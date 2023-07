Forstinning erhöht Kindergartengebühren zum 1. September

Von: Jörg Domke

Die Kinderbetreuung in Forstinning wird teurer. Es gibt Preisanpassungen in zwei Schritten (Symbolbild) © Thomas Imo/Imago

Wie in vielen anderen Kommunen auch werden in Forstinning demnächst die Kindergarten- und Krippengebühren angehoben. Hier sogar in zwei Schritten.

Forstinning – Formell ging es im Forstinninger Gemeinderat nur noch um eine Kenntnisnahme. Dass die Kindergartengebühren durch die Träger der örtlichen Tageseinrichtungen zu Beginn des neuen Betreuungsjahres angehoben werden würden, war bereits im Vorfeld diskutiert und beschossen worden. Jetzt ging es im Plenum nur noch darum, dass der Kita-Verbund Poing-Anzing-Forstinning den Gemeinderat über die anstehende Gebührenanpassung im Kinderhaus St. Silvester informierte. Im Raume steht demnach eine stufenweise Erhöhung zum 1. September 2023 sowie 1. September 2024. Damit soll dem Vernehmen nach erreicht werden, dass das Kinderhaus auch künftig mit einer soliden Einnahmenseite ausgestattet wird. Um keine Konkurrenzsituation zu schaffen, erhöht zugleich auch der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt als Träger des AWO Kinderhauses heuer zum 1. September die Gebühren. Auch eine weitere Anpassung im nächsten Jahr wurde bereits angekündigt, hieß es im Plenum. Die Kindergartengebühren sind in der AWO Einrichtung nur geringfügig günstiger als in dem katholischen Haus.

Anpassung erfolgt in zwei Schritten

Die Kindergartengebühren staffeln sich bei der AWO ab 1. September 2023 von 105 Euro/Monat für drei bis vier Stunden Betreuungsbedarf auf bis zu 160 Euro für acht bis neun Stunden Tagesbetreuung.

Im Haus St. Silvester gelten ab September folgende Monatsbeiträge, wobei staatliche Fördermittel für die Kiga-Betreuung eingerechnet sind: Für vier bis fünf Stunden Betreuungsbedarf fallen demnächst 127 Euro an (bislang 118). In der höchsten Bedarfsstufe (über neun Stunden am Tag) sind es künftig 200 Euro (bislang 185). Dazwischen gibt es, je nach gebuchten Zeiten, entsprechende Staffelungen. Der Freistaat steuert seinerseits unter bestimmten Voraussetzungen 100 Euro pro Kind zu.

