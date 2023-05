Forstinning: Einstieg in ein kommunales Wärmenetz

Von: Jörg Domke

Die Gemeinde Forstinning will sich eine kommunale Wärmeplanung zulegen. © imago

Die Gemeinde Forstinning, und mit ihr der Gemeinderat, möchte in ein kommunales Wärmenetz für das gesamte Gemeindegebiet einsteigen. Ziel ist eine treibhausgasneutrale Versorgung.

Forstinning - Das Thema Wärmeversorgung in naher Zukunft - und dabei möglichst bald unabhängig von fossilen Brennstoffen und erst recht von russischen Lieferungen zu werden - steht gerade bundesweit ganz oben auf der politischen Agenda. Aber auch an der Basis, also in den Städten und Kommunen, wird darüber mitunter schon seit geraumer Zeit debattiert.

Phase der Planung samt Prüfung

Die Grundsatzentscheidung scheint in Forstinning bereits getroffen zu sein. In seiner öffentlichen Mai-Sitzung entschied das Plenum zuletzt, jetzt eintreten zu wollen in eine entsprechende Phase der Planung samt Prüfung.

Zugleich beschloss der Rat, sich wegen möglicher Fördergelder mit der Energieagentur in Ebersberg abzustimmen und ggf. entsprechende Förderanträge zu stellen. Bis zu 60 Prozent Förderung sind dabei vorstellbar. Sollten Anträge noch vor dem, 31. Dezember 2023 gestellt werden, könne sich die Förderquote sogar auf 90 Prozent erhöhen, hieß es im Gemeinderat. Außerdem sollen, und das ist ebenfalls Bestandteil des neuen Beschlusses, zeitnah die Forstinninger Bürger in Bezug auf eine kommunale Wärmeplanung informiert und angeschrieben werden.

Fördergelder werden geprüft

Gefördert werden derartige Projekte dem Vernehmen nach vom Bundeswirtschaftsministerium. Oberstes Ziel: Eine kommunale Wärmeplanung soll eine abgestimmte Grundlage schaffen für eine treibhausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung.

Thema Wärmepläne

Wärmepläne, so wurde im Plenum erläutert, bestehen in der Regel aus einer Bestandsanalyse, die Gebäudewärmebedarfe und die Wärmeversorgungsinfrastrukturberücksichtigt. Auch eine Analyse von Energieeinsparpotenzialen finde hierbei statt. Anhand aller Analysen werden, so hieß es, am Ende Szenarien entwickelt, wie eine zukunftsfähige Wärmeversorgung aussehen soll. In einem späteren Schritt entstehe dann noch ein Maßnahmenkatalog, eine Priorisierung und ein Zeitplan.

Stetiger Prozess

Mithilfe eines kommunalen Wärmeplans wird der langfristig zu erwartende Bedarf einer Kommune mit einer auf erneuerbare Quellen beruhenden Versorgungsinfrastruktur abgestimmt.

Eine Wärmeplanung sei, so wurde betont, ein stetiger Prozess, der nicht mit einem einmaligen Konzept abgeschlossen werde.

