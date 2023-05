Forstinning kann auch heuer alles aus eigener Tasche bezahlen

Von: Jörg Domke

Muss saniert werden: Die Turnhalle der Kerschensteiner-Grundschule in Forstinning. © Dziemballa

Stabil ist die finanzielle Lage der Gemeinde Forstinning. Trotzdem will man auch weiterhin vorsichtig agieren. So wie die letzten Jahre schon.

Forstinning – Nahezu alle Kämmerer (und Kämmerinnen) der hiesigen Kreisgemeinden fügen ihren Berichten an die Damen und Herren Stadt- und Gemeinderäte zu den jeweiligen Haushaltsdebatten sogenannte „Schlussbemerkungen“ an. Durchaus positiv darf dabei nachfolgende Anmerkung interpretiert werden: „Zur Leistung der diesjährigen geplanten Investitionen ist eine Beanspruchung von Fremdkapital nicht notwendig.“

Heißt zu deutsch: Die Finanzlage der Gemeinde ist so stabil, dass alles, was geplant, ohne Kredite bezahlt werden kann.

Seit Jahren aber führen die Damen und Herren Gemeindekämmerer immer wieder auch mahnende Sätze hinzu wie: „Die zahlreichen baulichen Investitionen der letzten und des laufenden Jahres führen ... zu einem immer höheren Unterhalts-, Renovierungs- und auch Personalbedarf, der bei den kommenden Planungen unbedingt berücksichtigt werden muss.“ Das heißt für die nahe Zukunft also immer auch: „Die Haushalte der kommenden Jahre werden von einer vorausschauenden Finanzpolitik geprägt sein müssen“.

Die hier angeführten Zitate stammen aus besagter Schlussbemerkung der Finanzabteilung im Forstinninger Rathaus und stehen im aktuellen Vorbericht der Kämmerei zum Haushaltsplan 2023 an die Forstinninger Gemeinderäte, die unlängst den Kommunaletat für das laufende Jahr schlossen haben. Demnach hat der Forstinninger Gemeindehaushalt heuer ein Volumen von 20, 8 Mio. Euro, kommt, wie angemerkt, ohne Kassenkredite – und das bei einer nach wie vor stabilen Schuldenfreiheit. Ein Tatbestand, der unter Landkreisgemeinden längst nicht selbstverständlich ist. Immerhin: Die Gemeinde Forstinning nimmt im Vergleich der 21 Kommunen weiterhin einen Spitzenplatz ein: Rang 5. Die Steuerkraft stieg zuletzt um 3,6 Prozent auf 1578 Euro pro Kopf. Auf Landesebene rangiert der Gemeinde am Nordrand des Forstes damit unter 2056 Kommunen auf Rang 214.

Mit geschätzten 2,8 Mio. Euro Gewerbesteuer sowie nahezu 3,4 Mio. Euro Einkommensteuer verfügen die Forstinninger dem Vernehmen nach auch heuer über sehr stabile Einnahmequellen. Größter Ausgabeposten ist mit fast drei Mio. Euro die Kreisumlage. Also das, was die Gemeinde an den Landkreis Ebersberg abführt als Beitrag für dessen Dienst- und Sachleistungen, von denen die Gemeinde direkt profitiert.

Über zehn Mio. Euro will die Gemeinde in diesem Jahr investieren. 7,5 Mio. Euro sind alleine für den Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen veranschlagt. Die Erschließung des Baugebiets Sonnengasse schläft mit 700000 Euro zu Buche, der Glasfaserausbau mit 485000. Eine Sanierung der Schulturnhalle lässt man sich 400000 Euro kosten. Weitere größere Maßnahmen sind Erschließungen im Geibitzweg und Sudetenweg, eine Ablöse bei der Münchener-/Mühldorfer Straße, die Ersatzbeschaffung eines Ladog-Mehrzweckfahrzeuges und die Errichtung eines Geh- und Radweges im Ortsteil Wind.

