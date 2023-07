Sattelzug gerät wiederholt in Gegenverkehr: Alko-Test lässt schaudern

Kontrolle stoppt Promille-Sünder

Ein Lastwagen-Fahrer hat bei Forstinning (Kreis Ebersberg) für gefährliche Szenen gesorgt. Die Polizei stoppte seine Promillefahrt.

Forstinning - Mit starken Schlangenlinien war ein Sattelschlepper-Lkw am Mittwochnachmittag nahe Forstinning (Kreis Ebersberg) unterwegs. Weil das Gefährt immer wieder in den Gegenverkehr geriet, rief ein aufmerksamer Bürger schließlich die Polizei. Das berichten die Beamten der Inspektion Poing im Nachgang.

Lkw fährt Schlangenlinien: Polizei greift nach Bürger-Hinweis ein

Sie kontrollierten den Mann und sein Gespann gegen 14.45 Uhr in Forstinning. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest schaffte es der 45-Jährige, der am Steuer gesessen war, auf traurige 1,22 Promille. In der Folge ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an.

Fahrer hat keinen Wohnsitz in Deutschland und muss Sicherheitsleistung hinterlegen

Da der Fahrer außerdem keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde durch die Dienststelle zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro einbehalten, melden die Beamten weiter.

Den alkoholisierten Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund des Vorwurfs von Trunkenheit im Verkehr. Der Sattelzug wurde von einem Ersatzfahrer der Spedition weitergefahren.

