Das nächste Corona-Opfer: Die Zeit der „Zeitschmiede“ ist abgelaufen

Von: Jörg Domke

Teilen

Immobilie zu verkaufen: Die Tage des Café Zeitschmiede im Herzen Forstinnings sind gezählt. © J.Dziemballa

Corona hat die Gastronomie so hart getroffen wie kaum eine andere Branche. In Forstinning ist ein weiteres Opfer zu beklagen. Die „Zeitschmiede“ macht zu.

Forstinning - Das Verkaufsschild einer Immobilienfirma am Eingang zum Café Zeitschmiede in Forstinning lässt erahnen: Die seit 2016 bestandene Kultur- und Begegnungsstätte unter Regie der Eheleute Stimmer wird es so nicht mehr geben.

Angela Stimmer bestätigt die Vermutung. Wegen Corona hatte man das Café letztmalig im Mai 2021 geöffnet. Ihr Forstinninger Kind, eben das Café, hatte das Paar in den fünf Jahren des Bestehens mit viel Leidenschaft immer auch als Treffpunkt von Bürgern, als Forum der (zwischenmenschlichen) Begegnung und als Lokalität für Kleinkunst jeder Art definiert.

Café Zeitschmiede: Hier sollte sich der Mensch ohne Maske fühlen

Ironie des Schicksals ist es wohl mit Blick auf Corona-Begleiterscheinungen wie FFP2 etc., wenn Angela Stimmer darauf verweist, dass für sie die „Zeitschmiede“ immer auch ein Raum war, in dem sich der Mensch als Mensch ohne Maske fühlen sollte. Die Pandemieauflagen hätten durch dieses Konzept aber quasi einen Strich gezogen.



In der „Zeitschmiede“ habe sie versucht, so Angela Stimmer, die Besucher aus ihren Ängsten und alten Mustern zu holen. Corona und daraus resultierende Ängste bei vielen hätte aber leider eher gelähmt. In Italien machen die Stimmers nun einen neuen Anlauf und gehen mit Zuversicht in die Zukunft dort.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.