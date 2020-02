Forstinning: Hier  dreht sich fast alles um die Staatsstraße

Der neue Gemeinderat in Forstinning wird sich insbesondere mit einem Thema beschäftigen müssen: der Staatsstraße und der Umfahrung von Schwaberwegen.

Forstinning –Mitte Januar, Schwaberwegen: Wieder einmal hat’s an der ganz ohne Frage nicht ganz einfachen Kreuzung im Bereich der Staatsstraße 2080/ehemalige Bundesstraße 12 gekracht. „Was wäre, wenn hier gerade Fußgänger unterwegs gewesen wären...?. Ein weiteres Indiz, wie dringend notwendig die Umgehungsstraße ist“: Schreibt postwendend die eine Bürgergruppe, die sich seit Jahren vehement dafür einsetzt, dass eine Umfahrung Schwaberwegens so schnell wie möglich Realität wird. So, wie es der Gemeinderat entschieden hat und wie es das Staatliche Bauamt Rosenheim seit geraumer Zeit auch planungstechnisch verfolgt.

Schwaberwegen und der Verkehr: das alles bestimmende Thema in Forstinning

Die Replik folgte auf dem Fuße. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative ST 2080-Schwaberwegen und Moos verschickte quasi umgehend ebenfalls eine Presseerklärung. Man nehme, heißt es dort, „den Verkehrsunfall in Schwaberwegen an der Kreuzung St2080/Münchner Straße zum Anlass, nochmals auf ihre rasch realisierbaren Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation der St 2080 in Schwaberwegen hinzuweisen. Die Vorschläge der Bürgerinitiative sind angesichts des jüngsten Verkehrsunfalls beim Linksabbiegen in Schwaberwegen aktueller denn je. Einfach und nahezu kostenlos umzusetzende Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden aber von den Behörden bislang verweigert...“ Und so weiter. Die Gemeinde Forstinning sei nochmals aufgefordert, für eine sofortige Umsetzung der ihr bereits 2016 von der BI-St 2080 schriftlich vorgelegten verkehrlichen Verbesserungsmaßnahmen zu sorgen.

Das alles ist entliehen aus einer gut einen Monat alten Korrespondenz, die anschaulich verdeutlicht, wie sehr ein Riss durch den Ortsteil Schwaberwegen (und vielleicht längst auch durch die ganze Gemeinde Forstinning geht), wenn es um lokale Verkehrspolitik geht. Ausgelöst durch den nach wie vor aktuellen und juristisch wohl auch noch offenen Streit um die Frage, ob schützenswerte Waldflächen einer noch zu verlegenden Staatsstraße geopfert werden dürfen, um Bürger zu schützen, die nach Jahrzehnten Lärmbelästigung nach Abhilfe rufen?

Ja, es ist kompliziert geworden, auch wenn der Forstinninger Gemeinderat eine eindeutige Entscheidung pro Umgehung getroffen hat und auch die staatlichen Planer die Weichen schon gestellt haben.

Das Thema Umgehung ist ganz ohne Zweifel das, was die letzten Jahre kommunalpolitisch in Forstinning vorherrschend war.

Grüne Liste hat sich formiert

So sehr, dass sich durchaus auch infolge dieses Konflikts eine grüne Liste konstituiert hat, die sich heuer erstmals um Mandate im Gemeinderat bewirbt. Dass auch noch eine Ortsverbandsgründung folgen wird, erscheint, Stand heute, sehr wahrscheinlich.

Wie sehr die neue grüne Bewegung die seit Jahrzehnten geradezu zementierten Kräfteverhältnisse im Forstinninger Gemeinderat aufbrechen können, ist eine der wenigen spannenden Fragen dieser Kommunalwahl. Und vor allem, wer dabei Federn lassen wird.

Nicht zur Debatte steht dabei der Erste Bürgermeister. Obwohl durchaus bei einigen im Gemeinderat nicht unumstritten, hat sich niemand gefunden, der gegen den Amtsinhaber Rupert Ostermair (CSU), einst geschäftsführender Beamter im Rathaus, hätte antreten wollen.

Vor sechs Jahren war das noch anders, als es wenigstens zwei Bewerber gab für die Nachfolge von Arnold Schmidt, inzwischen Altbürgermeister.

Grundsolider Haushalt

Immerhin: Ostermair und der noch amtierende Rat können in diesen Wochen und Monaten auf glänzende Daten verweisen. Auf einen grundsoliden Haushalt, auf beachtliche Steuerdaten, auf eine schon historische Schuldenfreiheit trotz immer wieder auch getätigter Investitionen (Wohnhaus Otto-von-Scheyern-Straße, AWO-Kinderhaus, Schulsanierung, Sportlerheim).

Es könnte alles so schön sein im beschaulichen Forstinning; wenn da doch nur nicht diese blöde Staatsstraße wäre. Und neuerdings auch noch der Lärm von der nahen A 94.