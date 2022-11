Aus Therapiezentrum wird eine Metzgerei: Baumann geht, Holzner kommt

Von: Jörg Domke

Bald wieder in Forstinning? Fleischwaren in einer Auslage (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Negative und positive Nachrichten liegen manchmal nah beieinander. Das Therapiezentrum Baumann schließt 2023 den Standort Forstinning. Dafür will dort die Plieninger Metzgerei Holzner einziehen.

Forstinning – Hubert Hörndl, Unternehmer in der Logistik- und Speditionsbranche sowie Gemeinderat, hatte sich für den Abend besonders vorbereitet und sogar eigens ein Redeskript ausgearbeitet. Die öffentliche Ratssitzung am Dienstag im katholischen Pfarrheim nutzte der CSU-Mandatsträger dafür, gewissermaßen in größerem Stil öffentlich eine Lanze zu brechen für seinen Heimatort Forstinning. Und speziell für die dortige Ortsmitte.

Die kommunale Vor-Ort-Versorgung gerate immer mehr in Gefahr, trug er im Plenum vor. Über zwei Dutzend interessierte Sitzungsbesucher lauschten aufmerksam. Und vernahmen Neuigkeiten.

Das Therapiezentrum Baumann werde Forstinning verlassen; nach 44 Jahren, berichtete Hörndl. Weil es an Personal fehle, müsse man die verbliebenen Kräfte konzentrieren am Stammsitz in Poing, hieß es. Doch auf die schlechte Nachricht folgte sogleich die positive. Es sei inzwischen gelungen, mit Stefan Holzner einen Metzger aus Pliening zu gewinnen, der in die im April 2023 frei werdenden Räumlichkeiten in der Münchner Straße einziehen wolle. In Kürze werde es entsprechende Anträge im Gemeinderat geben. Baumanns Mietkontrakt läuft noch bis dahin, dann werde umgebaut, so Hörndl auf Nachfrage der EZ.

Nicht genug Personal gefunden

Warum sich der christsoziale Ratsherr für dieses Thema besonders ins Zeug legte? Die besagte Immobilie gehört ihm.

Aber es ist nicht nur Eigennutz, die den Geschäftsführenden Gesellschafter der Hörndl Gruppe in diesen Wochen besonders motiviert, wenn es um das Schicksal der Forstinninger Ortsmitte geht, in der es speziell in den vergangenen Jahren zahlreiche Rückschläge in Gestalt von Geschäftsaufgaben gegeben hat. Es müsse darum gehen, schnellstens wieder Leben in den Ort zu bringen, rief Hörndl seine Kollegen im Plenum dazu auf, sich noch mehr als bislang schon anzustrengen im Bemühen, einen Negativtrend nicht nur zu stoppen, sondern umzukehren. Mit der Ansiedlung der Firma Holzner könne ein Anfang gemacht werden, hieß es sinngemäß. Die Metzgerei werde ihren Stammsitz in Pliening, wo weiterhin geschlachtet und gewurstet werde, behalten, in Forstinning aber eine erste größere Filiale eröffnen: Mit Brotzeiten, Mittagstisch, warmer Theke und mit besonderen Delikatessen im Angebot, wie es heißt. Also genau etwas, was es derzeit im Dorf ganz und gar nicht gibt.

Um das Therapiezentrum in einen Metzgereibetrieb umzubauen, ist eine größere Investition nötig. Hörndl taxiert sie auf rund 450 000 Euro. Er werde den Holzners in Teilen behilflich sei, bat aber am Dienstag mehr oder weniger direkt seine Kolleginnen und Kollgen im Rat, ihren Teil dazu ebenfalls beizusteuern. Es gebe, so Hörndl, staatliche Förderungen aus Wirtschaftsentwicklungsprogrammen. Die könne aber nicht der Unternehmer beantragen, sondern sei Sache der politischen Gemeinde.

Wechsel soll im April stattfinden. Für den Umbau sind rund 450000 Euro nötig

Zugleich machte Hörndl auf ein anderes Problem aufmerksam. Inzwischen reiche es nicht mehr, „nur“ dem Unternehmen unter die Arme zu greifen. Längst sei es notwendig, sich seitens der Kommunalpolitik auch Gedanken zu machen, dass für etwaige Beschäftigte bezahlbarer Wohnraum entsteht. Bürgermeister Ostermair merkte dazu an, man sei immer wieder in Kontakt mit Stellen, um das Problem Ortskern in den Griff zu bekommen. Erst an diesem Mittwoch habe es einen solchen Termin gegeben.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter