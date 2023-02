Die drei Damen vom Forstinninger Saitenspiel bieten Interkontinentales

Das Forstinninger Saitenspiel gastiert am Donnerstag beim Wohnzimmer-Konzert in der Wolfmühle © kn

Interkontinental geht es weiter bei den Forstinninger Wohnzimmer-Konzerten. Drei Damen aus dem Ort sorgen sozusagen für ein Heimspiel.

Forstinning - Das nächste Wohnzimmer-Konzert im Gewölberaum der Wolfmühle steht an. Am Donnerstag, 9. Februar, gastiert mit dem Forstinninger Saitenspiel ein Trio auf der noch recht jungen Kleinkunstbühne zwischen Markt Schwaben und Moos und direkt an der Sempt, das nun wirklich keine große Anreise zu absolvieren hat. Die Musikerinnen kommen nämlich alle aus Forstinning – und spielen im Ort und in der Umgebung schon seit 1998 zusammen.

Anfangs noch in größerer Besetzung, inzwischen aber noch zu dritt: und zwar mit Vroni Herzog (Harfe), Christine Reichl-Gumz (Flöte und Gitarre) sowie Sylvia Zoellner (Gitarre).

Gegründet wurde das Saitenspiel anlässlich einer Hochzeitsfeier eines befreundeten Paares. „Die Braut hatte sich gewünscht, dass zu ihrer Hochzeit alle Freundinnen, die ein Instrument spielen können, auch spielen“, erinnert sich Christine Reichl-Gumz; bekannt im Ort als langjähriger Gemeinderätin und Trainerin beim VfB. Es folgten Umrahmungen von Taufen, Hochzeiten und kirchlichen Festen. Auch bei den traditionellen Begrüßungen junger Familien durch die Politische Gemeinde, die „Storchenfeste“, waren die drei immer wieder live vertreten.

Ein buntes Gemisch aus Musikstücken und Texten

Schon Vronis Vater, heißt es auf der Homepage der Wolfmühle, leitete ehemals eine Musikgruppe und komponierte dafür bairische Musik. Bei Weihnachtsfeiern und ähnlichen Anlässen wurde zum Beispiel auf dieses urtümliche Repertoire zurückgegriffen. Das „Saitenspiel“ bringt aber auch anderes zum Klingen wie zum Beispiel Tango, Mambo, Irisches, Wienerisches, Rhythmisches von Kathi Stimmer (einer bekannten Kirchenmusikerin aus dem Landkreis Rosenheim) und auch Selbstkomponiertes.

Stilistisch festlegen lasse sich das Repertoire nicht, so Christine Reichl-Gumz. Es werde sicherlich bayerisch, aber nicht nur. Es werden Kompositionen bekannter, aber ebnen auch unbekannter Herkunft zu hören sein. Manches überliefert, anderes überarbeitet. Und es wird zwischendrin immer mal wieder unterschiedlichste Texte zu allen möglichen Themen geben. Wegen der zeitlichen Nähe zum Valentinstag, so viel sei verraten, drehte sich vieles am Donnerstag um die Liebe.

Die Liebe wird ein zentrales Thema des Abends, auch wegen Valentin

Durch so ein bunt gemischtes Programm führt Christine Reichl-Gumz. Freuen, sagt sie, könne man sich auf einen Abend mit interkontinentalen Klängen.

