Erst beten, dann feiern: Forstinninger CSU wird 50 Jahre alt

Von: Friedbert Holz

Teilen

Zuerst in der Kirche: Zum Jubiläum trafen sich die Forstinninger Christsozialen beim Gottesdienst. © Dziemballa

Die CSU Forstinning feiert ihr 50-jähriges Bestehen und alle kommen. Selbst der politische „Gegner“ gratuliert - und das überaus herzlich.

Forstinning – Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit und etwas im Schatten des nachbarlichen Fests in Hohenlinden hat der Ortsverband der Christlich-Sozialen Union (CSU) Forstinning dieser Tage sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche Mariä Heimsuchung, bei dem Diakon Hans Dimke auf den Wahlspruch „Nah am Menschen“ der Partei einging, trafen sich rund 40 Mitglieder und Freunde zu einer Feier in der Sportgaststätte. Thomas Manzey, der heutige Ortsvorsitzende, skizzierte dabei noch einmal die Anfänge seiner Ortsgruppe, verwies auf Dokumente aus der Gründungsversammlung vom 17. Januar 1972.

Am Anfang waren es 14 Forstinninger

Damals hatten sich 14 Mitglieder gefunden, um eine lokale Vereinigung ihrer Partei zu gründen: Ein Landwirt aus Forstinning, Alois Mayr, wurde ihr erster Vorsitzender, sein Stellvertreter Johann Greska. Die Ämter von Schriftführer und Kassier bekleideten Winfried Röhmel und Josef Winhart. „Durch die politischen Aktivitäten der CSU hat sich in Forstinning vieles verändert“, betonte Anna Adlberger, zweite Bürgermeisterin in Vertretung des verhinderten Rathauschefs Rupert Ostermair.

In ihrer Rede ging sie darauf ein, dass ihre Partei nicht nur Gewerbegebiete geschaffen habe, auf Initiative der Orts-CSU seien auch Kindergärten gebaut, die Grundschule saniert und das Rathaus samt Ortskern ansprechend gestaltet worden. Für die Niederlassung von Ärzten sei schon früh gesorgt worden, der Fuß- und Radweg zwischen Forstinning und Schwaberwegen gehe ebenfalls maßgeblich auf Drängen ihrer politischen Gruppe zurück.

Sehr gutes Verhältnis mit anderen Parteien

Zum Beweis für ein gutes Verhältnis der Parteien am Ort zueinander war Christine Reichl-Gumz erschienen, die als SPD-Fraktionsvorsitzende und dritte Bürgermeisterin ihre Glückwünsche überbrachte. Außerdem betonten Arnold Schmidt, lange Jahre Bürgermeister, und Heinz Renkl als Fraktionssprecher in ihren Reden die Errungenschaften für den Ort, ließen in Anekdoten einige Erinnerungen wieder lebendig werden. Bei einem Essen gab’s schließlich noch Ehrungen, unter anderem bekam Andreas Hofstaller als Mitglied der ersten Stunde für 50 Jahre eine Urkunde. Thomas Huber, CSU-Kreisvorsitzender und Mitglied des Landtags, war ebenfalls zu dieser Feier gekommen. In 50 Jahren habe es der Ortsverband geschafft, „immer wieder Brücken zu bauen“. Zwar ließ er an diesem Tag die Landes- und Bundespolitik außen vor, doch er hatte ein Geschenk für seine Parteifreunde mitgebracht: Zusammen mit ihm können sie sich demnächst bei einem Besuch des Maximilianeums einen persönlichen Eindruck von überregionaler Politik-Arbeit verschaffen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.