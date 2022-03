Vorverkauf für Kabarettabend mit Luise Kinseher, Hans Well und Co. startet

Von: Jörg Domke

Der Festausschuss der Feuerwehr Forstinning hat ganze Arbeit geleistet. Die 150-Jahr-Feier steigt Anfang Juli. © Feuerwehr Forstinning

Jetzt wird es konkret: Das Programm für die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Forstinning steht. Am Samstag beginnt der Vorverkauf für den geplanten Kabarettabend mit Luise Kinseher, Hans Well und den Wellbappn.

Forstinning – „Forstinnings Feuerwehr rüstet sich zur Hundertjahrfeier“: So stand es (siehe nebenstehendes Repro eines früheren Artikels) aus dem Jahr 1972 in der Ebersberger Zeitung. Der Satz gilt im Kern heuer gleichermaßen. Nur, dass es nach Adam Riese in den nächsten Wochen und Monaten um das „150-Jährige“ gehen wird. Der aktuelle Festausschuss ist längst in Aktion getreten. Nein, er hat das dreitägige Festprogramm im Kern schon weitgehend festgezurrt. Gesellschaftlicher Höhepunkt wird demnach der Samstag, 2. Juli, werden, wenn die Forstinninger Feuerwehr zu einem Kabarett-Abend ins Festzelt einlädt. Es wird auf dem Gelände zwischen Beachvolleyballplatz und Gemeindebauhof stehen und maximal 800 Gäste aufnehmen können (es sei denn, dass durch neue Coronabestimmungen die Kapazität noch verringert wird). Einlass zum Abend mit Luise Kinseher ist um 18 Uhr. Der Auftritt der auch vom Nockherberg bekannten Künstlerin zusammen mit Hans Well und den Wellbappn beginnt um 20 Uhr.

Für Feuerwehrmitglieder gab es für diesen besonderen Abend bereits einen gesonderten Vorverkauf. Vorstand Stefan Seidl berichtete gegenüber der Heimatzeitung, dass rund 120 Kameraden davon Gebrauch gemacht hätten. Die übrigen Karten werden erstmals am kommenden Samstag, 19. März, in den öffentlichen Vorverkauf kommen. Dazu ist eine Verkaufsstelle neben dem Feuerwehrgerätehaus in der Sonnengasse von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Tickets können am Gerätehaus erworben werden

Tickets kosten übrigens 22 Euro. Sollten am nächsten Samstag noch Restkontingente verbleiben, werde es immer samstags weitere Vorverkaufstermine geben.

Seidl rechnet jedoch damit, dass die Nachfrage sehr groß sein werde. Schließlich sehnten sich nach seiner Beobachtung gegenwärtig viele Menschen danach, endlich mal wieder unter Leute zu kommen. Das in ein paar Wochen anstehende Feuerwehrjubiläum sei außerdem – wegen der anhaltenden Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen – seit langer Zeit mal wieder eine gesellige Großveranstaltung in der Gemeinde.

Dreitägigen Festprogramm steht weitgehend

Los geht es mit der 150-Jahr-Feier schon am Freitag, 1. Juli, um 18 Uhr mit einem Totengedenken am Kriegerdenkmal. Vom alten Feuerwehrhaus gegenüber des Restaurants „Brunello“ marschieren die Feuerwehrler danach ins Festzelt ein, wo als Schirmherr Erster Bürgermeister Rupert Ostermaier die Ehre hat zum ersten Bieranstich. Schweiger-Bier aus Markt Schwaben wird zum Ausschank kommen. Der Freitag ist außerdem die Tag der Betriebe und der Vereine. Für die Musik sorgen „Die Lustigen Finsinga“.

Am Samstag, 2. Juli, geht es um 13 Uhr los mit einem Senioren- und Kindernachmittag, ehe dann die Freunde des Kabaretts auf ihre Kosten kommen werden.

Am Festsonntag, 3. Juli, starten die Feierlichkeiten mit einem Gottesdienst auf der Heinzellerwiese neben der Pfarrkirche (10.30 Uhr). Dort wird es heuer auch eine Fahnenweihe geben. „Streng genommen handelt es sich um eine Segnung“, so Festausschussmitglied Gerhard Heindl. Und verweist darauf, dass die Feuerwehr Forstinning (wie schon einmal ausführlich berichtet) mit großem finanziellen Aufwand die aus dem Jahr 1930 stammende Fahne bei einer oberpfälzischen Fachfirma zum nun schon zweiten Mal hat restaurieren lassen.

Das gute Stück sei inzwischen wieder zurück in der Gemeinde, so die beiden Feuerwehrler in einem Gespräch mit der Heimatzeitung. Und sicher unter Verschluss. Im aktuellen, restaurierten Zustand wolle man die Fahne jedoch erst am Festsonntag Anfang Juli der Öffentlichkeit präsentieren.

Nach der Segnung wird sich, so sieht es der gegenwärtige Plan vor, ein Festzug mit allen Gastfeuerwehren und Ortsvereinen Richtung Zelt bewegen. Dort ist ein gemeinsames Mittagsessen mit Festbetrieb und Musik der Formation Dreder Musi geplant.

Blutspende- und Typisierungstermin eine Woche vorher

Eine Besonderheit gibt es bereits eine Woche vor den Festtagen. Aus Reihen des Festausschusses kam von Markus Hitzlsperger die Idee, die Forstinninger und alle anderen Interessierten am Freitag, 24. Juni, zu einer Blutspende- und Typisierungsaktion voraussichtlich in die Turnhalle einzuladen. Als Partner konnte man das Bayerische Rote Kreuz gewinnen. Stefan Seidl: „Wir wollten etwas Wohltätiges machen, mit dem wir alle uns als Feuerwehrler voll und ganz identifizieren können“. Alle Spenderinnen und Spender erhalten als Anerkennung für ihr Engagement eine Freimarke für eine Maß Bier oder Kaffee und Kuchen.

