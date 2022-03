Flüchtlingskinder in der Schule: Jeder, der helfen kann, wird gebraucht

Von: Robert Langer

Ankunft am Hauptbahnhof: Ukrainische Flüchtlinge nach ihrer langen und beschwerlichen Reise. © DPA

„Willkommensklassen“ soll es an ausgewählten Schulen im Landkreis für junge Flüchtlinge aus der Ukraine geben. Derzeit wird intensiv an Angeboten gearbeitet. Tätig wird eine Steuerungsgruppe, der Schulamt, Landratsamt sowie Schulen angehören.

Landkreis – Ziel ist zunächst, vor Ort ein Angebot zu schaffen, und zwar übergreifend und unabhängig vom Schultyp. Das erklärte jetzt Hubert Schulze vom Landratsamt in der Sitzung des Kreis-Schulausschusses. Das Thema stand nicht auf der Tagesordnung, wurde jedoch kurzfristig aufgenommen.

Pädagogen-Pool soll aufgebaut werden

Angedacht ist auch, einen gewissen Pool von zusätzlichem pädagogischem Personal aufzubauen, von pensionierten Lehrern über Studenten „bis zu allen, die helfen können“. Auch ukrainische Lehrer könnten sich melden. „Idealerweise, wenn sie Englisch oder Deutsch sprechen.“ Erfahrung aus der vorangegangen Flüchtlingswelle könne man kaum nutzen, heiß es. Diesmal seien viel mehr Kinder unter den Neuankommenden. Ein Hauptanliegen sei der Spracherwerb. Genutzt werden könnte auch das Internet, damit die Schüler soweit möglich Kontakt mit Schulen in ihrer Heimat halten können. Die Abgabe von Laptops wird geprüft.

Grundsätzliche Bereitschaft signalisierten in der Sitzung die Direktoren der Gymnasien in Kirchseeon und Markt Schwaben, Simone Voit und Peter Popp. Aufgenommen wurden bereits ukrainische Jugendliche als Gastschüler. „Es gibt täglich Anfragen, Tendenz zunehmend. Es ist dynamisch“, so Voit. Man müsse schauen, wie es sich entwickelt. „Wir wollen als Schule Antworten geben könne.“ Ähnlich äußerte sich Popp, der auch auf Probleme hinwies. „Wenn ich jemand aufnehme, dann möchte ich eine Perspektive bieten können.“ Das sei bei einem älteren Jugendlichen, der kein Wort Deutsch spreche, schwierig. „Wir sind als Gymnasium nicht die Schulart, die die erste Anlaufstelle ist.“ Die „Gastschüler“ würden jedoch parallel pädagogisch betreut. „Wir können aber kein komplettes Deutschförderprogramm machen.“

Jugendamt besucht alle bekannten Flüchtlingskinder

Grundsätzlich sollen von Seiten des Jugendamtes alle 248 bekannten Flüchtlingskinder (Stand 23. März) aufgesucht werden, auch um zu klären, ob sie allein, mit Begleitpersonen oder mit Familienangehörigen geflüchtet sind. Danach richtet sich, wie das Amt tätig werden und unterstützen könne. Im Bereich der Kindertagesstätten soll möglichst mit „niederschwelligen Angeboten“ reagiert werden, so Christian Salberg, Abteilungsleiter im Landratsamt. Gedacht ist an Eltern-Kind-Angebote durch Ehrenamtliche. Eingebunden werden könnte zudem ukrainisches Personal. Hintergrund diese Aussagen ist die angespannte personelle Situation in den Kindertagesstätten.

Bleibt das Thema Corona. Bei einem der Flüchtlinge, die jetzt in der Turnhalle des Gymnasiums Kirchseeon untergebracht wurden, ergab ein Schnelltest einen Verdachtsfall. Der anschließende PCR-Test bestätigte das nicht. Im Landkreis besteht aus früherer Zeit die Möglichkeit, Betroffene in einer Einrichtung zu isolieren. Wenn jedoch ein Massenausbruch stattfinde, „haben wir keinen Plan“, räumte Brigitte Keller, Leiterin des Ukraine-Krisenstabs im Landratsamt ein. „Aber wir müssen die Menschen unterbringen.“

