Feuerwehr-Großeinsatz in Baldham: Keller-Brand mitten im Ort

Von: Josef Ametsbichler

Ein Feuerwehr-Großeinsatz in Baldham (Gemeinde Vaterstetten) sorgt am Donnerstag für Aufsehen. Den Brand haben die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle.

Baldham/Vaterstetten - Rauchentwicklung in Tiefgarage - so lautete die Alarmierung, die am Donnerstag, 1. Dezember, gegen 15 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren im westlichen Landkreis Ebersberg nach Baldham (Gemeinde Vaterstetten) beorderte.

Die Alarmierung bezog sich auf das Einkaufszentrum „Marktplatz Baldham“ in unmittelbarer Bahnhofsnähe, wo etwa mehrere Supermärkte, Banken und Arztpraxen untergebracht sind. Ein großes Blaulicht-Aufgebot erregte dort entsprechendes Aufsehen.

Großeinsatz der Feuerwehr - zunächst keine Flammen auszumachen

Zunächst konnten die Einsatzkräfte laut ersten Informationen vor Ort kein Feuer finden. Sie lösten manuell die Brandmeldeanlage aus, die zunächst nicht angeschlagen hatte, um die Funktionsfähigkeit zu testen - erfolgreich.

Doch der Rauchgeruch kam nicht aus dem Nichts. Wie Kreisbrandrat Andreas Heiß mitteilt, wurden die Feuerwehrler schließlich doch fündig: In einem an die Tiefgarage angrenzenden Technikraum war tatsächlich ein kleiner Brand ausgebrochen. „Unsere Leute haben das schnell löschen können“, sagt Heiß.

Keine Verletzten bei Brand unter Baldhamer Einkaufszentrum

Entsprechend hätten die zunächst in Sicherheit gebrachten Menschen zeitnah wieder ins Gebäude gedurft. Der Einsatz war damit aber nicht beendet: Wie Heiß weiter berichtet, seien noch umfangreiche Entlüftungsmaßnahmen gegen den Brandgeruch notwendig gewesen.

Am frühen Abend rückten die Feuerwehrkräfte nach und nach ab, während ein Trupp noch auf Techniker des Stromnetzbetreibers Bayernwerk wartete. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

