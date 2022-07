Wo sich alles um die beliebte Wespe dreht

Von: Jörg Domke

Teilen

Beim Brunello in Forstinning gibt es am Sonntag wieder ein Vespa-Treffen. Diesmal wird mit einer Rekordteilnehmerzahl gerechnet. © dziemballa

Vor fünf Jahren gab es beim Brunello in Forstinning erstmals ein Vespa-Treffen. Am Sonntag ist es wieder so weit. Es wird mit einer Rekordbeteiligung gerechnet.

Forstinning – Manfred Kohl aus Dornach ist sozusagen ein Ausstellungsteilnehmer der ersten Stunde. Vor fünf Jahren, als es erstmals beim Brunello in Forstinning ein Vespa-Treffen gab, war er schon dabei mit einer 300 GTS. Wenn alles klappt, dann wird er, ein Freund des Cheforganisators Ernst Hausmann, am kommenden Sonntag, 17. Juli, mit einem ganz besonderen Schatz zum Italiener neben der Pfarrkirche kommen.

Anfang Juni waren die beiden Motorrollerfans nämlich nach Lektüre einer Online-Anzeige ins belgische Eupen gefahren, um dort eine Vespa 150 cc mit Beiwagen zu erstehen. Das Geschäft kam in der Tat auch zustande. Seither befindet sich die Maschine mit Erstzulassung vom 14. September 1961 im Raum München.

Erstes Treffen fand im Jahr 2017 statt

Um sie hier zulassen zu können, war jedoch eigens noch ein (gar nicht billiges) Gutachten vonnöten. Das liegt inzwischen vor, berichtet Hausmann. Allerdings machte die alte Vespa trotzdem Probleme mit der Zündung. Nun hoffen beide, dass die bis zum Auftakt der Ausstellung in Forstinning noch rechtzeitig behoben werden können.

2017 war das Restaurant im Herzen der Nordgemeinde erstmals Austragungsort eines Vespatreffens. Danach gab es ein paar Aufs und Abs. Im vergangenen Jahr verzeichneten Hausmann (66) und seine Mithelfer die Rekordteilnahme von 70 Maschinen aus dem Umkreis; vorwiegend aus den Landkreisen Ebersberg und Erding und aus der Landeshauptstadt München. Hier hat sich inzwischen eine echte Vespa-Szene etabliert.

Aussteller kommen aus dem Raum Ebersberg, Erding und München

Diesmal, so Ernst Hausmann, seien die Wettervorhersagen vielversprechend. Deshalb traut sich der Feldkirchener auch die optimistische Vorhersage, dass am Sonntag ab 11 Uhr und bis zum späten Nachmittag noch mehr Vespa-Freunde ihre Wespen einem interessierten Publikum präsentieren werden. Im Rahmenprogramm serviert Roberto, der Brunello-Wirt, eine besondere Pizza. Italienisches Flair ist also Trumpf.

Unterstützt werden die Organisatoren auch heuer wieder von den Montierradlern aus Markt Schwaben, die sich mit einige Zwei-, aber auch Vierrädern angesagt haben sollen. Am Sonntag, 14. August, sind sie übrigens mit dabei beim Sommerfest der Falkonia am Schlossplatz.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter