uhr. Der Kinderfasching der CSU am Dorfplatz Landsham findet am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr statt. Das bunte Faschingstreiben vorm Bürgerhaus beginnt am Faschingsdienstag, 21. Februar, um 13 Uhr. Der Gaudiwurm zieht von 14 bis 16 Uhr durch den Ort.

Poing: Am Mittwoch, 15. Februar, feiern die Senioren ab 14 Uhr in der Anzinger Straße 1. Der Kinderfasching des Familienzentrums steigt am selben Tag ab 15 Uhr im Zentrum in der Mitte. Den Unsinnigen Donnerstag feiert Poing im Café des ZiM im Bürgerhaus, ab 14 Uhr. Die CSU veranstaltet am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr einen Kinderfasching in der Anni-Pickert-Schule. Ein „Ü33-Ältern-Fasching“ steigt am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr im Jugendzentrum an der Friedensstraße.

Steinhöring: Der Frauen- und Mütterverein lädt ein zum Weiberfasching am Unsinnigen Donnerstag, 16. Februar, ab 13.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Tulling.

Vaterstetten: „Wir tanzen um die Welt“ lautet das Motto der Party im Pfarrzentrum an der Möschenfelder Straße am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr. Der Kinderfasching der Gemeinde findet am 16. ab 15 Uhr im OHA! im Hans-Luft-Weg statt. Ein gratis Faschingskonzert für Jung und Alt des Pfarrverbands folgt am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche. Der SC Baldham-Vaterstetten feiert im Ballsaal am Stadion am Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr seine Dschungelparty.

Zorneding: Im Jugendzentrum steigt die „Neon-Party“, am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr, Zutritt ab 16.

