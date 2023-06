Der Forstinninger Albtraum vom 2. Juni 2013

Von: Jörg Domke

Der Albtraum: Grundwasser, das über ein Fenster im Keller eines Hauses in Forstinning eindringt. Das Foto stammt aus dem Jahr 2013 und wurde von der Feuerwehr Forstinning geschossen. © Feuerwehr Forstinning

Das war ein Albtraum im Juni 2013 in Forstinning. In kurzer Zeit soffen zahlreiche Keller ab. Danach wurde ein Grundwasserpegel installiert. Es wird noch immer privat gemanagt.

Forstinning – Den 2. Juni 2013 werden einige Forstinninger nicht so schnell vergessen. Binnen kurzer Zeit soffen im Gemeindenorden nach starkem Regen zahlreiche Keller ab. Die meisten Bürger hatten so etwas nie zuvor erlebt. Das alles liegt nun fast auf den Tag genau zehn Jahre zurück. In der Folgezeit wurde, wie damals umgehend angekündigt, ein lokales Grundwasserfrühwarnsystem ins Leben gerufen.

Es existiert noch heute, wenngleich es bei den damals Betroffenen weitgehend in Vergessenheit geraten ist bzw. Neubürgern womöglich gar nicht bekannt wurde. Ein möglicher Grund: Vergleichbare Regenereignisse wie vor zehn Jahren hatte es danach so gut wie nicht mehr gegeben, wenngleich die Hochwassergefahren generell nicht weniger geworden sind, wie Karl-Heinz Fischbach, ein damals direkt Betroffener, warnt.

Genau genommen geht es nicht einmal um Hochwasser, sondern um extrem gestiegenes Grundwasser. Im Juni 2013 war es in sehr kurzer Zeit um ca. 1,5 Meter gestiegen. Für die meisten Gebäude kein Problem, heißt es auf der von Fischbach betriebenen Homepage. Allerdings liege, Zitat, der Grundwasserspiegel in Forstinning im nordwestlichen Teil (Richtung Autobahn) höher als in den meisten anderen Teilen der Gemeinde. Auch seien große Teile von Moos stark betroffen. Durch entsprechende technische Maßnahmen kann das Eindringen von Grundwasser durch die Bodenplatte oder die Fugen der Bodenplatte bzw. der Kellerwände gut verhindert werden. „Im Jahr 2013 hat selbst das bei einigen Häusern nicht geholfen. Das Grundwasser ist derart hochgestiegen, dass es zum Beispiel in der Heiglstraße ca. einen Meter unter Bodenoberkante stand und somit über die Kellerfenster ins Gebäude gelaufen ist. Selbst ältere Forstinninger Bürger konnten sich nicht an derart angestiegenes Grundwasser in der Vergangenheit erinnern“, heißt es online.

Damit hatte in Forstinning keiner gerechnet

Der heute 66-Jährige war sogar 2013 einer der Hauptbetroffenen. Der IT-Fachmann aus der Heiglstraße 4 sah der Naturgewalt ohnmächtig zu, schrieb die EZ damals. Zunächst. Kurz nach dem Katastrophentag hatte der Computerfachmann aber die Initiative ergriffen und Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen. Gemeinsam überlegte man, ob und wie ein Frühwarnsystem installiert werden könne. Dazu wurden an zuvor genau berechneten Stellen lange Rohre ins Erdreich eingelassen und mit Pegelmessern versehen. Die können, so schrieb die Heimatzeitung damals, „über eine gewöhnliche Handyleitung Daten abgeben etwa ans Rathaus, die Feuerwehr oder die integrierte Leitstelle“. Das Installieren der Pegelmesser erfolgte schließlich 2014 durch die Gemeinde in Gemeinschaft mit dem Abwasserzweckverband. Die Daten werden seither durch Fischbach, als Privatperson, mit Genehmigung der Gemeinde regelmäßig abgegriffen und auf einer Webseite dargestellt (www.gwfwsfi.de oder www.averlon.de). Ganz fehlerfrei erfolgt die Bereitstellung der Daten jedoch nicht. Manchmal fehlten sie auch gänzlich.

Daten sind nach wie vor online einsehbar

Erst seit diesem Jahr gibt es Gespräche mit der politischen Gemeinde, die Darstellung und die daraus resultierende Alarmierung, sofern Schwellwerte überschritten werden, in die Hände der Verwaltung zu geben. „Letztendlich kann ich als Privatperson den Betrieb nicht dauerhaft garantieren“, so Fischbach gegenüber der EZ. Die Gemeinde sei nach seiner Einschätzung prinzipiell für eine Übernahme nicht abgeneigt. Allerdings hapere es womöglich an den notwendigen Ressourcen: Sowohl Personal (Zeit für das Vorhaben) als auch Infrastruktur sind gemeint.

Die ersten Gespräche mit dem Betreiber der Webseite der Gemeinde sind jedenfalls gescheitert, sagt Fischbach. Andere Lösungen sind eher aufwendig und müssen noch geprüft werden. „Ob es zu einer Übernahme kommt, ist noch vollkommen offen - leider“. Fischbach jedenfalls wäre heilfroh, sollte sich möglichst umgehend jemand finden, der seinen Job übernimmt und die wichtigen Grundwasserdaten für den Bereich der Gemeinde online an Bürger weitergibt, die sich für eine zeitnahe Frühwarnung interessieren; aus welchem Grund auch immer.

Management der Homepage soll in öffentliche Hände übergeben

Es wurde, so teilt „Bald-Rentner“ Fischbach ferner mit, auch ein Anschluss an das Lagezentrum des Landkreises Ebersberg diskutiert, damit im Falle des Falles, rund um die Uhr, eine Alarmierung der notwendigen Kräfte ausgelöst werden kann. Das wäre allerdings aus seiner Sicht ein zweiter Schritt.

„Ob der jemals kommt“, fügt er an, „ist auch vollkommen offen - leider!“

