Forstinning hat ein soziales Zentrum, das noch gar nicht allen wirklich bekannt ist

Von: Jörg Domke

Teilen

Vor der Einweihung im Austausch: Rupert Ostermair, Sepp Hollerieth, Arnold Schmidt, Florian Anderl und Redakteur Jörg Domke © J.Dziemballa

Am 17. und 18. Juni wird in Forstinning gefeiert: Dann erfolgt endlich die Einweihung des neuen Sport- und Schützenheims. Es ist das neue soziale Zentrum des Dorfes.

Forstinning – „Was ist das hier eigentlich?“, fragt Sepp Hollerieth vom Schützenverein ZSG und schmunzelt dabei. Natürlich weiß er und wissen seine Zuhörer am Biertisch, VfB-Vorstand Arnold Schmidt, Culture-Club Vorstand Florian Anderl und Bürgermeister Rupert Ostermair, dass im Dorf zumeist vom Sportlerheim die Rede ist. Manche fügen ab und an auch noch ein „Schützenheim“ hinzu, es liegt weitgehend unter der Erde.

Und selbst eine Addition zu „Sportler- und Schützenheim“ käme der tatsächlichen Funktion des Hauses in der Aicher Straße nur unzureichend nahe. Eigentlich, gibt sich Hollerieth quasi die Antwort auf seine Eingangsfrage, handele es sich hier um den gesellschaftlichen, sozialen Mittelpunkt der ganzen Gemeinde. Die Lokalität also, an der sich das allermeiste Vereinsleben abspielt. An der man in Forstinning sozusagen nicht drumherum kommt.

Viele Neubürger haben den ersten Kontakt schon beim „Storchenfest“

„Im Grunde fängt jeder Neuforstinninger hier mal an“, meint augenzwinkernd Bürgermeister Rupert Ostermair; und verweist etwa auf die Storchenfeste der politischen Gemeinde, bei der die neugeborenen Bürger offiziell gegrüßt werden. Mehrzweckraum und das neue Gebäude daneben (dort, wo einst das Ende der 60er Jahre mit einfachen Mitteln erbaute Sportlerheim samt Sportgaststätte stand) zählt Ostermair als eine Einheit auf. Eine, die in den nächsten Tagen, bedingt durch die Corona-Situation, endlich auch mit dem kirchlichen Segen ausgestattet werden wird.

Es war ein langer Weg, dass es überhaupt zu einem kompletten Neubau kommen konnte. Das alte Anwesen, erinnert sich Schützenmeister Hollerieth, sei energetisch im Grunde nicht mehr tragbar gewesen. Und damit wirtschaftlich kaum noch zu betreiben.

Sanierung lohnte sich dann auf einmal nicht mehr, weil die Mängel zu deutlich wurden

Was also tun? Erste Überlegungen gingen in die Richtung Sanieren. Dann waren aber auch noch die Umkleiden der stetig wachsenden Fußballabteilung längst zu klein geworden. Und dass das Haus einst in Billigbauweise aus dem Boden gestampft wurde, war längst auch nicht mehr zu kaschieren. Ein Grund dafür, dass nach statischen Untersuchungen ein einfaches Aufstocken auf das Bestandsgebäude ziemlich schnell ausschied.

Im Rat einigte man sich schließlich nach einigen kontroversen Aussprachen darauf, bis auf den Keller alles wegzureißen und einen Neubau nach modernsten Standards zu errichten. Mit neuem Heizungssystem, neuer Inneneinrichtung, neuen elektronischen Schießständen. Mit Blick auf die Energetik wäre Wirtschaftsminister Habeck damals schon stolz gewesen, witzelt Hollerieth.

Ohne staatliche Förderung wäre die Gesamtmaßnahme wohl nur schwerlich von der Gemeinde zu schultern gewesen. Erst recht ohne Eigenleistung. Und da ließen sich die in Vereinen organisierten Forstinninger nicht zweimal bitten. Alleine VfB und ZSG brachten nach eigenen Berechnungen 3400 Stunden zusammen. Und auch Jugendliche aus dem Dunstbereich des Culture Club halfen viel und oft mit. Viele von ihnen sind kraft Alter inzwischen schon wieder dem JuZ-Alter entwachsen.

Rund 3400 ehrenamtliche Stunden durch den VfB und die ZSG

Aber es gibt Nachfolger. Seit März 2022 ist Florian Anderl der Vorstand, assistiert von Martin Seidl, Tobi Lenels, Tobi Baumann und Lukas Anderl. Wegen Corona musste das neue Team anfangs erst noch improvisieren, inzwischen haben aber im umgebauten Jugendtreff im Keller drei große Partys schon stattfinden können. Zielgruppe: Jugendliche zwischen 16 bis 27 Jahren. Alle waren dem Vernehmen nach supergut besucht. Um ein regelmäßiges Programm auch unter der Woche anbieten zu können, fehlt es allerdings noch an mit anpackenden Leuten.

Das neue Sportlerheim in Forstinning © dz

Zuletzt war es die fast legendäre UHU-Party am 18. März im Culture Club, die einst vom Verein „Mach mit“ ins Leben gerufen wurde und heuer noch ein zweites Mal stattfinden soll; so die Planung. Übrigens: Der Culture Club steht auch für private Zwecke zur Verfügung und kann von Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwa für Partys offiziell angemietet werden. Termine werden im Rathaus koordiniert.

Jugendzentrum und Party sind das eine. Inzwischen haben längst wieder viele örtliche Vereine in dem neuen Haus eine Heimat gefunden und bieten dort regelmäßige Termine: Musikschulkurse finden statt, Tischkegelabende, Angebote von „Mach mit“ oder der Nachbarschaftshilfe bzw. des Seniorenbeirats. Und eine Gaststätte gibt es natürlich auch noch.

Nahezu alles wird gut angenommen, heißt es in einem Gespräch im Biergarten beim 11er-Wirt, zu dem die EZ ein paar Vereinsbosse eingeladen hatte. Hollerieths Hinweis, dass die Bezeichnung „Sportler- und Schützenheim“ eigentlich viel zu kurz greife, ist daher keineswegs von der Hand zu weisen. Er spricht daher lieber von einem sozialen Zentrum des Dorfes. Der ZSG-Schützenmeister: „Dabei wissen viele gar nicht mal, was wir hier eigentlich haben“.

Angebote werden inzwischen schon sehr gut angenommen

Was wie ein Werbungsspruch klingt, ist auch als Werbung gemeint. Als Reklame besonders in eigener Sache ist der Tag der Vereine am Samstag, 17. Juni, zu verstehen. Eine Plattform, auf der sich nicht nur das neue soziale Zentrum der Gemeinde der Öffentlichkeit auf vielfältige Weise präsentieren wird, sondern auch die Vereine: mit Infoständen, Flugblättern, Ausprobier-Stationen und einem Wettkampf, bei dem sich Einzelpersonen, Familien oder Paare im Torwandschießen, Kegeln, Maßkrugschieben und Schießen messen können. Den Abschluss findet das Festwochenende am 18. Juni ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst am Pausenhof. Es folgen ein feierlicher Zug, die Segnung und ein Empfang.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter