Kreisbrandrat: Gemeinsames Feuerwerk genügt

Von: Helena Grillenberger

Vom Feste die Reste: Ausgebranntes Feuerwerk und Sektflaschen am Neujahrsmorgen in Hohenlinden. © J. Dziemballa

Nachdem es in Berlin in der Silvesternacht heftig gekracht hatte, ziehen auch die Einsatzkräfte im Ebersberger Landkreis Bilanz.

Landkreis – Jedes Jahr wieder stellt sich in den Tagen vor und nach Silvester die Frage: Sollte das Böllern verboten werden? In der Silvesternacht war es in Berlin zu Ausschreitungen gegen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gekommen. Während sie ein brennendes Fahrzeug löschten, wurden sie „massiv mit Böllern angegriffen“, wie die Polizei twitterte. Insgesamt 19 Beamte wurden verletzt.

Die Eskalation verschärft die Frage nach einem Böllverbot an Silvester. Doch während es andernorts in Deutschland in der Silvesternacht zu Gewalttätigkeiten und Übergriffen auf die Einsatzkräfte kam, verzeichnet der Landkreis einen ruhigen Jahreswechsel.

Polizei und Rettungsdienst vermelden keine außerordentlichen Einsätze

Es habe keine silvesterspezifischen Einsätze gegeben, erklärt Martha Stark, Leiterin des Rettungsdienstes und Vize-Geschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Ebersberg. Keine Ausschreitungen, nirgends habe es gekracht. „Nicht bei uns!“, betont sie. Auch in den vergangenen Jahren sei kein Trend ersichtlich gewesen, dass es an Silvester auffallend mehr Einsätze gegeben habe, als im Rest des Jahres.

„Die Silvesternacht ist immer einsatzträchtig“, meint dagegen Ulrich Milius, Leiter der Polizeiinspektion Ebersberg. Er relativiert jedoch gleich: „Wenn viele Menschen zusammenkommen und zusammen trinken entsteht immer Streit. Aber das hat nichts speziell mit Silvester zu tun.“ Mehr Streifen seien im Landkreis unterwegs gewesen, mehr Einsätze als unterm Jahr habe es aber nicht gegeben. „Es gab auch keine Ausschreitungen gegen Einsatzkräfte oder Sachbeschädigungen“, betont der Polizeichef. „Schon gar nicht in dem Maße, wie es in Berlin der Fall gewesen ist.“

Einsatz für die Feuerwehr erst nach Mitternacht

Auch Andreas Heiß, Kreisbrandrat im Landkreis, erklärt, keine Rückmeldungen über Gewaltaktionen oder Ausschreitungen gegenüber der Feuerwehr bekommen zu haben. „Bis Mitternacht war es eine ruhige Nacht“, sagt er. Gegen dreiviertel eins habe es dann ein paar Einsätze wegen Container- oder Mülltonnenbränden gegeben.

Wie genau die Brände entstanden waren, kann er nicht sagen, das stehe noch nicht fest und sei letztendlich auch Aufgabe der Polizei. Seine Vermutung, so der Feuerwehrmann, sei aber, dass Batterien, bei denen mit einer Zündschnur mehrere Raketen direkt nacheinander gezündet werden, noch nicht ausgekühlt waren und weggeworfen wurden. „Und in der Tonne sind sie dann vielleicht noch mal losgegangen“, vermutet er.

Gemeinsames Feiern statt Böllerverbot

Zu einer Aussage über ein eventuelles Böllerverbot wollen sich Rettungsdienst und Polizei nicht hinreißen lassen. Heiß liefert dafür einen Gegenvorschlag: Geordnet und gezielt an bestimmten Punkten ein gemeinsames Feuerwerk stattfinden zu lassen, fände der Feuerwehrler sinnvoll. „Nicht jeder für sich“, erklärt er, „sondern das Ganze in fachmännische Hände geben.“

