Ladensterben: Und wieder einer weniger

Das Schreibwarengeschäft Walleitner in Forstinning macht zu. Corona ist nicht der Grund, aber das Virus hat das Fass zum Überlaufen gebracht.

Forstinning – Eine junge Frau steht vor der Tür zum Schreibwarengeschäft Walleitner in der Münchner Straße. Es ist Mittagszeit, der Laden hat jedoch noch bis 14 Uhr geschlossen. In gut zwei Wochen wird das Traditionsgeschäft nicht nur für sie, sondern dann für alle Forstinninger auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben. Inhaber Hans Walleitner hat sich entschlossen, den Laden, den er hier seit acht Jahren betreibt, zum 30. Mai aufzugeben.

Der letzte Tropfen

Nicht Corona-bedingt, betont der 61-Jährige. Das wäre eine zwar nahe liegende, aber für ihn zu einfache Erklärung. Aber die gegenwärtige Pandemie mit ihren teils schmerzhaften Beschränkungen insbesondere für kleineren Einzelhandel sei so etwas wie der letzte Tropfen gewesen, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht habe.

Stark verändertes Kaufverhalten der Menschen

Vielmehr möchte der gebürtige Münchner bei der Beleuchtung von Gründen etwas anderes in den Fokus rücken: nämlich ein, wie er sagt, für Geschäftsleute wie ihn stark verändertes Kaufverhalten, hier speziell der Forstinninger.

Parkproblem vor der Tür

Ja, räumt er ein: Da gibt es vor seinem gepachteten Ladenlokal die Parkproblematik. Zu wenig Stellplätze, nämlich für Kunden quasi keine. Dann die Situation, dass Kunden, die mit dem Pkw kommen, den Regeln entsprechend ihren Wagen komplett auf der ehemaligen Bundesstraße abstellen müssten und keinesfalls ganz oder teilweise auf dem Gehweg. In dem Fall gibt es nämlich Knöllchen. 15 Euro übrigens. Kurzum: Wer mit dem Wagen bei Walleitners kaufte, für den war das nicht unbedingt ein Vergnügen. Stammkunden, sagt der Unternehmer, trauten sich einfach nicht mehr, vor dem Ladenlokal zu parken.

„Normales Dorfsterben“

Hans Walleitner, der seit 35 Jahren in Forstinning lebt, spricht stattdessen lieber vom „normalen Dorfsterben“. So, als sei es bereits eine Art Naturgesetz. Und verweist auf andere ähnliche Schicksale von Geschäftsleuten in Forstinning. Der Ort, so seine Quintessenz, sei für Ladenbetreiber in keiner Weise mehr attraktiv. „Ein Geschäft dieser Art rentiert sich in Forstinning nicht“, so Walleitner weiter. In den letzten Jahren habe er quasi draufgezahlt. Nun sei Schluss. Getreu dem Motto: Lieber nichts haben als etwas haben und draufzahlen.

Seinen Vermieter nimmt er dabei ausdrücklich in Schutz. Der hätte ihm sogar die ein oder andere Monatsmiete erlassen, so wie es so mancher schon in Deutschland getan hat mit Blick auf die Coronabedingten Nöte des Einzelhandels. Nur wenn dann, Corona hin oder her, auch noch spürbar immer mehr Kunden wegblieben, weil sie Schulutensilien, Zeitschriften, Schreibwaren, Hefte, Füllfederhalter, Tabak, Geschenkartikel oder Spielwaren lieber in einer Filiale der großen Drogerieketten rund um Forstinning kauften statt am Ort, dann sei irgendwann einmal Ende der Fahnenstange.

Lotto lief gut

Bilanztechnisch etwas konkreter hört sich seine Kritik dann so an: Vor fünf Jahren, erzählt Walleitner der Ebersberger Zeitung nüchtern, sei in den Wochen direkt nach Schulbeginn der Umsatz noch um das Zehnfache höher gewesen als in den Vergleichswochen im vergangenen Jahr. Das Lottogeschäft als solches, so sagt er, sei immerhin noch gut gelaufen. Auch der Hermes-Paketservice, den er im Laden parallel mitbetrieb. Durchaus wissend um den Anachronismus, dass er mit einem Einstieg in dieses Logistik-Segment ein Geschäftsfeld bediente, welches nicht unwesentlich dazu beitrug, dass Leute im Zweifelsfall lieber online kauften und kaufen statt direkt vor Ort. Doch mit Lotto und Hermes zusammen, selbst wenn sie gut gingen, könne man keinen Laden betreiben.

Düstere Zeiten für den Ort

Hans Walleitner sieht, summa summarum, so scheint es, düstere Zeiten auf Forstinning zukommen. Vor allem, wenn man anschaue, was noch geblieben sei: Ein Metzger, ein Bäcker, ein Blumenladen, der Supermarkt nach langem Hin und Her.

Seit 11. Mai läuft nun bei ihm der Räumungsverkauf. Täglich außer dienstags. Was danach passiert? Walleitner hat noch keine Ahnung, Er selber will erst mal so etwas wie eine Auszeit nehmen, sich vorbereiten auf die Rente, wie er mit einem durchaus erkennbaren Augenzwinkern sagt. Bevor etwas Neues einziehen könne, müsse das 90 Quadratmeter große Ladenlokal aber wohl erst einmal modernisiert werden.