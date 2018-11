Höllisches Stück ist himmlisch gut

Fast wie im richtigen Leben: Emmeringer Trachtler spielen Theater

Die Theatergruppe des Trachtenvereins „Almarausch“ Emmering hat diesmal ein besonders höllisches Stück unter bewährter Regie von Thomas Bayer einstudiert. Die himmlische Komödie „Himmel und Hölle“ mit teuflischer Spannung in vier Akten von Dietmar Steimer ging am vergangenen Wochenende über die Bühne in Bruckhof.