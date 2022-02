Jugendfeuerwehr in Forstinning und anderswo: Diese Truppe hält zusammen

Von: Jörg Domke

Zusammenhalt in jedem Winkel gefunden: v.l. Kreisjugendfeuerwehrwart Mathias Weigl, Denise Pawelczyk, Lukas Anderl, Martin Seidl und der Forstinninger Jugendwart Markus Hitzlsperger. Sie stehen übrigens vor dem nagelneuen HLF 20, das die Forstinninger Wehr erst unlängst beim Großbrand in Markt Schwaben erstmals in Einsatz brachte. Foto: jöoo © jödo

Junge Leute in der Feuerwehr? Das ist noch längst kein Auslaufmodell. In Forstinning zum Beispiel wird dem Nachwuchs richtig viel geboten.

Forstinning – Verantwortliche in Vereinen, Verbänden und Parteien machen nicht erst seit Corona die Erfahrung: Wer sich nicht rechtzeitig und intensiv um den Nachwuchs kümmert, bekommt irgendwann existenzielle Probleme. Auch die Feuerwehren sind grundsätzlich davor nicht gefeit.

Im Landkreis Ebersberg steuert man, was die Feuerwehren angeht, schon seit Jahrzehnten entsprechend dagegen. Und das nicht erfolglos: Kreisweit existieren gegenwärtig 26 Jugendfeuerwehren mit augenblicklich 335 aktiven Mitgliedern. Die größten Gruppen bestehen in Ebersberg, in Markt Schwaben sowie in Forstinning. Trotz Corona war die Tendenz kreisweit zuletzt sogar leicht steigend.

In Forstinning beheimatet ist Kreisjugendfeuerwehrwart Mathias Weigl. Interessant dabei: Eine Jugendfeuerwehr hat Weigl persönlich von innen nie miterlebt. Der Feuerwehr trat er bei, als er schon 18 Jahre alt war. Seit nunmehr 20 Jahren ist Weigl, hauptberuflich Sozial-Pädagoge im Auftrag der Gemeinden Forstinning und Forstern, sozusagen erster Ansprechpartner in Sachen Jugendfeuerwehren im Landkreis. Zugleich fungiert er in dieser Rolle als Berater und Ausbilder für Jugendleiter.

Jugendarbeit noch weiter vorantreiben

In seiner Heimatfeuerwehr in Forstinning sind momentan 21 junge Leute im Alter von 13 bis 17 Jahren aktiv dabei. Durchaus eine erstaunlich hohe Zahl, die für Forstinning aber fast schon typisch ist. Ausruhen kann und will man sich deshalb aber nicht. Altersbedingt wechselt heuer ein Großteil in die aktive Erwachsenentruppe. „Wir müssen jetzt die Jugendarbeit vorantreiben, damit der Bestand halbwegs stabil bleibt“, sagt der amtierende Jugendleiter Markus Hitzlsperger.

Der 22-Jährige ist seit zwei Jahren in Forstinning in dieser Funktion tätig, und damit am Ort einer von drei Feuerwehrlern, die sich gezielt um den Nachwuchs kümmern. Die Hauptaufgabe der Jugendleitung besteht darin, monatlich Übungen zu organisieren. Grundsätzlich verstehen sich die Jugendwarte als Bindeglied zwischen den jungen Leuten und der aktiven Truppe.

Kameradschaft immer an erster Stelle

Ein abwechslungsreiches Programm, bestätigt Martin Seidl, sei das A und O. Der 17-Jährige ist durch seinen Vater Stefan, der langjährige und noch aktuelle Vorsitzende des Feuerwehrvereins, familiär vorbelastet, was das Thema Feuerwehr angeht. Gerne, so scheint es, erinnert sich der junge Mann zum Beispiel an gemeinsame Zeltlager und viele, viele andere Aktivitäten, bei denen eines stets zum Vorschein gekommen sei: die Kameradschaft.

Sein langjähriger Spezl Lukas Anderl, ebenfalls 17 und ebenfalls durch Opa und Vater „infiziert“, hat ähnliche und fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Noch nie, so Lukas, sei er wegen seiner Feuerwehrleidenschaft von seinen Spezln „angemacht“ worden. Im Gegenteil: Es gibt, sagt er, nicht wenige, die sogar extrem cool finden, was er da so in seiner Freizeit treibt. Und Lukas geht sogar soweit. Und sagt: „Engagement in der Jugendfeuerwehr verschafft Lebenserfahrung“. Und dafür, so scheint es, ist er sogar irgendwie dankbar,

Frauen inzwischen völlig normal in der Feuerwehr

Denise Pawelczyk ist ebenfalls erst 17 und noch Schülerin. Dass sie als Madl aktives Mitglied in einer Jugendfeuerwehr geworden ist, daran findet sie längst nichts Besonderes mehr. In Forstinning ist sie seit 2019 dabei. Erst im vergangenen Sommer war Denise mit Familie von Forstern hergezogen. Ursprünglich war es ihr Bruder, der zur Feuerwehr wollte, allerdings den ersten Schritt nicht ohne Begleitung machen wollte. Damals noch in Forstern. Denise ist geblieben, ihr Bruder ist nicht mehr dabei. Den Zusammenhalt, die gegenseitige Hilfe und die Gesellschaft: Das sind nur drei Aspekte, die die junge Dame nach wie vor an der Feuerwehr schätzt.

Eines fällt auf: Zusammenhalt ist eine Vokabel, die im Gespräch der EZ mit den jungen Forstinningern immer wieder fällt. Auch Kreisjugendfeuerwehrwart Weigl betont die Bedeutung von Gemeinschaft. Als Pädagoge weiß auch er: Pubertät, Schule und Beruf sind Lebenssituationen, mit denen auch die Mitglieder in Jugendfeuerwehren immer zu tun haben werden. Deshalb sei es für ihn immer wieder schön zu beobachten, wenn einstige Jugendfeuerwehrler zurückkehrten ins Team.

In Forstinning trifft sich die Jugendfeuerwehr an jedem zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr zu einer Übung am Feuerwehrhaus. Interessierte junge Leute sind dort gerne willkommen, um einmal unverbindlich zuzuschauen. Auch in den anderen Gemeinden sind feuerwehrinteressierte Jugendliche willkommen.

Im Juli wird groß gefeiert

Froh und glücklich ist der Forstinninger Kommandant Herbert Wagner mit Blick auf den Nachwuchs. Er weiß natürlich um den einen oder anderen personellen Engpass in der aktiven Truppe schon seit langer Zeit und freut sich, dass bald gut ausgebildete junge Leute nachrücken: „Tagsüber haben wir seit eh und je zu wenig Atemschutzträger“, so Wagner. Der Grund: Viele aus der aktiven Truppe arbeiten auswärts. Oder haben die Truppe längst verlassen (müssen), weil sie sich auf Dauer die hohen Wohnungskosten am Ort nicht mehr erlauben können. Womit Wagner ein Problem anspricht, auf das sein Anzinger Kollege Tobias Bönte erst vor einigen Tagen in der EZ aufmerksam machte.

Gegenwärtig konzentrieren sich Wagner und seine Leute auf ein besonderes Highlight in 2022: Vom 1. bis 3. Juli feiert man das 150-jährige Bestehen. Die Feierlichkeiten werden freitags mit einem Totengedenken am Kriegerehrenmal beginnen. Am Abend steht ein Auftritt der lustigen Finsinga auf dem Programm. Am Samstag, 2. Juli, ist nach einem Senioren- und Kindernachmittag ein Kabarettabend mit Luise Kinseher zusammen mit Hans Well und Wellbappn vorgesehen. Der Festsonntag wird mit Gottesdienst und Fahnenweihe sowie Festzug der geladenen Feuerwehren und Ortsvereine gefeiert. Die alte Forstinninger Feuerwehrfahne befindet sich gegenwärtig in einem Restaurationsbetrieb und wird für viel Geld wieder hergerichtet. Es ist, so Wagner, bereits die zweite Restaurierung der aktuellen Fahne. Die genauen Uhrzeiten für die drei Festtage gibt es noch nicht.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.