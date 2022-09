Betrunkene Mutter (25) baut Unfall mit Kind (1) im Auto

Von: Josef Ametsbichler

Polizei und Rettungsdienst waren bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) © Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Mit ihrem Baby im Auto hat eine junge Mutter in Forstinning (Kreis Ebersberg) einen Unfall gebaut. Die Polizei musste nach dem Grund nicht lange fahnden.

Forstinning - Mit ihrem einjährigen Baby im Kindersitz hat eine Frau aus dem Landkreis Erding in Forstinning (Kreis Ebersberg) einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 25-Jährige in einen Zaun eines Firmengeländes in der Römerstraße. Zeugen verständigten die Beamten, die zur Unfallstelle anrückten.

Bierflaschen im Auto bringen Polizeibeamte schnell auf die richtige Fährte

Mehrere Bierflaschen im Auto waren für diese bei dem Einsatz am Montagabend ein überdeutlicher Hinweis auf die mutmaßliche Unfallursache. Die junge Mutter erklärte sich mit einem Atemalkoholtest einverstanden, der laut den Beamten einen Wert „deutlich über der Ein-Promille-Grenze“ ergab. Es folgte eine ärztliche Blutentnahme, um den genauen Wert zu bestimmen.

Mutter und Kind bleiben glücklicherweise unverletzt

Die Polizei Poing ermittelt nun gegen die 25-Jährige aus dem Landkreis Erding wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei glücklicherweise weder Kind noch Mutter, jedoch wurden die beiden Beteiligten zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden deutet auf wuchtigen Aufprall hin

Dass der Unfall mit einiger Wucht passiert sein muss und daher wohl großes Glück im Spiel war, lässt der hohe Sachschaden erahnen. Diesen schätzen die Unfallermittler auf 30.000 Euro. Der Pkw der Unfallfahrerin war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau wurde von den Beamten angezeigt und ihr Führerschein sichergestellt.

