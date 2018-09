Fledermäuse, die sensiblen Leichtgewichte

Den Fledermäusen auf der Spur war man im Ebersberger Forst.

Forstinning – Eingeladen zu einer Informationsveranstaltung am nördlichen Waldrand hatte der Ortsverband des Bund Naturschutz in Forstinning im Zusammenwirken mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und der Schutzgemeinschaft Ebersberger Forst.

Angeführt von der Fledermausexpertin Ursel Kunz erhielten die Teilnehmer zunächst eine Einführung in die Welt der Fledermäuse im Landkreis Ebersberg. An die 16 verschiedene Arten sind hier heimisch, hieß es. Das ist, in Relation zu den ca. 26 Arten in Deutschland, in der Summe eine anschaulich hohe Anzahl. So finden sich hier die Hufeisennasen, das Mausohr, die Bechsteinfledermaus und viele mehr.

Je nach Art, zum Beispiel die Bechsteinfledermaus, wiegen diese zwischen sieben bis 14 Gramm und werden regulär drei bis vier Jahre alt, können aber auch um die 30 Lebensjahre schaffen. Zum Überwintern ziehen sie sich in frostsichere Behausungen, wie etwa Felsspalten oder sehr dicke Höhlenbäume zurück.

Flughunde übrigens sind nicht heimisch bei uns, dafür lohnt es sich eine Fernreise anzutreten, wie Ursel Kunz scherzhaft bemerkte.

Anschaulich erläuterte die Expertin den Körperbau der Fledermäuse und fasste die Informationen mit den Worten zusammen: „Fledermäuse fliegen mit den Händen und sehen mit den Ohren.“

Seit 2009 haben der LBV und die Bayerischen Staatsforsten an die 1000 Kästen im Forst verteilt aufgehangen, auch um ein gezieltes Monitoring der streng geschützten Säugetiere sicherzustellen. Maximal ein bis zwei Jungtiere gibt es pro Paar pro Jahr, deswegen ist der Schutz für die Arterhaltung unerlässlich. Jeder kann mithelfen, indem er passende Kästen und Unterschlupfmöglichkeiten im eigenen Umfeld für die Fledermäuse schafft.

Wichtige Nahrungsquellen, wie Insekten, sind lebensnotwendig für den weiteren Fortbestand.

Zum abschließenden Anschauungsunterricht vor Ort marschierte der Trupp bei angehender Dunkelheit in den Forst. Dabei gab es verschiedene (Nist-)Kästenarten und ihre Funktionen zu bewundern – sowie auch ein mit einer Fledermaus tatsächlich besetztes Schlafzimmer.

Der Rückweg wurde von einem Platzregenschauer eingeläutet und machte deutlich, wie wertvoll ein ruhiges, trockenes Zuhause ist. Wer den Fledermäusen gut sein möchte, sorgt für Ruhe sowie für ausreichend Nahrungsquellen und Unterschlupfmöglichkeiten, hieß es abschließend. ez