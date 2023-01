Am Lehrbienenstand ist es zu eng geworden

Von: Jörg Domke

Richard Hörl (2.v.l.) bei einer Schulung angehender Imker am Lehrbienenstand in Forstinning © Dziemballa

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum der Bienenzuchtverein Forstinning gerade auf der Suche nach einem neuen Standort für seinen Lehrbienenstand ist.

Forstinning - Seit dem Jahr 2010 betreibt der Bienenzuchtverein Forstinning am nördlichen Waldrand des Ebersberger Forsts nahe der Kapelle und des Waldlehrpfads einen Lehrbienenstand. Damals, erinnert sich Vorstandsmitglied und Hobbyimkerin Christa Obermayer, hatte der Verein gerade mal 28 Mitglieder. Inzwischen haben sich ihm aber viele weitere Bienenfreunde angeschlossen, rund 140 sind es nach aktuellem Stand.

Der Boom der letzten Jahr ist nur ein Grund, warum es den Imkern gerade am alten Standort zu eng geworden ist. Die große Mitgliederzahl und das relativ kleine Areal; das passe einfach nicht mehr zusammen, sagt die Schwaberwegenerin. Zumal der Forst-inninger Bienenstand auch noch einen in der Region ausgezeichneten Ruf genießt und sich seit langer Zeit schon zahlreiche Auswärtige Jahr für Jahr besonders gerne in Forstinning in die Geheimnisse des Imkerns einführen lassen.

Imkerei hat einen Boom in den letzten Jahren erfahren

Der Betrieb dort draußen ist mit Auflagen verbunden. Am Lehrbienenstand werden angehende Imker theoretisch und praktisch ausgebildet. Idealerweise so, dass das theoretisch Gelernte gleich auch in der Praxis quasi nebenan angewendet werden sollte, so Richard Hörl, der seit Jahrzehnten solche Kurse anbietet. Für sein Bienen-Engagement ist der Forstinninger schon vielfach auch überregional ausgezeichnet worden, erst unlängst noch.

Dazu kommt, dass der Bienenzuchtverein zur Nutzung des von ihm genutzten Areals, das nach seinen Angaben gut 200 Quadratmeter ausmacht, eine Jahrespacht an den Kreisverband des Bund Naturschutz zu entrichten hat. Last not least gibt es seit Jahren auch noch anhaltende Spannungen mit dem Bund Naturschutz - und hier speziell der Forstinninger Ortsgruppe. Über die mag, so scheint es, die Vereinsführung nur ungern öffentlich reden. Man wolle nicht unnötig alte Wunden aufreißen.

Ein weiteres gravierendes Manko: Es gibt inzwischen keine Möglichkeiten mehr, mit Pkw so nah wie möglich zu den Bienenständen zu fahren, um dort Material zu be- oder entladen.

Alles Faktoren für Obermayer und Hörl, dass sie jetzt zusammen mit dem Vereinsvorstand Franz Hundschell einen Brief an den Ersten Bürgermeister Rupert Ostermair aufgesetzt haben. Dabei geht es inhaltlich darum, den Rathauschef auf die Dringlichkeit eines neuen Lehrbienenstand an einem anderen Standort hinzuweisen.

Auch Konflikte mit dem Bund Naturschutz spielen offenbar eine Rolle

Eine konkrete, gemeinsam entwickelte Idee gibt es bereits, berichten Hartmut und Christa Obermayer sowie Richard Hörl. An der Ecke Siegstätterweg/Waldfriedhofstraße nahe des Friedhof-Parkplatzes besitzt die politische Gemeinde ein gut 600 Quadratmeter großes Grundstück, das sich aus Sicht der Imker ideal eignen würde. Zumal sich Parkplätze in direkter Nähe befinden und auch, im Einvernehmen mit der politischen Gemeinde, die Toiletten des Friedhofs mitbenutzt werden könnten. Die Imker stellen sich eine einfache Lösung vor, Fundamente seien jedenfalls nicht notwendig.

Das Schreiben liegt Ostermair längst vor, doch den Weg in den Gemeinderat hatte es im alten Jahr nicht mehr gefunden. Laut Imkerverein habe der Bürgermeister um weitere, detaillierte Angaben gebeten; u.a. um eine Beschreibung des genauen Bedarfs, Angaben zur gewünschten Bauweise, etwaige Fördermöglichkeiten und die Form der Finanzierung, die sich der Verein vorstelle.

Und genau hier liegt das womöglich größte aller Probleme. Gegenüber der EZ betonten die drei engagierten Imker, dass der Verein gerade in puncto Finanzierung mangels eigener Möglichkeiten auf externe Hilfe, sprich Spenden bzw. Sponsoren, angewiesen sei. Eine womöglich im Raume stehende Summe im fünfstelligen Bereich würde jedenfalls den eigenen Rahmen sprengen. „Mit Vereinsmitteln ist das nicht zu schaffen“, so Hartmut Obermayer.

Und seine Frau ergänzt: „Es ist dringend“. Weil auf Dauer weitere Kurse am alten Standort wie bisher nicht mehr zu machen seien.

Der „Zuständigkeitsbereich“ des Lehrbienenstands hat in etwa einen Umgriff von München bis Mühldorf und von Freising bis Halfing bei Bad Endorf.

